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https://tr.sputniknews.com/20220614/bodrumda-barda-arbede-hukumlunun-gozaltina-alinmasina-engel-olan-9-kisi-tutuklandi-1057381413.html
Bodrum'da barda arbede: Hükümlünün gözaltına alınmasına engel olan 9 kişi tutuklandı
Bodrum'da barda arbede: Hükümlünün gözaltına alınmasına engel olan 9 kişi tutuklandı
Bodrum'da 5 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bar işletmecisinin gözaltına alınmasına engel olmaya çalışmakla suçlanan 9 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T02:07+0300
2022-06-14T02:07+0300
türkiye
muğla
bodrum
bar
polis
gözaltı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hükümlüyü yakalamak isteyen polis ekiplerine engel oldukları iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı.Gümbet Mahallesi'nde bir işletmede müzik denetimi yapan polis ekipleri, kontrollerde işletme sahiplerinden Y.T'nin 5 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.Ekiplerin hükümlüyü gözaltına almasına yakınları ve işletme çalışanları engel oldu. Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından polis ekiplerince Y.T. ile 9 kişi gözaltına alındı.Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen 9 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220614/rusvet-ve-belgede-sahtecilik-operasyonu-3-gumruk-memuru-tutuklandi-1057377786.html
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muğla, bodrum, bar, polis, gözaltı

Bodrum'da barda arbede: Hükümlünün gözaltına alınmasına engel olan 9 kişi tutuklandı

02:07 14.06.2022
© AABodrum'da 5 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bar işletmecisinin gözaltına alınmasına engel olmaya çalışmakla suçlanan 9 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Bodrum'da 5 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bar işletmecisinin gözaltına alınmasına engel olmaya çalışmakla suçlanan 9 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© AA
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Bodrum'da 5 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bar işletmecisinin gözaltına alınmasına engel olmaya çalışmakla suçlanan 9 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hükümlüyü yakalamak isteyen polis ekiplerine engel oldukları iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı.
Gümbet Mahallesi'nde bir işletmede müzik denetimi yapan polis ekipleri, kontrollerde işletme sahiplerinden Y.T'nin 5 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.

Ekiplerin hükümlüyü gözaltına almasına yakınları ve işletme çalışanları engel oldu. Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından polis ekiplerince Y.T. ile 9 kişi gözaltına alındı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen 9 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Rüşvet ve belgede sahtecilik operasyonu: 3 gümrük memuru tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
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