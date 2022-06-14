https://tr.sputniknews.com/20220614/ankara-merkezli-8-ilde-uyusturucu-cetesine-supurme-operasyonu-75-gozalti-1057385246.html

Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu çetesine 'süpürme' operasyonu: 75 gözaltı

Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu çetesine 'süpürme' operasyonu: 75 gözaltı

Ankara merkezli 8 ilde, uyuşturucu çetesine yönelik 75 şüphelinin yakalanmasına ilişkin 'süpürme' operasyonu başlatıldı. 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T08:18+0300

2022-06-14T08:18+0300

2022-06-14T08:19+0300

türkiye

ankara

uyuşturucu

operasyon

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu çetesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 yıl boyunca süren teknik ve fiziki takibin ardından, 8 ilde 75 şüphelinin adresi tespit edildi. Saat 06.00 sıralarında Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla ‘süpürme’ adı verilen eş zamanlı operasyona başlandı. 132 ekip ve 400 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, adreslerinde bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Narkotik köpekleriyle şüphelilerin evlerinde aramalar gerçekleştirildi.Operasyona katılan ekiplerin çalışması devam ediyor.

türkiye

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ankara, uyuşturucu, operasyon