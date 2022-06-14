https://tr.sputniknews.com/20220614/cumhurbaskani-erdogan-selden-etkilenen-akyurtu-helikopterden-inceledi-1057411112.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Akyurt'u helikopterden inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Akyurt'u helikopterden inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selden etkilenen Ankara'nın Akyurt ilçesinde helikopterden incelemelerde bulundu. 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T17:15+0300

2022-06-14T17:15+0300

2022-06-14T17:15+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ankara

sel

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Ankara'da devam eden sağanak nedeniyle yaşanan sel ve su baskınlarında büyük hasarın oluştuğu Akyurt üzerinde helikopterden inceleme yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yetkililerden konuyla ilgili bilgi aldı.Ankara'da 7 Haziran'dan bu yana aralıklarla etkini olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel ve su taşkınlarında 4 kişi yaşamını yitirmişti.

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recep tayyip erdoğan, ankara, sel