https://tr.sputniknews.com/20220614/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057385808.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar/TL güne 17.27 seviyesinden başladı. Euro ise 18.06 seviyesinde yer alıyor. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T09:19+0300
2022-06-14T09:19+0300
2022-06-14T09:19+0300
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Dolar/TL güne 17,27 seviyesinden başladı.Euro ise 18,06 seviyesinde yer alıyor.Dolar endeksi dün 20 yılın zirvesi olan 105.29'e yükseldikten sonra bugün 104,91'de bulunuyor.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın alış: 1.014,74Gram altın satış: 1.014,96Çeyrek altın alış: 1.652,00Çeyrek altın satış: 1.675,00Yarım altın alış: 3.298,00Yarım altın satış: 3.350,00Tam altın alış: 6.595,00Tam altın satış: 6.676,00Cumhuriyet altını alış: 6.748,00Cumhuriyet altını satış: 6.850,00
https://tr.sputniknews.com/20220613/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057334901.html
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dolar, dolar/tl, euro, altın, gram altın, çeyrek altın, türk lirası
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar/TL güne 17.27 seviyesinden başladı. Euro ise 18.06 seviyesinde yer alıyor.
Dolar/TL güne 17,27 seviyesinden başladı.
Euro ise 18,06 seviyesinde yer alıyor.
Dolar endeksi dün 20 yılın zirvesi olan 105.29'e yükseldikten sonra bugün 104,91'de bulunuyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Gram altın alış: 1.014,74
Gram altın satış: 1.014,96
Çeyrek altın alış: 1.652,00
Çeyrek altın satış: 1.675,00
Yarım altın alış: 3.298,00
Yarım altın satış: 3.350,00
Tam altın satış: 6.676,00
Cumhuriyet altını alış: 6.748,00
Cumhuriyet altını satış: 6.850,00