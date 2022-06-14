https://tr.sputniknews.com/20220614/amber-heard-gozlerimin-icine-bakip-da-sosyal-medyadaki-temsiliyetin-adil-oldugunu-soyleyemezsiniz-1057387043.html
Amber Heard: Gözlerimin içine bakıp da sosyal medyadaki temsiliyetin adil olduğunu söyleyemezsiniz
Amber Heard: Gözlerimin içine bakıp da sosyal medyadaki temsiliyetin adil olduğunu söyleyemezsiniz
Eski eşi Johnny Depp tarafından hakkında açılan karalama davasını kaybeden ve 8 milyon dolar tazminat ödemesine karar verilen oyuncu Amber Heard, dünya çapında... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T10:13+0300
2022-06-14T10:13+0300
2022-06-14T10:27+0300
yaşam
amber heard
johnny depp
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ABD merkezli NBC kanalına röportaj veren Amber Heard, aile içi şiddetle suçladığı yazı nedeniyle eski eşi Johnny Depp tarafından hakkında açılan karalama davasına dair değerlendirmelerde bulundu.Dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenerek, son yılların en popüler davalarından biri haline gelen dava duruşmaları ve sosyal medyadaki yorumlara değinen yıldız, sosyal medyada adil bir temsiliyetin olmadığını ileri sürdü. Röportaja dair yayınlanan özet videoda Amber Heard, kararından ötürü jüriyi suçlamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Johnny çok iyi bir aktör'Jüri tarafından verilen kararda kendisinin yalan söylediğine hükmedilmesine dair ise Heard, "Nasıl bu sonuca ulaşabilirler? Nasıl 3 buçuk hafta boyunca beni dinledikten sonra ağzımdan çıkan tek bir kelimeye inanmazlar? Onları suçlamıyorum, hatta anlıyorum. Johnny çok sevilen bir isim ve insanlar onu tanıyormuş gibi hissediyor. O çok iyi bir aktör" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220608/johnny-depp-amber-heard-anlasmazligi-tiktoka-tasindi-kadin-haklari-geriye-gidiyor-1057138627.html
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Amber Heard: Gözlerimin içine bakıp da sosyal medyadaki temsiliyetin adil olduğunu söyleyemezsiniz
10:13 14.06.2022 (güncellendi: 10:27 14.06.2022) Abone ol
Eski eşi Johnny Depp tarafından hakkında açılan karalama davasını kaybeden ve 8 milyon dolar tazminat ödemesine karar verilen oyuncu Amber Heard, dünya çapında takip edilen dava sürecine ilişkin ilk kez konuştu.
ABD merkezli NBC kanalına röportaj veren Amber Heard, aile içi şiddetle suçladığı yazı nedeniyle eski eşi Johnny Depp tarafından hakkında açılan karalama davasına dair değerlendirmelerde bulundu.
Dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenerek, son yılların en popüler davalarından biri haline gelen dava duruşmaları ve sosyal medyadaki yorumlara değinen yıldız, sosyal medyada adil bir temsiliyetin olmadığını ileri sürdü.
Röportaja dair yayınlanan özet videoda Amber Heard, kararından ötürü jüriyi suçlamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Hiç kimsenin benim hakkımda ne düşündüğünü ya da kendi şahsi evimde, evliliğimde, kapalı kapılar ardında yaşananlara dair yargılarını önemsemiyorum. Sıradan insanların bunları bilmesi gerektiğini de düşünmüyorum, bu yüzden bunları kişisel algılamıyorum. Ancak bütün bu nefret ve kötü sözleri hak ettiğimi, yalan söylediğimi düşünen biri bile olsanız gözlerimin içine bakarak bu davanın sosyal medyada adil bir şekilde temsil edildiğini söyleyemezsiniz. Bana bunun adil olduğunu söyleyemezsiniz."
'Johnny çok iyi bir aktör'
Jüri tarafından verilen kararda kendisinin yalan söylediğine hükmedilmesine dair ise Heard, "Nasıl bu sonuca ulaşabilirler? Nasıl 3 buçuk hafta boyunca beni dinledikten sonra ağzımdan çıkan tek bir kelimeye inanmazlar? Onları suçlamıyorum, hatta anlıyorum. Johnny çok sevilen bir isim ve insanlar onu tanıyormuş gibi hissediyor. O çok iyi bir aktör" dedi.