https://tr.sputniknews.com/20220614/cip-krizi-suruyor-toyota-adapazarindaki-fabrikasinda-uretime-2-hafta-ara-verecek-1057408250.html

Çip krizi sürüyor: Toyota, Adapazarı'ndaki fabrikasında üretime 2 hafta ara verecek

Çip krizi sürüyor: Toyota, Adapazarı'ndaki fabrikasında üretime 2 hafta ara verecek

Toyota'nın Adapazarı’ndaki fabrikasında 'tedarik zinciri' ve 'çip zorlukları' gerekçesiyle 4-18 Temmuz tarihleri arasında üretime ara verilecek. 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T16:02+0300

2022-06-14T16:02+0300

2022-06-14T16:05+0300

toyota

ekonomi

çip

ara

avrupa

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Korona salgını döneminde başlayan otomotiv sektöründeki çip sorunu henüz aşılamadı. Toyota, Adapazarı’ndaki fabrikasında tedarik zinciri ve yarı iletken (çip) zorlukları nedeniyle üretime ara vereceğini duyurdu. Bayram tatilinin de sürece eklenmesi ile 4-18 Temmuz tarihleri arasında fabrikada üretime ara verilecek.Konuyla ilgili Dünya gazetesine açıklama yapan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş., yetkilileri, "Sektör genelindeki tedarik zinciri ve yarı iletken zorlukları nedeniyle Toyota olarak Avrupa’daki fabrikalarda üretim ayarlamaları yapılması gerekiyor. Bu nedenle bayram tatili ile bu süreç birleştirildi. Üretim üzerindeki etkiyi en aza indirmek için özenle çalışıyor ve araçları müşterilerimize mümkün olan en kısa sürede ulaştırmak için yoğun çaba gösteriyoruz" dedi.Toyota Adapazarı’ndaki fabrikasında Toyota Corolla ve Toyota CH-R modellerini üretiyor.

https://tr.sputniknews.com/20220511/toyota-cin-kaynakli-tedarik-aksakliklari-nedeniyle-14-uretim-bandini-gecici-durduracak-1056265526.html

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toyota, çip, ara, avrupa