https://tr.sputniknews.com/20220614/amber-heard-gozlerimin-icine-bakip-da-sosyal-medyadaki-temsiliyetin-adil-oldugunu-soyleyemezsiniz-1057387043.html

Amber Heard: Gözlerimin içine bakıp da sosyal medyadaki temsiliyetin adil olduğunu söyleyemezsiniz

Amber Heard: Gözlerimin içine bakıp da sosyal medyadaki temsiliyetin adil olduğunu söyleyemezsiniz

Eski eşi Johnny Depp tarafından hakkında açılan karalama davasını kaybeden ve 8 milyon dolar tazminat ödemesine karar verilen oyuncu Amber Heard, dünya çapında... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T10:13+0300

2022-06-14T10:13+0300

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yaşam

amber heard

johnny depp

nbc

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ABD merkezli NBC kanalına röportaj veren Amber Heard, aile içi şiddetle suçladığı yazı nedeniyle eski eşi Johnny Depp tarafından hakkında açılan karalama davasına dair değerlendirmelerde bulundu.Dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenerek, son yılların en popüler davalarından biri haline gelen dava duruşmaları ve sosyal medyadaki yorumlara değinen yıldız, sosyal medyada adil bir temsiliyetin olmadığını ileri sürdü. Röportaja dair yayınlanan özet videoda Amber Heard, kararından ötürü jüriyi suçlamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Johnny çok iyi bir aktör'Jüri tarafından verilen kararda kendisinin yalan söylediğine hükmedilmesine dair ise Heard, "Nasıl bu sonuca ulaşabilirler? Nasıl 3 buçuk hafta boyunca beni dinledikten sonra ağzımdan çıkan tek bir kelimeye inanmazlar? Onları suçlamıyorum, hatta anlıyorum. Johnny çok sevilen bir isim ve insanlar onu tanıyormuş gibi hissediyor. O çok iyi bir aktör" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220608/johnny-depp-amber-heard-anlasmazligi-tiktoka-tasindi-kadin-haklari-geriye-gidiyor-1057138627.html

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amber heard, johnny depp, nbc