https://tr.sputniknews.com/20220614/bakan-cavusoglu-nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ile-gorustu-1057415463.html
Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO'nun genişlemesi konuları ele... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T18:36+0300
2022-06-14T18:36+0300
2022-06-14T18:39+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
nato
jens stoltenberg
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede Çavuşoğlu ile Stoltenberg, NATO'nun genişlemesi konusunu ele aldı.
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mevlüt çavuşoğlu, nato, jens stoltenberg
Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
18:36 14.06.2022 (güncellendi: 18:39 14.06.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO'nun genişlemesi konuları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede Çavuşoğlu ile Stoltenberg, NATO'nun genişlemesi konusunu ele aldı.