https://tr.sputniknews.com/20220614/benzinde-indirim-1057409026.html

Benzinde 97 kuruş indirim

Benzinde 97 kuruş indirim

15 Haziran Çarşamba gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubunda 97 kuruş fiyat indirimi meydana... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T16:14+0300

2022-06-14T16:14+0300

2022-06-14T16:28+0300

türkiye

benzin

motorin

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Beklenen indirim sonrasında benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27.45 TL’ye, Ankara'da 27.55 TL'ye, İzmir'de 27.55 TL'ye gerileyecek.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 27 lira 84 kuruştan satılıyor.Benzinin litresi ortalama 28 lira 44 kuruştan satılıyor.Otogaz litre fiyatı ise 12 lira 40 kuruş.

türkiye

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benzin, motorin