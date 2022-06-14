https://tr.sputniknews.com/20220614/bilecik-belediye-baskani-semih-sahin-rusvet-iddialari-sonrasi-chpden-ihrac-edildi-1057393689.html

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, rüşvet iddiaları sonrası CHP'den ihraç edildi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, rüşvet iddiaları sonrası CHP'den ihraç edildi

Rüşvet iddiaları nedeniyle geçici olarak görevden alınan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP’den ihraç edildi. 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T12:24+0300

2022-06-14T12:24+0300

2022-06-14T12:24+0300

politika

bilecik

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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP’den ihraç edildi. Şahin'in kesin ihracına oyçokluğu ile karar verildiği açıklandı.Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in danışmanı ve belediye iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı, bir AVM inşaatının iskanı için 200 bin dolar rüşvet alırken polis tarafından suçüstü yakalanmıştı. Selçuk Erdağı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti. CHP, 17 Şubat'ta Şahin'i parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleriyle bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmişti.CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in; parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" demişti.İçişleri Bakanlığı, Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı Semih Şahin'i geçici olarak görevden uzaklaştırmıştı.Öte yandan geçici olarak görevden uzaklaştırılan Başkan Şahin'in, 25 Haziran günü süresi doluyor. İçişleri Bakanlığı’ndan Bilecik Valiliği’ne gönderilen yazıda sürenin 2 ay daha uzatıldığı öğrenildi.

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