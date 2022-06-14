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Antalya'da motosiklet kazası: 3 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da motosiklet kazası: 3 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da Gazi Bulvarı'nda motosiklet yayaya çarptı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
motosiklet
antalya
kaza
ölü
yaya
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Antalya'da meydana gelen motosiklet kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.Yakup Yıldız’ın (24) kullandığı 07 DBH 46 plakalı motosiklet, Gazi Bulvarı'nda Fevzi Can Derin'e (24) çarptı.Kazada, motosiklet sürücüsü Yıldız, yanında bulunan Saniye K. (35) ve Fevzi Can Derin hayatını kaybetti.
https://tr.sputniknews.com/20220608/kadikoy-ve-eminonunde-denizden-kalasnikof-motosiklet-ve-saz-cikti-buyu-yapip-denize-atiyorlar-1057138803.html
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motosiklet, antalya, kaza, ölü, yaya

Antalya'da motosiklet kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

02:46 14.06.2022
© AAAntalya'da Gazi Bulvarı'nda motosiklet yayaya çarptı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.
Antalya'da Gazi Bulvarı'nda motosiklet yayaya çarptı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© AA
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Antalya'da Gazi Bulvarı'nda motosiklet yayaya çarptı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.
Antalya'da meydana gelen motosiklet kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Yakup Yıldız’ın (24) kullandığı 07 DBH 46 plakalı motosiklet, Gazi Bulvarı'nda Fevzi Can Derin'e (24) çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Yıldız, yanında bulunan Saniye K. (35) ve Fevzi Can Derin hayatını kaybetti.
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