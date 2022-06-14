CANLI |BM: Ukrayna'nın Donetsk'teki doğumevine yönelik saldırılarına ilişkin kayıtlar rahatsız edici

Rusya BM Temsilcisi Polyanskiy: Batı medyası nerede?

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) bir kadın doğum hastanesini vurduğuna dair raporlardan BM'nin haberdar olduğunu söyledi.

Yaptığı açıklamada Dujarric, "Donetsk'teki bir kadın doğum hastanesiyle ilgili medya raporlarını gördük. Bu son derece rahatsız edici. Sivil altyapıya, özellikle sağlık tesislerine yönelik herhangi bir saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir" dedi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Birinci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy ise, batı medyasında Ukrayna birliklerinin bombardımanına ilişkin herhangi bir kınama görmediğini söyledi.

Polyanskiy, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Batı Medyasının tepkisi nerede? Ukraynalı milliyetçilerin ateş mevzii olarak kullandığı Mariupol'daki doğum hastanesinin zarar gördüğünü haykıracak @BBCWorld, @ReutersWorld, @AFP vb. tüm o insanlar nerede? #Ukrayna kasıtlı olarak sivilleri hedef alıyor. Bir kınama duyacak mıyız?" diye yazdı.

Pazartesi günü bir Sputnik muhabiri, Ukrayna tarafından açılan ateşte bir merminin Donetsk'teki doğum hastanesinin çatısına geldiğini ve doğum yapan kadınların binanın bodrum katına tahliye edildiğini bildirmişti. Personelin hızlı müdahalesi sayesinde can kaybı önlenmişti.

Ayrıca, Ukrayna ordusu Donetsk merkezindeki kalabalık bir pazara ateş açmış, saldırı sonucunda en az bir kadın ve çocuk hayatını kaybetmişti.