https://tr.sputniknews.com/20220614/bodrumda-barda-arbede-hukumlunun-gozaltina-alinmasina-engel-olan-9-kisi-tutuklandi-1057381413.html
Bodrum'da barda arbede: Hükümlünün gözaltına alınmasına engel olan 9 kişi tutuklandı
Bodrum'da barda arbede: Hükümlünün gözaltına alınmasına engel olan 9 kişi tutuklandı
Bodrum'da 5 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bar işletmecisinin gözaltına alınmasına engel olmaya çalışmakla suçlanan 9 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T02:07+0300
2022-06-14T02:07+0300
2022-06-14T02:07+0300
türkiye
muğla
bodrum
bar
polis
gözaltı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1057381496_0:0:660:372_1920x0_80_0_0_9d206fbdc46c4b511015488223ac35d9.png
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hükümlüyü yakalamak isteyen polis ekiplerine engel oldukları iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı.Gümbet Mahallesi'nde bir işletmede müzik denetimi yapan polis ekipleri, kontrollerde işletme sahiplerinden Y.T'nin 5 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.Ekiplerin hükümlüyü gözaltına almasına yakınları ve işletme çalışanları engel oldu. Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından polis ekiplerince Y.T. ile 9 kişi gözaltına alındı.Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen 9 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220614/rusvet-ve-belgede-sahtecilik-operasyonu-3-gumruk-memuru-tutuklandi-1057377786.html
türkiye
muğla
bodrum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1057381496_77:0:577:375_1920x0_80_0_0_3e1afb2899c83033115bc3d5efc62c52.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
muğla, bodrum, bar, polis, gözaltı
Bodrum'da barda arbede: Hükümlünün gözaltına alınmasına engel olan 9 kişi tutuklandı
Abone ol
Bodrum'da 5 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bar işletmecisinin gözaltına alınmasına engel olmaya çalışmakla suçlanan 9 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hükümlüyü yakalamak isteyen polis ekiplerine engel oldukları iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı.
Gümbet Mahallesi'nde bir işletmede müzik denetimi yapan polis ekipleri, kontrollerde işletme sahiplerinden Y.T'nin 5 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.
Ekiplerin hükümlüyü gözaltına almasına yakınları ve işletme çalışanları engel oldu. Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından polis ekiplerince Y.T. ile 9 kişi gözaltına alındı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen 9 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.