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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildi
CHP MYK'da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildi 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T10:39+0300
2022-06-14T10:49+0300
tanju özcan
politika
chp
myk
disiplin
ihraç
göçmen
bolu
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Son dönemde peş peşe yaptığı sığınmacı ve canlı müzik kısıtlaması açıklamalarıyla gündeme gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildi. Karar, CHP'nin dünkü MYK toplantısında alındı.Ne olmuştu?Özcan, geçtiğimiz aylarda, “Bolu Belediyesi’nden geçici sığınmacılara son çağrı” başlıklı Türkçe ve Arapça yazılı ilan asmıştı. Pankartta “Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize” ifadeleri kullanılmıştı.Söz konusu pankartla ilgili savcılık, Tanju Özcan hakkında “nefret ve ayrımcılık” suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.Özcan'ın ayrıca “Canlı müzik mümkün olduğu kadar yapılmasın. Canlı müziği özendirmeyelim. Kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok” açıklaması da tepki çekmişti.
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tanju özcan, chp, myk, disiplin, ihraç, göçmen, bolu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildi

10:39 14.06.2022 (güncellendi: 10:49 14.06.2022)
© İHATanju Özcan
Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© İHA
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CHP MYK'da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildi
Son dönemde peş peşe yaptığı sığınmacı ve canlı müzik kısıtlaması açıklamalarıyla gündeme gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildi.
Karar, CHP'nin dünkü MYK toplantısında alındı.

Ne olmuştu?

Özcan, geçtiğimiz aylarda, “Bolu Belediyesi’nden geçici sığınmacılara son çağrı” başlıklı Türkçe ve Arapça yazılı ilan asmıştı. Pankartta “Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize” ifadeleri kullanılmıştı.
Söz konusu pankartla ilgili savcılık, Tanju Özcan hakkında “nefret ve ayrımcılık” suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.
Özcan'ın ayrıca “Canlı müzik mümkün olduğu kadar yapılmasın. Canlı müziği özendirmeyelim. Kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok” açıklaması da tepki çekmişti.
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