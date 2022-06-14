https://tr.sputniknews.com/20220614/baskan-secer-meclisten-310-milyon-tllik-borclanma-yetkisini-aldi-1057419132.html

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, meclisten 310 milyon TL’lik borçlanma yetkisini aldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, meclisten 310 milyon TL’lik borçlanma yetkisini aldı

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, İller Bankası veya ticari bankalardan faiz hariç 310 milyon TL kredi kullanma konusunda Başkan Vahap Seçer’e borçlanma... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T20:06+0300

2022-06-14T20:06+0300

2022-06-14T20:08+0300

türkiye

mersin büyükşehir belediyesi

vahap seçer

tbmm plan ve bütçe komisyonu

kredi

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Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin haziran ayı 2. birleşim toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında, 310 milyon TL’lik borçlanma yetkisi görüşüldü.310 milyon TL’lik borçlanma yetkisi kabul edildiİller Bankası veya ticari bankalardan faiz hariç 310 milyon TL kredi kullanma ve Büyükşehir Belediyesi adına borçlanma konusunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yetkilendirilmesi ile ilgili madde mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Konuyla ilgili meclis üyeleri de tek tek söz alarak, Mersin’e hayırlı ve uğurlu olmasını dilediler.Başkan Seçer, oylama öncesinde yaptığı konuşmada, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine yaptıkları çalışmadan dolayı teşekkür etti. Bazı meclis üyelerinin kamuoyunda, ‘Cumhur İttifakı, borçlanma konusunda Büyükşehir Belediyesinin önünü tıkıyor’ algısının var olduğunu ve bunun yanlış olduğunu söylemeleri üzerine Seçer, şu ifadeleri kullandı:'Mersin Büyükşehir Belediyesi, mali disiplini sağlamış Türkiye’deki örnek gösterilecek büyükşehir belediyelerinden biridir'Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, mali disiplini sağlamış Türkiye’deki örnek gösterilecek büyükşehir belediyelerinden biri olduğunu vurgulayan Seçer, “Hani siz şu anda 310 milyon lira meclis olarak bize borçlanma yetkisini verirseniz, biz bunu haraç mezat faizi, opsiyonu, vadesi ne olursa olsun, batan geminin malları deyip almayız, öyle bir derdimiz yok. Mersin Büyükşehir Belediyesi, mali disiplini sağlamış Türkiye’deki örnek gösterilecek büyükşehir belediyelerinden bir tanesidir. Bir kere bunu bilelim. Belediyemiz değerlidir, çok önemlidir. 2020 yılında 250 milyon lira talebimiz oldu. O zaman meclis uygun görmedi. Daha sonra 265 milyon lira talebimiz oldu, yine uygun görmedi ve bu paraları kullanamadık. Bunun toplamda 515 milyon lira talep olduğunu belirtmek isterim. Ancak bunun 20 milyon lirasını kullanabildik. O da mahkeme kararıyla elde ettiğimiz yetkiyle ve 500 milyon lira gibi bir rakamı kullanamadık. Keşke şu anda komisyonda bize gösterilen anlayış, o tarihlerde gösterilseydi. Şu anda elimde rakamlar var. Bitüm fiyatlarından demir fiyatlarına, mazot fiyatlarına gerçekten çok dramatik artışlar. Biz birçok imalatı bugün bunun 3 katı, yani 1,5 milyar liraya yapacağız imalat işte o zaman belki bu 500 milyon lirayla çözecektik. Bizim itirazımız bunaydı. Diğer taraftan bitüm için teminat mektubu katkınız oldu. Çok teşekkür ediyoruz ama biz teminat mektubu alamadık. Biz İller Bankasından 1 yıllık 2019 yılında 10 milyon TL bir teminat mektubu kullanabildik ama diğerini kullanamadık” diye konuştu.'Biz doğru zamanda doğru işler yaptık'Otobüs alımı konusunda verilen desteği anımsatarak teşekkür eden Seçer, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Umut ediyorum 310 milyon lira kredi kullanmaya çıktığımız zaman bankalarla da rahat bir pazarlık şansımız olsun'Borçlanma noktasında meclisten onay alsalar dahi İller Bankasının teminat mektubu istediğini belirten Seçer, daha önce yaşanan süreçleri anlatarak, “Şimdi yine aynı durumla karşı karşıyayız. Bunun altını karakalemle çiziyorum. Bunu lütfen takip edin. Vatandaşlarımız da takip etsin. Birbirimizle yarış yapmak, kolunu bükmek, birbirimizin arkasına dolanmak derdinde değiliz. Birbirimizi tuş etmek, halk karşısında mahcup etmek derdinde değiliz. Biz samimi olarak memlekete hizmet etmek istiyoruz. Şu anda sizden, komisyondan olumlu rapor geldi. Umut ediyorum yüce meclis de bu konuda bize destek verir, borçlanma yetkisini alabilirim. Bundan sonra umut ediyorum 310 milyon lira kredi kullanmaya çıktığımız zaman bankalarla da rahat bir pazarlık şansımız olsun, çünkü faiz pazarlığı yapıyorsunuz; biz İller Bankasından teminat mektubu alabiliriz. Sizler de takip edin, yurttaşlarımız da takip etsin. O zaman hem biz daha rahat denetlenmiş oluruz; ne yaptığımızı da siz de göz önünde görmüş olursunuz” dedi.Konuşmaların ardından 310 milyon TL’lik borçlanma yetkisi oy birliği ile kabul edildi. Başkan Seçer, “Çok teşekkür ediyoruz hem komisyonumuza hem meclisimize” diye konuştu.

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mersin büyükşehir belediyesi, vahap seçer , tbmm plan ve bütçe komisyonu, kredi