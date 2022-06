https://tr.sputniknews.com/20220614/arastirma-dunyanin-ic-cekirdegi-her-6-yilda-bir-birkac-kilometre-sallaniyor-1057382268.html

Araştırma: Dünya'nın iç çekirdeği her 6 yılda bir birkaç kilometre sallanıyor

Araştırma: Dünya'nın iç çekirdeği her 6 yılda bir birkaç kilometre sallanıyor

ABD'de yapılan araştırmada, Dünya'nın yaklaşık 6 bin 500 kilometre derinliğinde yer alan iç çekirdeğin dönüş hızının her geçen yıl arttığı açıklandı. 1969'dan... 14.06.2022

2022-06-14T02:25+0300

2022-06-14T02:25+0300

2022-06-14T02:25+0300

yaşam

dünya

çekirdek

hız

artış

uzay

gezegen

ABD’li bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada, Dünya'nın merkezinde yer alan iç çekirdeğin dönüş hızının her geçen yıl arttığı açıklandı.Yapılan çalışmanın bulgularında, iç çekirdeğin dönüş hızının artmasıyla birlikte Dünya'nın her altı yılda bir, birkaç kilometre ileri geri sallandığı ortaya kondu.Dünya'nın iç çekirdeğinin hareketini inceleyen bilim insanları, hareketin bilgisayar modelini oluşturmak için 1969'dan 1974'e kadar sismik verileri kullandı.Oluşturulan simulasyonlar sonucunda, bilim insanlarının geçtiğimiz 20 yıldır iddia ettikleri gibi, Dünya'nın iç çekirdeğinin hareketi sonrasında yüzey kaymaları meydana geldiğini doğruladı.Bilim insanları son birkaç yıldır ısrarla Dünya'nın salınım yaptığını belirtirken, tespit edilen döngü sonrasında günlerin uzunluğundaki değişikliklerin açıklanabileceği vurgulandı.Araştırma ile ilgili konuşan Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden çalışmanın baş yazarı Profesör John Vidale, "İç çekirdek sabit değil. Ayaklarımızın altında hareket ediyor ve altı yılda bir, birkaç kilometre (1,25 mil) ileri geri gidiyor gibi görünüyor" dedi.1996'da yayınlanan araştırma, iç çekirdeğin gezegenin geri kalanından daha hızlı döndüğünü öne süren ilk araştırma olarak öne çıkmış, yılda kabaca 1 dereceye denk gelen duruma süper dönüş adı verilmişti.Prof. Vidale'in bulguları, iç çekirdeğin daha önce tespit edildiği açıklanandan daha yavaş da olsa süper dönüş fikrini güçlendirdi.Montana'daki bir ABD Hava Kuvvetleri tesisi olan LASA'dan (Large Aperture Sismic Array) gelen verileri kullanan Vidale, iç çekirdeğin yılda yaklaşık 0.1 derece döndüğünü tespit ettiğini açıkladı.Çalışmanın bulguları ile ilgili konuşan Profesör Vidale, "Son gözlemlerimiz, iç çekirdeğin 1969’dan 71'e biraz daha yavaş döndüğünü ve ardından 1971’den 74'e ise diğer yöne hareket ettiğini gösteriyor" derken, “Ayrıca gün uzunluğunun tahmin edileceği gibi uzadığını ve kısaldığını not ettik” ifadelerini kullandı.

