CANLI | Dolar ve euro, ruble karşısında 25 Mayıs'taki seviyelerinin altına geriledi

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı'nı Moskova'yı hedef alan eylemleri sürüyor.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) hüküm giyen İngiliz vatandaşı paralı askerler Sean Pinner ve Aiden Aslin'in serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin Kiev temsilcileri tarafından en iyi şekilde yürütüleceğine inandıklarını söyledi.
Polonya Başbakan Yardımcısı ve iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) lideri Jaroslaw Kaczynski, Almanya'yı kıta Avrupası açısından 'yıkıcı bir unsur' olarak nitelendirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, birçok Batılı şirketin ilk fırsatta Rusya'ya dönmeye hazır olduğunu bildirdiğini ifade etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass'taki çatışmaların yoğunlaştığı Severodonetsk'teki 'Azot' kimya fabrikasından sivillerin tahliyesi için yarın sabah Svatovo kenti yönünde bir insani koridor açacaklarını duyurdu.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni yaptırım paketi nedeniyle ülkesinin 1 Kasım'dan itibaren Rusya'dan tankerlerle Hırvatistan'a teslim edilen ve ardından Adriyatik boru hattı üzerinden sevk edilen petrolü alamayacağını belirtti.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: