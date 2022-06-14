https://tr.sputniknews.com/20220614/bakan-yanik-istanbul-sozlesmesi-bazi-noktalarda-bizi-zayiflatiyordu-bu-yuzden-sozlesmeden-cekildik-1057420637.html

Bakan Yanık: İstanbul Sözleşmesi bazı noktalarda bizi zayıflatıyordu, bu yüzden sözleşmeden çekildik

Bakan Yanık: İstanbul Sözleşmesi bazı noktalarda bizi zayıflatıyordu, bu yüzden sözleşmeden çekildik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilerek kadınlara yönelik pozitif ayrımcılıkta geri adım attığı... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T20:41+0300

2022-06-14T20:41+0300

2022-06-14T20:41+0300

politika

türkiye

derya yanık

kadına yönelik şiddet

istanbul sözleşmesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1056342876_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8c2a26116fb1090a5ae6d1485b8c493e.jpg

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi'nin (CEDAW) 82'nci oturumu kapsamında Türkiye raporunun değerlendirildiği toplantıda, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal ettiği iddialarının doğru olmadığını belirtti.Bakan Yanık, CEDAW Komite üyelerinin Türkiye'de kadın haklarına ilişkin sorularını cevaplandırdı.Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilerek kadınlara yönelik pozitif ayrımcılıkta geri adım attığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Yanık, "Türkiye'de sözleşmeye yönelik tartışmalar, kadınları güçlendirmeye dair perspektifimizi değiştirmez. Aslında bu sözleşme bazı noktalarda bizi zayıflatıyordu. Bu yüzden sözleşmeden çekilerek, çabalarımızı artırmayı hedefledik." ifadesini kullandı.Yanık, Türkiye'nin sözleşmeden çekilmiş olmasına rağmen ülkenin kadınlarla ilgili yasalarının uluslararası çizgiyle çelişmediğinin altını çizerek, "Avrupa ülkelerinden İngiltere'nin de bu sözleşmeye taraf olmadığını hatırlatmak isterim. CEDAW Sözleşmesinin taraftarıyız ve bu sözleşme doğrultusunda sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz." dedi.'Terörle mücadelemiz son derece haklı ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde'Türkiye'nin 2016'daki 15 Temmuz darbe girişimi sonrası "terörle mücadele adı altında hukukun üstünlüğünü engellediği" iddialarına dair Yanık, şöyle konuştu:Yanık, Türkiye'de kadınlara gerekli hakların sağlanması için her türlü çabanın sarf edildiğine işaret ederek "Kadınlarımızı her türlü ayrımcılığa karşı koruyoruz. Türkiye 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor ve bunların büyük çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor. Mülteci kadınların güvenlik ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz." dedi.'Terör faaliyetinde yer alan kadınları sadece kadın olduğu için ayıramayız'Türkiye'nin en zor zamanlarında bile hukukun üstünlüğünü koruduğunu vurgulayan Yanık, "Türkiye'de hukukun üstünlüğünün engellendiğine yönelik iddialar haksızdır. Ülkemizdeki hukuk, neyin suç olup neyin suç olmadığını açıkça belirtiyor. Bu Komitede siyasi tartışmalara girmeden sadece CEDAW Sözleşmesi ve bu sözleşmeye yaptığımız katkılar hakkında konuşmak istiyorum. Fakat terörist faaliyetler üzerinden kadınları korumaya çalışmak asla kabul edilemez. Terör faaliyetinde yer alan kadınları sadece kadın olduğu için ayıramayız, çünkü bu, hukuka karşı gelmek demektir." şeklinde konuştu.Yanık, kadınların adalete daha fazla erişimini sağlamak için de her türlü çabayı sergilemeyi sürdüreceklerini kaydetti ve bu kapsamda mağdurlara destek ile pozitif ayrımcılık gibi uygulamaları örnek gösterdi.CEDAW Komitesinin 82'nci oturumu kapsamında Türkiye raporunun değerlendirilmesi yarın sona erecek.Türkiye'yi temsil eden heyette ayrıca Dışişleri, İçişleri, Adalet, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile İŞKUR temsilcileri de yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220614/danistay-savcisi-istanbul-sozlesmesi-icin-mutalaasini-acikladi-1057420280.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, derya yanık, kadına yönelik şiddet, istanbul sözleşmesi