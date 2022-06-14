https://tr.sputniknews.com/20220614/cumhurbaskani-erdogan-selden-etkilenen-akyurtu-helikopterden-inceledi-1057411112.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Akyurt'u helikopterden inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Akyurt'u helikopterden inceledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selden etkilenen Ankara'nın Akyurt ilçesinde helikopterden incelemelerde bulundu. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T17:15+0300
2022-06-14T17:15+0300
2022-06-14T17:15+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ankara
sel
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Ankara'da devam eden sağanak nedeniyle yaşanan sel ve su baskınlarında büyük hasarın oluştuğu Akyurt üzerinde helikopterden inceleme yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yetkililerden konuyla ilgili bilgi aldı.Ankara'da 7 Haziran'dan bu yana aralıklarla etkini olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel ve su taşkınlarında 4 kişi yaşamını yitirmişti.
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recep tayyip erdoğan, ankara, sel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Akyurt'u helikopterden inceledi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selden etkilenen Ankara'nın Akyurt ilçesinde helikopterden incelemelerde bulundu.
Ankara'da devam eden sağanak nedeniyle yaşanan sel ve su baskınlarında büyük hasarın oluştuğu Akyurt üzerinde helikopterden inceleme yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yetkililerden konuyla ilgili bilgi aldı.
Ankara'da 7 Haziran'dan bu yana aralıklarla etkini olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel ve su taşkınlarında 4 kişi yaşamını yitirmişti.