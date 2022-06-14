https://tr.sputniknews.com/20220614/bloomberg-dunyanin-en-zenginleri-2022de-14-trilyon-dolar-kaybetti-1057404423.html
Bloomberg: Dünyanın en zenginleri 2022'de 1.4 trilyon dolar kaybetti
Bloomberg: Dünyanın en zenginleri 2022'de 1.4 trilyon dolar kaybetti
Mart 2012'den bu yana dünyanın en zengin insanlarının servetiyle ilgili bilgileri içeren Milyarderler Endeksi'ni yayınlayan Bloomberg ajansı, dünyanın en... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T14:54+0300
2022-06-14T14:54+0300
2022-06-14T14:54+0300
ekonomi
milyarder
servet
zarar
kayıp
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Bloomberg, dünyanın en zengin 500 insanının bu yıl 1.4 trilyon dolar, en zengin 5'inin ise 345 milyar dolar kaybettiğini bildirdi.Habere göre en çok kaybeden, 85.6 milyar dolarla Binance kripto para borsasının kurucusu Changpeng Zhao oldu.Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, 73.2 milyar dolar kayıpla ikinci sırada yer alırken, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da 65.3 milyar dolar kayıpla üçüncü sıraya yerleşti.Bunun yanı sıra Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarını bünyesinde bulunduran Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg 64.4 milyar dolar zararla dördündü sırada yer aldı.Ayrıca haberde, yalnızca pazartesi günü, dünyadaki en zengin 500 kişinin toplam 206 milyar dolar zarara uğradığı belirtildi.Danışmanlık firması Capgemini'nin verdiği bilgiye göre, varlıklı insan sayısı bir önceki yıla kıyasla dünya üzerinde yüzde 8, ABD'de ise yüzde 13 arttı.Öte yandan 2022'de Asya-Pasifik bölgesindeki varlıklı insan sayısı, Avrupa ve ABD'nin gerisinde kalarak yalnızca yüzde 4.2 arttı.Asya-Pasifik bölgesi, son 10 yılda bu konuda baskın konumdaydı. Bloomberg, trenddeki değişikliğin gerekçesini Çin'in teknoloji devlerie karşı aldığı sert tedbirler ve emlak piyasasındaki borç kriziyle açıkladı.Halihazırda dünyadaki varlıklı insanların yüzde 64'ü ABD, Japonya, Çin ve Almanya'da yaşıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220603/twitter-muskin-satin-alma-anlasmasi-icin-belirlenen-bekleme-suresi-doldu-1056951800.html
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milyarder, servet, zarar, kayıp
Bloomberg: Dünyanın en zenginleri 2022'de 1.4 trilyon dolar kaybetti
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Mart 2012'den bu yana dünyanın en zengin insanlarının servetiyle ilgili bilgileri içeren Milyarderler Endeksi'ni yayınlayan Bloomberg ajansı, dünyanın en zengin 500 insanının 2022'nin başından bu yana 1.4 trilyon dolar kaybettiğini duyurdu.
Bloomberg, dünyanın en zengin 500 insanının bu yıl 1.4 trilyon dolar, en zengin 5'inin ise 345 milyar dolar kaybettiğini bildirdi.
Habere göre en çok kaybeden, 85.6 milyar dolarla Binance kripto para borsasının kurucusu Changpeng Zhao oldu.
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, 73.2 milyar dolar kayıpla ikinci sırada yer alırken, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da 65.3 milyar dolar kayıpla üçüncü sıraya yerleşti.
Bunun yanı sıra Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarını bünyesinde bulunduran Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg 64.4 milyar dolar zararla dördündü sırada yer aldı.
Ayrıca haberde, yalnızca pazartesi günü, dünyadaki en zengin 500 kişinin toplam 206 milyar dolar zarara uğradığı belirtildi.
Danışmanlık firması Capgemini'nin verdiği bilgiye göre, varlıklı insan sayısı bir önceki yıla kıyasla dünya üzerinde yüzde 8, ABD'de ise yüzde 13 arttı.
Öte yandan 2022'de Asya-Pasifik bölgesindeki varlıklı insan sayısı, Avrupa ve ABD'nin gerisinde kalarak yalnızca yüzde 4.2 arttı.
Asya-Pasifik bölgesi, son 10 yılda bu konuda baskın konumdaydı. Bloomberg, trenddeki değişikliğin gerekçesini Çin'in teknoloji devlerie karşı aldığı sert tedbirler ve emlak piyasasındaki borç kriziyle açıkladı.
Halihazırda dünyadaki varlıklı insanların yüzde 64'ü ABD, Japonya, Çin ve Almanya'da yaşıyor.