https://tr.sputniknews.com/20220614/bakan-bilgin-temmuz-ayinda-butun-calisanlarin-yuzunu-guldurecek-duzenlemeyi-gerceklestirecegiz-1057389486.html
Bakan Bilgin: Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek düzenlemeyi gerçekleştireceğiz
Bakan Bilgin: Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek düzenlemeyi gerçekleştireceğiz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında çalışanların yüzünü güldürecek düzenlemeyi gerçekleştireceklerini ifade etti. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T11:37+0300
2022-06-14T11:37+0300
2022-06-14T11:53+0300
ekonomi
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
temmuz
zam
vedat bilgin
asgari ücret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1055755665_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_dcb2661eb2f9f484eebf98df7eea9179.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de temmuz zammı açıklaması geldi.Bakan Bilgin, "Enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde temmuz dönemi var" dedi.Bakan Bilgin, "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır'' açıklamasını yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün "İnsanlarımızın döviz alışkanlığını TL'ye çevirmek için çeşitli alternatifleri gündeme alıyoruz. Rasyonel gerekçelerle açıklanamayacak fiyat artışlarına karşı tedbirler geliştiriyoruz. Son 20 yılda asgari ücreti yüzde 200'e yakın artırdık. Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız.Enflasyonun sırtımıza bindirdiği kamburdan kurtulacağımız 2023 Şubat, Mart aylarından itibaren sorunları arkamızda bırakmış olacağız. Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarındaki artışının etkisi olmasaydı hedeflerimize ulaşabilirdik. Savaş, hedeflerimizin yıl sonuna kaymasına neden oldu" ifadelerini kullanmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1055755665_60:0:1140:810_1920x0_80_0_0_2b0bc8796b60ab14fe7cd0012e8d2208.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, temmuz, zam, vedat bilgin, asgari ücret
Bakan Bilgin: Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek düzenlemeyi gerçekleştireceğiz
11:37 14.06.2022 (güncellendi: 11:53 14.06.2022) Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında çalışanların yüzünü güldürecek düzenlemeyi gerçekleştireceklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de temmuz zammı açıklaması geldi.
Bakan Bilgin, "Enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde temmuz dönemi var" dedi.
Bakan Bilgin, "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır'' açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün "İnsanlarımızın döviz alışkanlığını TL'ye çevirmek için çeşitli alternatifleri gündeme alıyoruz. Rasyonel gerekçelerle açıklanamayacak fiyat artışlarına karşı tedbirler geliştiriyoruz. Son 20 yılda asgari ücreti yüzde 200'e yakın artırdık. Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız.
Enflasyonun sırtımıza bindirdiği kamburdan kurtulacağımız 2023 Şubat, Mart aylarından itibaren sorunları arkamızda bırakmış olacağız. Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarındaki artışının etkisi olmasaydı hedeflerimize ulaşabilirdik. Savaş, hedeflerimizin yıl sonuna kaymasına neden oldu" ifadelerini kullanmıştı.