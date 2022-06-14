https://tr.sputniknews.com/20220614/bodrumda-barda-arbede-hukumlunun-gozaltina-alinmasina-engel-olan-9-kisi-tutuklandi-1057381413.html

Bodrum'da barda arbede: Hükümlünün gözaltına alınmasına engel olan 9 kişi tutuklandı

Bodrum'da barda arbede: Hükümlünün gözaltına alınmasına engel olan 9 kişi tutuklandı

Bodrum'da 5 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bar işletmecisinin gözaltına alınmasına engel olmaya çalışmakla suçlanan 9 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T02:07+0300

2022-06-14T02:07+0300

2022-06-14T02:07+0300

türkiye

muğla

bodrum

bar

polis

gözaltı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hükümlüyü yakalamak isteyen polis ekiplerine engel oldukları iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı.Gümbet Mahallesi'nde bir işletmede müzik denetimi yapan polis ekipleri, kontrollerde işletme sahiplerinden Y.T'nin 5 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.Ekiplerin hükümlüyü gözaltına almasına yakınları ve işletme çalışanları engel oldu. Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından polis ekiplerince Y.T. ile 9 kişi gözaltına alındı.Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen 9 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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muğla, bodrum, bar, polis, gözaltı