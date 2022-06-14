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Büyükada-Kartal seferini yapan motorda kavga çıktı: Bir kişi denize düştü
Büyükada-Kartal seferini yapan motorda kavga çıktı: Bir kişi denize düştü
Büyükada-Kartal seferini yapan deniz motorunda iki kişi arasında çıkan kavgada, bir kişi denize düştü. Denize düşen kişiyi kurtarmak için başka bir yolcu... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T11:47+0300
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türkiye
istanbul
motor
kavga
deniz
boğulma
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İstanbul'da Büyükada- Kartal seferini yapan deniz motorunda kavga çıktı. Deniz motorunda yolculuk yapan 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü.Kavga esnasında 1 kişi dengesini kaybederek denize düştü. Denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtarmak için yolculardan biri denize atladı.Diğer yolcular denize düşen kişiyi kurtarmak için can simidi attı.Halat yardımıyla denize düşen kişi kurtarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220613/istanbulda-bir-ev-sahibi-kavga-ettigi-kiracisini-silahla-oldurdu--1057369741.html
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istanbul, motor, kavga, deniz, boğulma

Büyükada-Kartal seferini yapan motorda kavga çıktı: Bir kişi denize düştü

11:47 14.06.2022 (güncellendi: 12:27 14.06.2022)
© İHA / AYKUT ZOR - BURAK UĞURBüyükada-Kartal seferini yapan motorda kavga çıktı: Bir kişi denize düştü
Büyükada-Kartal seferini yapan motorda kavga çıktı: Bir kişi denize düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© İHA / AYKUT ZOR - BURAK UĞUR
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Büyükada-Kartal seferini yapan deniz motorunda iki kişi arasında çıkan kavgada, bir kişi denize düştü. Denize düşen kişiyi kurtarmak için başka bir yolcu denize atladı. Diğer yolcular da denize düşen kişiye can simidi attı.
İstanbul'da Büyükada- Kartal seferini yapan deniz motorunda kavga çıktı.
Deniz motorunda yolculuk yapan 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında 1 kişi dengesini kaybederek denize düştü. Denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtarmak için yolculardan biri denize atladı.

Diğer yolcular denize düşen kişiyi kurtarmak için can simidi attı.

Halat yardımıyla denize düşen kişi kurtarıldı.
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