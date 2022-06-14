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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220614/bm-ukraynanin-donetskteki-dogumevine-yonelik-saldirilarina-iliskin-kayitlar-rahatsiz-edici-1057384094.html
CANLI |BM: Ukrayna'nın Donetsk'teki doğumevine yönelik saldırılarına ilişkin kayıtlar rahatsız edici
CANLI |BM: Ukrayna'nın Donetsk'teki doğumevine yönelik saldırılarına ilişkin kayıtlar rahatsız edici
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, "Donetsk'teki bir doğum hastanesiyle ilgili raporları gördük. Sivil altyapıya, özellikle sağlık tesislerine... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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ukrayna krizi
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An employee of the Ministry of Emergency Situations of the DPR near a residential building that burned down as a result of shelling of Donetsk by the Armed Forces of Ukraine. - Sputnik Türkiye

CANLI |BM: Ukrayna'nın Donetsk'teki doğumevine yönelik saldırılarına ilişkin kayıtlar rahatsız edici

06:23 14.06.2022 (güncellendi: 06:43 14.06.2022)
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Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, "Donetsk'teki bir doğum hastanesiyle ilgili raporları gördük. Sivil altyapıya, özellikle sağlık tesislerine yönelik herhangi bir saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir" dedi.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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06:42 14.06.2022
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Slovakya Başbakanı Eduard Heger ile görüşmesi öncesinde Berlin'de düzenlediği basın toplantısında Almanya'nın Ukrayna'ya silah yardımı yapmaya devam edeceğini söyledi.
06:41 14.06.2022
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Ateşkes Rejimi Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'ndeki temsilciliği, Ukrayna ordusunun Panteleymonovka köyünü bombaladığını bildirdi.
Grad sistemlerinden 10 füze ve 8 adet 122 mm'lik havan mermisi ateşlendiği kaydedildi.
06:32 14.06.2022
Rusya BM Temsilcisi Polyanskiy: Batı medyası nerede?
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) bir kadın doğum hastanesini vurduğuna dair raporlardan BM'nin haberdar olduğunu söyledi.
Yaptığı açıklamada Dujarric, "Donetsk'teki bir kadın doğum hastanesiyle ilgili medya raporlarını gördük. Bu son derece rahatsız edici. Sivil altyapıya, özellikle sağlık tesislerine yönelik herhangi bir saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir" dedi.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Birinci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy ise, batı medyasında Ukrayna birliklerinin bombardımanına ilişkin herhangi bir kınama görmediğini söyledi.
Polyanskiy, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Batı Medyasının tepkisi nerede? Ukraynalı milliyetçilerin ateş mevzii olarak kullandığı Mariupol'daki doğum hastanesinin zarar gördüğünü haykıracak @BBCWorld, @ReutersWorld, @AFP vb. tüm o insanlar nerede? #Ukrayna kasıtlı olarak sivilleri hedef alıyor. Bir kınama duyacak mıyız?" diye yazdı.
Pazartesi günü bir Sputnik muhabiri, Ukrayna tarafından açılan ateşte bir merminin Donetsk'teki doğum hastanesinin çatısına geldiğini ve doğum yapan kadınların binanın bodrum katına tahliye edildiğini bildirmişti. Personelin hızlı müdahalesi sayesinde can kaybı önlenmişti.
Ayrıca, Ukrayna ordusu Donetsk merkezindeki kalabalık bir pazara ateş açmış, saldırı sonucunda en az bir kadın ve çocuk hayatını kaybetmişti.
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