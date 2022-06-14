Büyükada-Kartal seferini yapan motorda kavga çıktı: Bir kişi denize düştü
11:47 14.06.2022 (güncellendi: 12:27 14.06.2022)
© İHA / AYKUT ZOR - BURAK UĞURBüyükada-Kartal seferini yapan motorda kavga çıktı: Bir kişi denize düştü
© İHA / AYKUT ZOR - BURAK UĞUR
Büyükada-Kartal seferini yapan deniz motorunda iki kişi arasında çıkan kavgada, bir kişi denize düştü. Denize düşen kişiyi kurtarmak için başka bir yolcu denize atladı. Diğer yolcular da denize düşen kişiye can simidi attı.
İstanbul'da Büyükada- Kartal seferini yapan deniz motorunda kavga çıktı.
Deniz motorunda yolculuk yapan 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga esnasında 1 kişi dengesini kaybederek denize düştü. Denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtarmak için yolculardan biri denize atladı.
Diğer yolcular denize düşen kişiyi kurtarmak için can simidi attı.
Halat yardımıyla denize düşen kişi kurtarıldı.
Kavga esnasında 1 kişi dengesini kaybederek denize düştü. Denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtarmak için yolculardan biri denize atladı.
Diğer yolcular denize düşen kişiyi kurtarmak için can simidi attı.
Halat yardımıyla denize düşen kişi kurtarıldı.
Büyükada-Kartal seferini yapan motorda kavga çıktı: Bir kişi denize düştü https://t.co/67M9V5VAG3 pic.twitter.com/vxeFElYJ1U— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 14, 2022