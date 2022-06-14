https://tr.sputniknews.com/20220614/almanyada-yeni-rapor-son-75-yilda-196-din-adami-en-az-610-cocuga-cinsel-istismarda-bulundu-1057407539.html
Almanya’da yeni rapor: Son 75 yılda 196 din adamı en az 610 çocuğa cinsel istismarda bulundu
Almanya’da yeni rapor: Son 75 yılda 196 din adamı en az 610 çocuğa cinsel istismarda bulundu
Almanya’da yayınlanan yeni bir raporda Münster piskoposluğunda son 75 yılda 196 Alman din adamının yüzlerce çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T15:57+0300
2022-06-14T15:57+0300
2022-06-14T15:58+0300
dünya
almanya
katolik kilisesi
cinsel istismar
çocuk
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Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Münster piskoposluğunda 1945-2020 yılları arasında yüzlerce çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı anlaşıldı. Münster Üniversitesi tarafından 2.5 yılda hazırlanan bir rapora göre, piskoposluktaki 196 Katolik din adamı söz konusu dönemde en az 610 çocuğa cinsel istismarda bulundu. Ancak raporda tespit edilen cinsel istismar vakalarının gerçek sayısının yaklaşık 6 bin olabileceği belirtildi. Rapor, 196 din adamından yaklaşık yüzde 5’nin 10’dan fazla cinsel saldırıda bulunduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca kilise üyelerinin olayları örtbas ettiği veya 'yüzeysel olarak müdahale ettiği' tespit edildi. Raporda, cinsel istismarda bulunduğundan şüphelenilen rahiplerinin çoğunun görevden alınmak yerine yalnızca görev yerlerinin değiştirildiği belirtildi. Münster Piskoposu Felix Genn rapora ilişkin yaptığı açıklamada, istismar mağdurlarından özür dileyerek, suçluların cezalandırılacağını ifade etti. Almanya’da 2018’de Katolik kilisesi tarafından hazırlatılan başka bir raporda, 1946-2014 yılları arasında en az 3 bin 677 kişinin din adamları tarafından cinsel istismara uğradığı belirtilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220120/munih-katolik-kilisesindeki-cocuk-istismari-raporu-papa-16-benedict-sessiz-kalip-harekete-gecmedi-1052951094.html
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almanya, katolik kilisesi, cinsel istismar, çocuk
Almanya’da yeni rapor: Son 75 yılda 196 din adamı en az 610 çocuğa cinsel istismarda bulundu
15:57 14.06.2022 (güncellendi: 15:58 14.06.2022) Abone ol
Almanya’da yayınlanan yeni bir raporda Münster piskoposluğunda son 75 yılda 196 Alman din adamının yüzlerce çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.
Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Münster piskoposluğunda 1945-2020 yılları arasında yüzlerce çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı anlaşıldı.
Münster Üniversitesi tarafından 2.5 yılda hazırlanan bir rapora göre, piskoposluktaki 196 Katolik din adamı söz konusu dönemde en az 610 çocuğa cinsel istismarda bulundu. Ancak raporda tespit edilen cinsel istismar vakalarının gerçek sayısının yaklaşık 6 bin olabileceği belirtildi.
Rapor, 196 din adamından yaklaşık yüzde 5’nin 10’dan fazla cinsel saldırıda bulunduğunu ortaya çıkardı.
Ayrıca kilise üyelerinin olayları örtbas ettiği veya 'yüzeysel olarak müdahale ettiği' tespit edildi.
Raporda, cinsel istismarda bulunduğundan şüphelenilen rahiplerinin çoğunun görevden alınmak yerine yalnızca görev yerlerinin değiştirildiği belirtildi.
Münster Piskoposu Felix Genn rapora ilişkin yaptığı açıklamada, istismar mağdurlarından özür dileyerek, suçluların cezalandırılacağını ifade etti.
Almanya’da 2018’de Katolik kilisesi tarafından hazırlatılan başka bir raporda, 1946-2014 yılları arasında en az 3 bin 677 kişinin din adamları tarafından cinsel istismara uğradığı belirtilmişti.