https://tr.sputniknews.com/20220614/buyukada-kartal-seferini-yapan-motorda-kavga-cikti-bir-kisi-denize-dustu-1057391004.html

Büyükada-Kartal seferini yapan motorda kavga çıktı: Bir kişi denize düştü

Büyükada-Kartal seferini yapan motorda kavga çıktı: Bir kişi denize düştü

Büyükada-Kartal seferini yapan deniz motorunda iki kişi arasında çıkan kavgada, bir kişi denize düştü. Denize düşen kişiyi kurtarmak için başka bir yolcu... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T11:47+0300

2022-06-14T11:47+0300

2022-06-14T12:27+0300

türkiye

istanbul

motor

kavga

deniz

boğulma

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İstanbul'da Büyükada- Kartal seferini yapan deniz motorunda kavga çıktı. Deniz motorunda yolculuk yapan 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü.Kavga esnasında 1 kişi dengesini kaybederek denize düştü. Denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtarmak için yolculardan biri denize atladı.Diğer yolcular denize düşen kişiyi kurtarmak için can simidi attı.Halat yardımıyla denize düşen kişi kurtarıldı.

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istanbul, motor, kavga, deniz, boğulma