Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220614/bakan-cavusoglu-nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ile-gorustu-1057415463.html
Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO'nun genişlemesi konuları ele... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T18:36+0300
2022-06-14T18:39+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
nato
jens stoltenberg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104037/02/1040370280_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_696bbbad350545abea96628f80559061.jpg
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede Çavuşoğlu ile Stoltenberg, NATO'nun genişlemesi konusunu ele aldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104037/02/1040370280_27:0:1142:836_1920x0_80_0_0_9d3e34e2aa0673b430b1fce7d6e35a58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mevlüt çavuşoğlu, nato, jens stoltenberg

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

18:36 14.06.2022 (güncellendi: 18:39 14.06.2022)
Mevlüt Çavuşoğlu - Jens Stoltenberg
Mevlüt Çavuşoğlu - Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
Abone olTelegram
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO'nun genişlemesi konuları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede Çavuşoğlu ile Stoltenberg, NATO'nun genişlemesi konusunu ele aldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала