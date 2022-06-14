https://tr.sputniknews.com/20220614/bakan-cavusoglu-nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ile-gorustu-1057415463.html

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO'nun genişlemesi konuları ele... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T18:36+0300

2022-06-14T18:36+0300

2022-06-14T18:39+0300

türkiye

mevlüt çavuşoğlu

nato

jens stoltenberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104037/02/1040370280_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_696bbbad350545abea96628f80559061.jpg

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede Çavuşoğlu ile Stoltenberg, NATO'nun genişlemesi konusunu ele aldı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mevlüt çavuşoğlu, nato, jens stoltenberg