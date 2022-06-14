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https://tr.sputniknews.com/20220614/beyaz-saray-bidenin-suudi-arabistan-ve-israil-ziyaretlerini-planlamayi-surduruyoruz-1057379396.html
Beyaz Saray: Biden'ın Suudi Arabistan ve İsrail ziyaretlerini planlamayı sürdürüyoruz
Beyaz Saray: Biden'ın Suudi Arabistan ve İsrail ziyaretlerini planlamayı sürdürüyoruz
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ve İsrail ziyaretleri için planlamalarının sürdüğünü, ziyaretin tek konusunun... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T01:11+0300
2022-06-14T01:17+0300
dünya
karine jean-pierre
abd
joe biden
suudi arabistan
israil
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Sözcü Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Biden'ın gelecek ay Suudi Arabistan ve İsrail'i ziyaret edeceği iddialarına ilişkin, "Şu anda bir seyahati teyit edemem. İsrail ve Suudi Arabistan için seyahat planı yapmayı sürdürüyoruz. Bu Biden'ın Ortadoğulu liderler ile görüşmesi için bir fırsat olacak" ifadesini kullandı.'Suudi Arabistan ile görüşmeyi sadece petrol istemek olarak görmek yanlış olur'Jean-Pierre, Beyaz Saray'daki gazetecilerin seyahatin asıl amacının petrol üretimi olup olmayacağı yönündeki ısrarlı soruları üzerine "Suudi Arabistan ile görüşmeyi sadece petrol istemek olarak görmek yanlış olur" değerlendirmesini yaptı.Jean-Pierre, bir gazetecinin "ABD'de petrol fiyatları rekor kırarken, Suudi Arabistan ziyaretinde petrolün ana konu olmaması ne kadar doğru?" sorusu üzerine ise "Tabii ki Suudi Arabistan ile diğer petrol üreticileri ile olduğu gibi enerji konusunu görüşeceğiz. Suudi Arabistan'ın OPEC+ grubunda oy birliğine varılmasında oynadığı öncü rolü memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.Jean-Pierre, Biden'ın 2024'teki başkanlık seçimlerinde ikinci kez aday olup olmayacağı sorusuna ise "Biden kendisi daha önce de söyledi, bu yarışa girecek" yanıtını verdi.
suudi arabistan
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karine jean-pierre, abd, joe biden, suudi arabistan, israil

Beyaz Saray: Biden'ın Suudi Arabistan ve İsrail ziyaretlerini planlamayı sürdürüyoruz

01:11 14.06.2022 (güncellendi: 01:17 14.06.2022)
© AFP 2022 / ALEX WONGKarine Jean-Pierre
Karine Jean-Pierre - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© AFP 2022 / ALEX WONG
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ve İsrail ziyaretleri için planlamalarının sürdüğünü, ziyaretin tek konusunun petrol üretimi olmayacağını söyledi.
Sözcü Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Biden'ın gelecek ay Suudi Arabistan ve İsrail'i ziyaret edeceği iddialarına ilişkin, "Şu anda bir seyahati teyit edemem. İsrail ve Suudi Arabistan için seyahat planı yapmayı sürdürüyoruz. Bu Biden'ın Ortadoğulu liderler ile görüşmesi için bir fırsat olacak" ifadesini kullandı.

'Suudi Arabistan ile görüşmeyi sadece petrol istemek olarak görmek yanlış olur'

Jean-Pierre, Beyaz Saray'daki gazetecilerin seyahatin asıl amacının petrol üretimi olup olmayacağı yönündeki ısrarlı soruları üzerine "Suudi Arabistan ile görüşmeyi sadece petrol istemek olarak görmek yanlış olur" değerlendirmesini yaptı.
Jean-Pierre, bir gazetecinin "ABD'de petrol fiyatları rekor kırarken, Suudi Arabistan ziyaretinde petrolün ana konu olmaması ne kadar doğru?" sorusu üzerine ise "Tabii ki Suudi Arabistan ile diğer petrol üreticileri ile olduğu gibi enerji konusunu görüşeceğiz. Suudi Arabistan'ın OPEC+ grubunda oy birliğine varılmasında oynadığı öncü rolü memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.
Jean-Pierre, Biden'ın 2024'teki başkanlık seçimlerinde ikinci kez aday olup olmayacağı sorusuna ise "Biden kendisi daha önce de söyledi, bu yarışa girecek" yanıtını verdi.
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