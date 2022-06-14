https://tr.sputniknews.com/20220614/ak-parti-sozcusu-omer-celik-aciklama-yapiyor-1057414500.html
Ömer Çelik: Herhangi bir kimsenin mezhebi yüzünden ötekileştirilmesine biz izin vermeyiz
Ömer Çelik: Herhangi bir kimsenin mezhebi yüzünden ötekileştirilmesine biz izin vermeyiz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Herhangi bir kimsenin mezhebi yüzünden ötekileştirilmesine biz izin vermeyiz. Türkiye'de herhangi makama aday olan birinin kimlik... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T18:14+0300
2022-06-14T18:14+0300
2022-06-14T19:04+0300
ömer çelik
ak parti
ak parti myk toplantısı
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.Çelik'in açıklamalarından detaylar şöyle:-"Terörle mücadele operasyonlarımız sürüyor. Bu, Türkiye’nin hiçbir şekilde taviz vermeyeceği ve dünyanın en meşru mücadelelerinden bir tanesidir.-Yunanistan sürekli olarak üçüncü ülkeleri işe katıyor. Adaların silahlandırılmamasının gereği hukukun gereğidir.-Yunanistan'ın yaptığı provokasyonlar hukuk dışıdır. Ne zaman masaya davet etsek sürekli 3'üncü ülkeleri işe katıyorlar .-Miçotakis İstanbul'a geldi, 'sorunlarımızı iki ülke olarak biz çözelim' dedi. Sonra ABD'ye gitti, tam karşı tavır ortaya koydu.-Açıklamalarımızı saldırganlık, savaş durumu gibi sunmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin mavi vatan tanımı hukuka uygundur.-Üzücü bir şekilde Türkiye de hiçbir şekilde demokrasimize fayda sağlamayacak bir takım mezhep tartışmalarına şahit oluyoruz. Herhangi bir kimsenin mezhebi yüzünden ötekileştirilmesine biz izin vermeyiz. Türkiye'de herhangi makama aday olan birinin kimlik unsurunun tartışma yapılması, insan haklarına aykırı bir durumdur.-Herkesin adları farklı olabilir ama soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir.-Efes tatbikatı büyük katılımlı bir tatbikat olarak dünyanın birçok yerinde ses getirdi. Bu tatbikat vesilesiyle Ege Adalarının silahlandırılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın önemli açıklamaları oldu.-Türkiye güvenli bir ülkedir, bunu İsrailliler de bilir.-Biz 'Bir gece ansızın gelebiliriz' lafını terör örgütlerine karşı kullanıyoruz.-(Tanju Özcan)Maalesef bu belediye başkanı hiçbir partiye yakıştıramayacağımız üslupla dile geldi. Avrupalı sağcıların kullandığı nefret söylemlerinin aynısını kullanıyor.
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ömer çelik, ak parti, ak parti myk toplantısı
Ömer Çelik: Herhangi bir kimsenin mezhebi yüzünden ötekileştirilmesine biz izin vermeyiz
18:14 14.06.2022 (güncellendi: 19:04 14.06.2022) Abone ol
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Herhangi bir kimsenin mezhebi yüzünden ötekileştirilmesine biz izin vermeyiz. Türkiye'de herhangi makama aday olan birinin kimlik unsurunun tartışma yapılması, insan haklarına aykırı bir durumdur" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Çelik'in açıklamalarından detaylar şöyle:
-"Terörle mücadele operasyonlarımız sürüyor. Bu, Türkiye’nin hiçbir şekilde taviz vermeyeceği ve dünyanın en meşru mücadelelerinden bir tanesidir.
-Yunanistan sürekli olarak üçüncü ülkeleri işe katıyor. Adaların silahlandırılmamasının gereği hukukun gereğidir.
-Yunanistan'ın yaptığı provokasyonlar hukuk dışıdır. Ne zaman masaya davet etsek sürekli 3'üncü ülkeleri işe katıyorlar .
-Miçotakis İstanbul'a geldi, 'sorunlarımızı iki ülke olarak biz çözelim' dedi. Sonra ABD'ye gitti, tam karşı tavır ortaya koydu.
-Açıklamalarımızı saldırganlık, savaş durumu gibi sunmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin mavi vatan tanımı hukuka uygundur.
-Üzücü bir şekilde Türkiye de hiçbir şekilde demokrasimize fayda sağlamayacak bir takım mezhep tartışmalarına şahit oluyoruz. Herhangi bir kimsenin mezhebi yüzünden ötekileştirilmesine biz izin vermeyiz. Türkiye'de herhangi makama aday olan birinin kimlik unsurunun tartışma yapılması, insan haklarına aykırı bir durumdur.
-Herkesin adları farklı olabilir ama soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir.
-Efes tatbikatı büyük katılımlı bir tatbikat olarak dünyanın birçok yerinde ses getirdi. Bu tatbikat vesilesiyle Ege Adalarının silahlandırılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın önemli açıklamaları oldu.
-Türkiye güvenli bir ülkedir, bunu İsrailliler de bilir.
-Biz 'Bir gece ansızın gelebiliriz' lafını terör örgütlerine karşı kullanıyoruz.
-(Tanju Özcan)Maalesef bu belediye başkanı hiçbir partiye yakıştıramayacağımız üslupla dile geldi. Avrupalı sağcıların kullandığı nefret söylemlerinin aynısını kullanıyor.