https://tr.sputniknews.com/20220614/avustralyada-18-yasindaki-genc-evindeki-3d-yaziciyla-silah-uretmekle-suclandi-1057411831.html
Avustralya'da 18 yaşındaki genç, 3D yazıcıyla ürettiği silahla yakalandı
Avustralya'da 18 yaşındaki genç, 3D yazıcıyla ürettiği silahla yakalandı
Avustralya'da evinde 3D yazıcıyla ürettiği iddia edilen tam işlevli bir ateşli silah ele geçirilmesinin ardından silahla suç işlemekle suçlandı. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T17:21+0300
2022-06-14T17:21+0300
2022-06-14T17:25+0300
politika
avustralya
silah
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Batı Avustralya'da emniyet yetkilileri, geçtiğimiz günlerde hakkında arama izni çıkarılan 18 yaşındaki bir gencin evinde 3D yazıcıyla üretilmiş tam teşekküllü bir silah ele geçirildiğini duyurdu.Emniyet yetkilisi Blair Smith, konuya dair açıklamasında, "Bir oyuncak gibi görünse de bu ateşli silah topluluğumuza ciddi bir zarar verme kabiliyetine sahip. Bu genç adamın söz konusu ateşli silahı evindeki bir 3D yazıcı ve kolayca bulunabilen malzemelerle üretebilmesi büyük endişe verici" ifadelerini kullandı.CNN'e bağlı Nine News'in haberine göre plastikten yapılma silah, tek tetiklemeyle 15 el ateş edebiliyor. Polis, ismi belirtilmeyen gencin söz konusu silahı yalnızca 40 Avustralya doları maliyetle (28 ABD doları) iki günde ürettiğini belirtti.Ülkede geçtiğimiz yıl hazırlanan bir yasa tasarısı, 3D ateşli silahların üretimini yasaklamıştı. Yasa teklifinde 3D yazıcıyla ateşli silah üretmeyi planlarken yakalanan kişilere 10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.Avustralya'da, sivillerin tam otomatik silahlara sahip olmalarına izin verilmezken, diğer tür silahları satın alabilmek için de ağır bir prosedürle 18 yaşından büyük kişilerin edinebileceği bir ruhsata sahip olmak gerekiyor. Ağırlaştırılmış düzenlemeler, 1996 yılında Tazmanya'da eski bir sömürge hapishanesi olan Port Arthur'da bir silahlı kişinin turistlere ateş açarak 35 kişinin ölümüne neden olmasının ardından hayata geçirilmişti.Avustralya halkını dehşete düşüren Tazmanya katliamının ardından hükümet ateşli silahlara sahip olma konusundaki yasaları hızlı bir şekilde sıkılaştırdı. Başlatılan silah affıyla, ruhsatsız silah sahibi olan kişilere ifşa olmadan ve hiçbir cezaya tabi olmadan yerel emniyet birimlerine silahlarını teslim etme yolu açıldı. Silah affı ve silah geri ödeme planı sayesinde 640 bin ateşli silah dolaşımdan çıkarılmış oldu.
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avustralya, silah, silah satışı, silah taşıma, silah pazarı
Avustralya'da 18 yaşındaki genç, 3D yazıcıyla ürettiği silahla yakalandı
17:21 14.06.2022 (güncellendi: 17:25 14.06.2022) Abone ol
Avustralya'da evinde 3D yazıcıyla ürettiği iddia edilen tam işlevli bir ateşli silah ele geçirilmesinin ardından silahla suç işlemekle suçlandı.
Batı Avustralya'da emniyet yetkilileri, geçtiğimiz günlerde hakkında arama izni çıkarılan 18 yaşındaki bir gencin evinde 3D yazıcıyla üretilmiş tam teşekküllü bir silah ele geçirildiğini duyurdu.
Emniyet yetkilisi Blair Smith, konuya dair açıklamasında, "Bir oyuncak gibi görünse de bu ateşli silah topluluğumuza ciddi bir zarar verme kabiliyetine sahip. Bu genç adamın söz konusu ateşli silahı evindeki bir 3D yazıcı ve kolayca bulunabilen malzemelerle üretebilmesi büyük endişe verici" ifadelerini kullandı.
CNN'e bağlı Nine News'in haberine göre plastikten yapılma silah, tek tetiklemeyle 15 el ateş edebiliyor. Polis, ismi belirtilmeyen gencin söz konusu silahı yalnızca 40 Avustralya doları maliyetle (28 ABD doları) iki günde ürettiğini belirtti.
Ülkede geçtiğimiz yıl hazırlanan bir yasa tasarısı, 3D ateşli silahların üretimini yasaklamıştı. Yasa teklifinde 3D yazıcıyla ateşli silah üretmeyi planlarken yakalanan kişilere 10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
Avustralya'da, sivillerin tam otomatik silahlara sahip olmalarına izin verilmezken, diğer tür silahları satın alabilmek için de ağır bir prosedürle 18 yaşından büyük kişilerin edinebileceği bir ruhsata sahip olmak gerekiyor. Ağırlaştırılmış düzenlemeler, 1996 yılında Tazmanya'da eski bir sömürge hapishanesi olan Port Arthur'da bir silahlı kişinin turistlere ateş açarak 35 kişinin ölümüne neden olmasının ardından hayata geçirilmişti.
Avustralya halkını dehşete düşüren Tazmanya katliamının ardından hükümet ateşli silahlara sahip olma konusundaki yasaları hızlı bir şekilde sıkılaştırdı. Başlatılan silah affıyla, ruhsatsız silah sahibi olan kişilere ifşa olmadan ve hiçbir cezaya tabi olmadan yerel emniyet birimlerine silahlarını teslim etme yolu açıldı. Silah affı ve silah geri ödeme planı sayesinde 640 bin ateşli silah dolaşımdan çıkarılmış oldu.