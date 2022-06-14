https://tr.sputniknews.com/20220614/bakan-bilgin-temmuz-ayinda-butun-calisanlarin-yuzunu-guldurecek-duzenlemeyi-gerceklestirecegiz-1057389486.html

Bakan Bilgin: Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek düzenlemeyi gerçekleştireceğiz

Bakan Bilgin: Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek düzenlemeyi gerçekleştireceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında çalışanların yüzünü güldürecek düzenlemeyi gerçekleştireceklerini ifade etti. 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T11:37+0300

2022-06-14T11:37+0300

2022-06-14T11:53+0300

ekonomi

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

temmuz

zam

vedat bilgin

asgari ücret

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de temmuz zammı açıklaması geldi.Bakan Bilgin, "Enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde temmuz dönemi var" dedi.Bakan Bilgin, "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır'' açıklamasını yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün "İnsanlarımızın döviz alışkanlığını TL'ye çevirmek için çeşitli alternatifleri gündeme alıyoruz. Rasyonel gerekçelerle açıklanamayacak fiyat artışlarına karşı tedbirler geliştiriyoruz. Son 20 yılda asgari ücreti yüzde 200'e yakın artırdık. Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız.Enflasyonun sırtımıza bindirdiği kamburdan kurtulacağımız 2023 Şubat, Mart aylarından itibaren sorunları arkamızda bırakmış olacağız. Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarındaki artışının etkisi olmasaydı hedeflerimize ulaşabilirdik. Savaş, hedeflerimizin yıl sonuna kaymasına neden oldu" ifadelerini kullanmıştı.

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çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, temmuz, zam, vedat bilgin, asgari ücret