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Benzinde 97 kuruş indirim
Benzinde 97 kuruş indirim
15 Haziran Çarşamba gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubunda 97 kuruş fiyat indirimi meydana... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
benzin
motorin
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Beklenen indirim sonrasında benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27.45 TL’ye, Ankara'da 27.55 TL'ye, İzmir'de 27.55 TL'ye gerileyecek.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 27 lira 84 kuruştan satılıyor.Benzinin litresi ortalama 28 lira 44 kuruştan satılıyor.Otogaz litre fiyatı ise 12 lira 40 kuruş.
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benzin, motorin

Benzinde 97 kuruş indirim

16:14 14.06.2022 (güncellendi: 16:28 14.06.2022)
© REUTERS / BRIAN SNYDERbenzin - akaryakıt
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDER
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15 Haziran Çarşamba gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubunda 97 kuruş fiyat indirimi meydana geldi.İndirim pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Beklenen indirim sonrasında benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27.45 TL’ye, Ankara'da 27.55 TL'ye, İzmir'de 27.55 TL'ye gerileyecek.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27 lira 84 kuruştan satılıyor.

Benzinin litresi ortalama 28 lira 44 kuruştan satılıyor.

Otogaz litre fiyatı ise 12 lira 40 kuruş.
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