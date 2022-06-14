https://tr.sputniknews.com/20220614/antalyada-motosiklet-kazasi-3-kisi-hayatini-kaybetti--1057383096.html
Antalya'da motosiklet kazası: 3 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da motosiklet kazası: 3 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da Gazi Bulvarı'nda motosiklet yayaya çarptı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T02:46+0300
2022-06-14T02:46+0300
2022-06-14T02:46+0300
türkiye
motosiklet
antalya
kaza
ölü
yaya
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Antalya'da meydana gelen motosiklet kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.Yakup Yıldız’ın (24) kullandığı 07 DBH 46 plakalı motosiklet, Gazi Bulvarı'nda Fevzi Can Derin'e (24) çarptı.Kazada, motosiklet sürücüsü Yıldız, yanında bulunan Saniye K. (35) ve Fevzi Can Derin hayatını kaybetti.
https://tr.sputniknews.com/20220608/kadikoy-ve-eminonunde-denizden-kalasnikof-motosiklet-ve-saz-cikti-buyu-yapip-denize-atiyorlar-1057138803.html
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motosiklet, antalya, kaza, ölü, yaya
Antalya'da motosiklet kazası: 3 kişi hayatını kaybetti
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Antalya'da Gazi Bulvarı'nda motosiklet yayaya çarptı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.
Antalya'da meydana gelen motosiklet kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Yakup Yıldız’ın (24) kullandığı 07 DBH 46 plakalı motosiklet, Gazi Bulvarı'nda Fevzi Can Derin'e (24) çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Yıldız, yanında bulunan Saniye K. (35) ve Fevzi Can Derin hayatını kaybetti.