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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220614/canli--luganskta-abdnin-sevk-ettigi-m-777-obusuyle-acilan-ates-bir-gencin-olumune-yol-acti-1057409270.html
CANLI | Dolar ve euro, ruble karşısında 25 Mayıs'taki seviyelerinin altına geriledi
CANLI | Dolar ve euro, ruble karşısında 25 Mayıs'taki seviyelerinin altına geriledi
ABD doları ve euro, bugün Moskova Borsası'nda ciddi bir değer kaybı yaşadı. Dolar, 25 Mayıs'tan bu yana ilk kez 56 ruble seviyesinin altına inerek 55.79'u test... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T16:28+0300
2022-06-14T17:18+0300
ukrayna krizi
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Ruble- Dolar - Sputnik Türkiye

CANLI | Dolar ve euro, ruble karşısında 25 Mayıs'taki seviyelerinin altına geriledi

16:28 14.06.2022 (güncellendi: 17:18 14.06.2022)
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ABD doları ve euro, bugün Moskova Borsası'nda ciddi bir değer kaybı yaşadı. Dolar, 25 Mayıs'tan bu yana ilk kez 56 ruble seviyesinin altına inerek 55.79'u test etti. Euro ise, aynı tarihten beri ilk kez 58 rublenin altında, 57.99'dan işlem gördü.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı'nı Moskova'yı hedef alan eylemleri sürüyor.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) hüküm giyen İngiliz vatandaşı paralı askerler Sean Pinner ve Aiden Aslin'in serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin Kiev temsilcileri tarafından en iyi şekilde yürütüleceğine inandıklarını söyledi.
Polonya Başbakan Yardımcısı ve iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) lideri Jaroslaw Kaczynski, Almanya'yı kıta Avrupası açısından 'yıkıcı bir unsur' olarak nitelendirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, birçok Batılı şirketin ilk fırsatta Rusya'ya dönmeye hazır olduğunu bildirdiğini ifade etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass'taki çatışmaların yoğunlaştığı Severodonetsk'teki 'Azot' kimya fabrikasından sivillerin tahliyesi için yarın sabah Svatovo kenti yönünde bir insani koridor açacaklarını duyurdu.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni yaptırım paketi nedeniyle ülkesinin 1 Kasım'dan itibaren Rusya'dan tankerlerle Hırvatistan'a teslim edilen ve ardından Adriyatik boru hattı üzerinden sevk edilen petrolü alamayacağını belirtti.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynalı askerler, beyaz bayrak çeken silah arkadaşlarını öldürdü
06:23
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:24 14.06.2022
Rus köyüne saldırıda 6 kişi yaralandı
Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nin Valisi Aleksandr Bogomaz, Zaymişe köyüne roketli saldırı sonucu 6 kişinin yaralandığını belirtti.
Bogomaz, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Güncellenen bilgilere göre, Zaymişe'deki yaralıların sayısı altıya yükseldi. İki vatandaşa daha tıbbi yardım sağlandı. Kurbanlarda şarapnel yaraları var. Hepsi bölge hastanesine kaldırıldı, durumları stabil" ifadelerini kullandı.
17:22 14.06.2022
Kremlin: Donetsk’te mahkum olan İngilizlerin akıbetine ilişkin başvuru DHC yetkililerine yapılmalı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) yargılanan ve mahkum olan İngiliz vatandaşlarının akıbetine ilişkin başvurunun o ülkenin yetkili kurumlarına yapılması gerektiğini belirtti.
Peskov’a İngiliz yetkililerin DHC'de ölüme mahkum edilen İngiltere vatandaşlarının akıbeti ile ilgili Rusya'ya herhangi bir başvuruda bulunup bulunmadığı ve Moskova'nın bu konuda bir rol üstlenmeye hazır olup olmadığı soruldu.
“Birincisi, hayır, başvurmadılar. İkincisi, elbette, mahkemesi hükmü veren ülkenin yetkili kurumlarına başvurulması gerekiyor ve bu ülke Rusya değil” yanıtını veren Peskov, şöyle devam etti: “Ancak elbette her şey, Londra’dan yapılacak başvurulara bağlı olacak ve ben, Rus tarafının söz konusu başvuruyu dinlemeye hazır olacağından eminim.”
17:16 14.06.2022
Dolar ve euro, ruble karşısında 25 Mayıs'taki seviyelerinin altına geriledi
ABD doları ve euro, bugün Moskova Borsası'nda ciddi bir değer kaybı yaşadı.
Dolar, 25 Mayıs'tan bu yana ilk kez 56 ruble seviyesinin altına inerek 55.79'u test etti. Euro ise, aynı tarihten beri ilk kez 58 rublenin altında, 57.99'dan işlem gördü.
Uzmanlar, rublenin dolar ve euro karşısında güçlenmesinde petrol fiyatlarındaki artışın kısmen etkili olduğunu belirtti.
17:10 14.06.2022
Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
Ukrayna krizi
Kremlin: Putin’in programında, Erdoğan’la Ukrayna tahılını ele alacakları bir görüşme şu anda yok
17:00
17:07 14.06.2022
Polonya: AB Komisyonu'nun bize sığınan Ukraynalı sığınmacılar için yaklaşık 2 milyar euro borcu var
Polonya Sağlık Bakanı Adam Nedzielski, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Ukrayna'dan gelen sığınmacılara maliyetlerini karşılamak için Varşova'ya yıl sonuna kadar 8 milyar zloti (yaklaşık 2 milyar euro) ödemek zorunda olduğunu söyledi.
Wpolityce portalına mülakat veren Nedzielski, "Polonya birinci sıradaki ülke, ilk cephe. ​​Bu nedenle Ukrayna'dan gelen sığınmacıların bakım masraflarının, tıbbi masraflar da dahil olmak üzere bize AB Komisyonu tarafından ödenmesini talep ediyoruz. Yapacağımız masraflar konusundaki tahminimiz yıl sonuna kadar 8 milyar zloti" ifadelerini kullandı.
Brüksel'in, söz konusu masraflar için şimdiye dek Varşova'ya sadece 700 milyon zloti sunmayı planladığını belirten Nedzielski, "Dolayısıyla bu fonların, üstlenmek zorunda kaldığımız harcamaların düzeyiyle hiçbir şekilde karşılaştırılamaz olduğu açıktır" diye konuştu.
Daha önce Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Pavel Shefernaker de, Ukraynalı mülteciler için AB'den gelen fonların yetersiz olduğunu kaydetmişti.
16:52 14.06.2022
Zelenskiy: Almanya, Ukrayna'ya karşı şüpheyle yaklaşıyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Alman liderliğini Kiev'e karşı şüpheci bir tutum sergilemekle suçladı.
Alman kanalı ZDF'ye röportaj veren Zelenskiy, Angela Merkel döneminde de benzer bir tutumun söz konusu olduğunu savunarak, "Alman liderliğinin Ukrayna'ya dönük ilişkilerinde bir miktar şüpheci olduğunu düşünüyorum ve bu şüpheciliği getirenin de (mevcut Almanya Başbakanı Olaf) Scholz olduğu kanaatinde değilim. Elbette ki halklarımız ve liderliklerimiz arasında çok iyi ilişkiler mevcut. Fakat bize yönelik bu şüpheciliğin, özellikle Avrupa Birliği (AB) ya da NATO üyeliğiyle ilgili sorularda açıkça görüldüğüne inanıyorum. Tüm bu şüpheci tutum, Scholz'dan önce dahi vardı" ifadelerini kullandı.
"Maalesef böyle bir tavır vardı ve bu tavrın daha da gelişeceğine inanıyorum" diyen Zelenskiy, ayrıca Berlin'in askeri yardımlarını sürdüreceğine ve Scholz'un, haziran ayında Ukrayna'ya AB'ye aday üye statüsü verilmesini 'kişisel olarak destek vereceğine' güvendiğini dile getirdi.
16:37 14.06.2022
Gazprom, ‘Kuzey Akım’ üzerinden verilen doğalgaz miktarının Siemens’ten dolayı düştüğünü duyurdu
Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından verilen doğalgaz miktarının olağan düzende verilen günde 167 milyon metreküpten 100 milyon metreküpe düştüğünü, bunun nedeninin Siemens’in gaz kompresörlerinde yaşanan sorun olduğunu bildirdi.
Şirketin açıklamasında, “Siemens şirketinin (Almanya) gaz kompresör ünitelerini onarımdan zamanında geri göndermemesi, ünitelerin bakım ömrünün tükenmesi ve motorlarda tespit edilen teknik arızalar (Denetim kurumu Rostehnadzor tarafından geçici faaliyet yasağı konuldu) nedeniyle şu anda Portovaya kompresör istasyonunda sadece 3 gaz kompresör ünitesi kullanılabilir durumdadır” ifadelerine yer verildi.
Siemens, mayıs ayında Rusya’daki çalışmalarını askıya aldığını duyurmuştu.
16:36 14.06.2022
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
Ukrayna krizi
Papa Francis: Ukrayna'daki savaş, belki bir şekilde kışkırtılmış olabilir
16:34
16:27 14.06.2022
Lugansk'ta ABD'nin sevk ettiği M-777 obüsüyle açılan ateş, bir gencin ölümüne yol açtı
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisi'nde görevli bir asker, Rubejnoye kentinde yaşayan 14 yaşındaki bir gencin, ABD'nin Kiev'e sevk ettiği M-777 obüsüyle açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.
Sputnik'e konuşan Lugansklı asker, "155 mm kalibreli obüs. Buraya 4 mermi geldi, ayrıca binanın bahçesine ve arka tarafına isabet etti, açıkça görülüyor. Önceden buraya mermi gelmemişti. Bir genç öldü, yaralılar da var" dedi.
Hayatını kaybeden gencin annesi Olesya, daha önce çocuklarıyla birlikte bölgeden tahliye edildiklerini ancak Rubejnoye'nin özgürleştirilmesinden sonra evlerine döndüklerini belirtti.
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