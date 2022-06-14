https://tr.sputniknews.com/20220614/ahmet-nur-cebiden-gedson-tepkisi-yalan-konusanlar-sussun-1057395638.html

Ahmet Nur Çebi'den Gedson tepkisi: Yalan konuşanlar sussun

Ahmet Nur Çebi'den Gedson tepkisi: Yalan konuşanlar sussun

Ahmet Nur Çebi, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Rizespor forması giyen Gedson Fernandes’in kendi futbolcuları olduğunu ve Galatasaray’a transferinin... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T12:45+0300

2022-06-14T12:45+0300

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ahmet nur çebi

spor

beşiktaş

gedson fernandes

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sezonun ikinci yarısında Rizespor’da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes’in kendi futbolcuları olduğunu ve Galatasaray’a gitmesinin söz konusu olmadığını söyledi.Spor Arena’dan İsmail Er’in aktardığına göre Çebi, “Gedson Fernandes için yalan konuşanlar artık sussun. Gedson, Beşiktaş’ın oyuncusu. Resmi açıklamayı görecekler. Galatasaray muhabirleri, Gedson ile ilgili ileri geri konuşmasın” dedi.Santrfor mevkisine almayı düşündükleri Hollandalı Wout Weghorst’un transferi hakkında da bilgi veren Çebi, “Forvette ilk önceliğimiz Weghorst. Kendisi son kararını çarşamba günü bize iletecek. Weghorst, Alexander Sörloth’tan önde. Milli Takım maçından sonra ailesiyle oturacak ve karar verecek” diye konuştu.

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ahmet nur çebi, beşiktaş, gedson fernandes