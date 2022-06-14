https://tr.sputniknews.com/20220614/cumhurbaskani-erdogan-rusya-basbakan-yardimcisi-overcuku-kabul-etti-1057412104.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk'u kabul etti. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T17:44+0300
2022-06-14T17:44+0300
2022-06-14T17:45+0300
politika
recep tayyip erdoğan
aleksey overçuk
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
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recep tayyip erdoğan, aleksey overçuk
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk'u kabul etti
17:44 14.06.2022 (güncellendi: 17:45 14.06.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.