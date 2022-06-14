Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220614/bloomberg-dunyanin-en-zenginleri-2022de-14-trilyon-dolar-kaybetti-1057404423.html
Bloomberg: Dünyanın en zenginleri 2022'de 1.4 trilyon dolar kaybetti
Bloomberg: Dünyanın en zenginleri 2022'de 1.4 trilyon dolar kaybetti
Mart 2012'den bu yana dünyanın en zengin insanlarının servetiyle ilgili bilgileri içeren Milyarderler Endeksi'ni yayınlayan Bloomberg ajansı, dünyanın en... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T14:54+0300
2022-06-14T14:54+0300
ekonomi
milyarder
servet
zarar
kayıp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050160996_0:80:1201:755_1920x0_80_0_0_a15ae94f6637c430258ef33337db686a.jpg
Bloomberg, dünyanın en zengin 500 insanının bu yıl 1.4 trilyon dolar, en zengin 5'inin ise 345 milyar dolar kaybettiğini bildirdi.Habere göre en çok kaybeden, 85.6 milyar dolarla Binance kripto para borsasının kurucusu Changpeng Zhao oldu.Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, 73.2 milyar dolar kayıpla ikinci sırada yer alırken, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da 65.3 milyar dolar kayıpla üçüncü sıraya yerleşti.Bunun yanı sıra Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarını bünyesinde bulunduran Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg 64.4 milyar dolar zararla dördündü sırada yer aldı.Ayrıca haberde, yalnızca pazartesi günü, dünyadaki en zengin 500 kişinin toplam 206 milyar dolar zarara uğradığı belirtildi.Danışmanlık firması Capgemini'nin verdiği bilgiye göre, varlıklı insan sayısı bir önceki yıla kıyasla dünya üzerinde yüzde 8, ABD'de ise yüzde 13 arttı.Öte yandan 2022'de Asya-Pasifik bölgesindeki varlıklı insan sayısı, Avrupa ve ABD'nin gerisinde kalarak yalnızca yüzde 4.2 arttı.Asya-Pasifik bölgesi, son 10 yılda bu konuda baskın konumdaydı. Bloomberg, trenddeki değişikliğin gerekçesini Çin'in teknoloji devlerie karşı aldığı sert tedbirler ve emlak piyasasındaki borç kriziyle açıkladı.Halihazırda dünyadaki varlıklı insanların yüzde 64'ü ABD, Japonya, Çin ve Almanya'da yaşıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220603/twitter-muskin-satin-alma-anlasmasi-icin-belirlenen-bekleme-suresi-doldu-1056951800.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050160996_44:0:1155:833_1920x0_80_0_0_d920df2632fb4dd12d6d8d3a93a419d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
milyarder, servet, zarar, kayıp

Bloomberg: Dünyanın en zenginleri 2022'de 1.4 trilyon dolar kaybetti

14:54 14.06.2022
© REUTERS / Rick WilkingDolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© REUTERS / Rick Wilking
Abone olTelegram
Mart 2012'den bu yana dünyanın en zengin insanlarının servetiyle ilgili bilgileri içeren Milyarderler Endeksi'ni yayınlayan Bloomberg ajansı, dünyanın en zengin 500 insanının 2022'nin başından bu yana 1.4 trilyon dolar kaybettiğini duyurdu.
Bloomberg, dünyanın en zengin 500 insanının bu yıl 1.4 trilyon dolar, en zengin 5'inin ise 345 milyar dolar kaybettiğini bildirdi.
Habere göre en çok kaybeden, 85.6 milyar dolarla Binance kripto para borsasının kurucusu Changpeng Zhao oldu.
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, 73.2 milyar dolar kayıpla ikinci sırada yer alırken, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da 65.3 milyar dolar kayıpla üçüncü sıraya yerleşti.
Bunun yanı sıra Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarını bünyesinde bulunduran Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg 64.4 milyar dolar zararla dördündü sırada yer aldı.
Ayrıca haberde, yalnızca pazartesi günü, dünyadaki en zengin 500 kişinin toplam 206 milyar dolar zarara uğradığı belirtildi.
Danışmanlık firması Capgemini'nin verdiği bilgiye göre, varlıklı insan sayısı bir önceki yıla kıyasla dünya üzerinde yüzde 8, ABD'de ise yüzde 13 arttı.
Öte yandan 2022'de Asya-Pasifik bölgesindeki varlıklı insan sayısı, Avrupa ve ABD'nin gerisinde kalarak yalnızca yüzde 4.2 arttı.
Asya-Pasifik bölgesi, son 10 yılda bu konuda baskın konumdaydı. Bloomberg, trenddeki değişikliğin gerekçesini Çin'in teknoloji devlerie karşı aldığı sert tedbirler ve emlak piyasasındaki borç kriziyle açıkladı.
Halihazırda dünyadaki varlıklı insanların yüzde 64'ü ABD, Japonya, Çin ve Almanya'da yaşıyor.
Twitter, logo, telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
EKONOMİ
Twitter: Musk'ın satın alma anlaşması için belirlenen bekleme süresi doldu
3 Haziran , 17:00
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала