CANLI | Dolar ve euro, ruble karşısında 25 Mayıs'taki seviyelerinin altına geriledi

Kremlin: Donetsk’te mahkum olan İngilizlerin akıbetine ilişkin başvuru DHC yetkililerine yapılmalı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) yargılanan ve mahkum olan İngiliz vatandaşlarının akıbetine ilişkin başvurunun o ülkenin yetkili kurumlarına yapılması gerektiğini belirtti.

Peskov’a İngiliz yetkililerin DHC'de ölüme mahkum edilen İngiltere vatandaşlarının akıbeti ile ilgili Rusya'ya herhangi bir başvuruda bulunup bulunmadığı ve Moskova'nın bu konuda bir rol üstlenmeye hazır olup olmadığı soruldu.

“Birincisi, hayır, başvurmadılar. İkincisi, elbette, mahkemesi hükmü veren ülkenin yetkili kurumlarına başvurulması gerekiyor ve bu ülke Rusya değil” yanıtını veren Peskov, şöyle devam etti: “Ancak elbette her şey, Londra’dan yapılacak başvurulara bağlı olacak ve ben, Rus tarafının söz konusu başvuruyu dinlemeye hazır olacağından eminim.”