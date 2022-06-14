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https://tr.sputniknews.com/20220614/cip-krizi-suruyor-toyota-adapazarindaki-fabrikasinda-uretime-2-hafta-ara-verecek-1057408250.html
Çip krizi sürüyor: Toyota, Adapazarı'ndaki fabrikasında üretime 2 hafta ara verecek
Çip krizi sürüyor: Toyota, Adapazarı'ndaki fabrikasında üretime 2 hafta ara verecek
Toyota'nın Adapazarı’ndaki fabrikasında 'tedarik zinciri' ve 'çip zorlukları' gerekçesiyle 4-18 Temmuz tarihleri arasında üretime ara verilecek. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T16:02+0300
2022-06-14T16:05+0300
toyota
ekonomi
çip
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Korona salgını döneminde başlayan otomotiv sektöründeki çip sorunu henüz aşılamadı. Toyota, Adapazarı’ndaki fabrikasında tedarik zinciri ve yarı iletken (çip) zorlukları nedeniyle üretime ara vereceğini duyurdu. Bayram tatilinin de sürece eklenmesi ile 4-18 Temmuz tarihleri arasında fabrikada üretime ara verilecek.Konuyla ilgili Dünya gazetesine açıklama yapan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş., yetkilileri, "Sektör genelindeki tedarik zinciri ve yarı iletken zorlukları nedeniyle Toyota olarak Avrupa’daki fabrikalarda üretim ayarlamaları yapılması gerekiyor. Bu nedenle bayram tatili ile bu süreç birleştirildi. Üretim üzerindeki etkiyi en aza indirmek için özenle çalışıyor ve araçları müşterilerimize mümkün olan en kısa sürede ulaştırmak için yoğun çaba gösteriyoruz" dedi.Toyota Adapazarı’ndaki fabrikasında Toyota Corolla ve Toyota CH-R modellerini üretiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220511/toyota-cin-kaynakli-tedarik-aksakliklari-nedeniyle-14-uretim-bandini-gecici-durduracak-1056265526.html
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toyota, çip, ara, avrupa

Çip krizi sürüyor: Toyota, Adapazarı'ndaki fabrikasında üretime 2 hafta ara verecek

16:02 14.06.2022 (güncellendi: 16:05 14.06.2022)
© AP Photo / Eguene HoshikoToyota’dan Uber’e 500 milyon dolarlık yatırım
Toyota’dan Uber’e 500 milyon dolarlık yatırım - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Eguene Hoshiko
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Toyota'nın Adapazarı’ndaki fabrikasında 'tedarik zinciri' ve 'çip zorlukları' gerekçesiyle 4-18 Temmuz tarihleri arasında üretime ara verilecek.
Korona salgını döneminde başlayan otomotiv sektöründeki çip sorunu henüz aşılamadı. Toyota, Adapazarı’ndaki fabrikasında tedarik zinciri ve yarı iletken (çip) zorlukları nedeniyle üretime ara vereceğini duyurdu. Bayram tatilinin de sürece eklenmesi ile 4-18 Temmuz tarihleri arasında fabrikada üretime ara verilecek.
Konuyla ilgili Dünya gazetesine açıklama yapan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş., yetkilileri, "Sektör genelindeki tedarik zinciri ve yarı iletken zorlukları nedeniyle Toyota olarak Avrupa’daki fabrikalarda üretim ayarlamaları yapılması gerekiyor. Bu nedenle bayram tatili ile bu süreç birleştirildi. Üretim üzerindeki etkiyi en aza indirmek için özenle çalışıyor ve araçları müşterilerimize mümkün olan en kısa sürede ulaştırmak için yoğun çaba gösteriyoruz" dedi.
Toyota Adapazarı’ndaki fabrikasında Toyota Corolla ve Toyota CH-R modellerini üretiyor.
Toyota - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
KORONAVİRÜS
Toyota, Çin kaynaklı tedarik aksaklıkları nedeniyle 14 üretim bandını geçici durduracak
11 Mayıs, 06:12
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