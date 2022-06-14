https://tr.sputniknews.com/20220614/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcanin-kesin-ihrac-istemiyle-disipline-sevk-edilmesine-karar-verildi--1057387900.html

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildi

CHP MYK'da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildi 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T10:39+0300

2022-06-14T10:39+0300

2022-06-14T10:49+0300

tanju özcan

politika

chp

myk

disiplin

ihraç

göçmen

bolu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053396433_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_e2b93f6441bb765f360704a8a58badb9.jpg

Son dönemde peş peşe yaptığı sığınmacı ve canlı müzik kısıtlaması açıklamalarıyla gündeme gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildi. Karar, CHP'nin dünkü MYK toplantısında alındı.Ne olmuştu?Özcan, geçtiğimiz aylarda, “Bolu Belediyesi’nden geçici sığınmacılara son çağrı” başlıklı Türkçe ve Arapça yazılı ilan asmıştı. Pankartta “Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize” ifadeleri kullanılmıştı.Söz konusu pankartla ilgili savcılık, Tanju Özcan hakkında “nefret ve ayrımcılık” suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.Özcan'ın ayrıca “Canlı müzik mümkün olduğu kadar yapılmasın. Canlı müziği özendirmeyelim. Kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok” açıklaması da tepki çekmişti.

bolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tanju özcan, chp, myk, disiplin, ihraç, göçmen, bolu