https://tr.sputniknews.com/20220614/dunya-kupasina-katilan-son-takim-kosta-rika-oldu-1057428549.html
Dünya Kupası'na katılan son takım Kosta Rika oldu
Dünya Kupası'na katılan son takım Kosta Rika oldu
Kosta Rika Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri kıtalararası play-off maçında Yeni Zelanda'yı 1-0 yenerek finallere katılma hakkı kazandı. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T23:25+0300
2022-06-14T23:25+0300
2022-06-14T23:34+0300
spor
kosta rika
2022 dünya kupası
yeni zelanda
mağlubiyet
galibiyet
maç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1057428650_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6697a9a76ab9d8579e9b73340319b16f.jpg
21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek FIFA 2022 Dünya Kupası'na play-off finalinden katılan ülkelerden biri de Kosta Rika oldu.Dünya Kupası Kuzey Amerika- Karayipler Elemeleri Grubu'nu 4. sırada tamamlayan Kosta Rika adını play-off finaline yazdırdı. Orta Amerika ülkesinin finaldeki rakibi Yeni Zelanda ise Okyanusya Elemeleri'nde rakiplerini geçerek finaller için Kıtalararası Play-off Finali oynama hakkı elde etti. Katar'ın Er-Reyyan şehrinde yer alan Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasında Kosta Rika, henüz 3. dakikada Joel Campbell'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelede son 20 dakikaya 10 kişi giren Yeni Zelanda aradığı golü bulamazken, Orta Amerika ülkesi üst üste 3. kez finallere gitmeyi başardı.Kosta Rika, 2022 Dünya Kupası E Grubu'nda İspanya, Almanya ve Japonya ile karşılaşacak. Kosta Rika'nın final biletini almasının ardından Katar'daki finallerde mücadele edecek 32 takım da belli oldu.FIFA 2022 Dünya Kupası grupları şöyle oluştu:A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, HollandaB Grubu: İngiltere, İran, ABD, GallerC Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, PolonyaD Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, TunusE Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, JaponyaF Grubu: Belçika, Kanada, Fas, HırvatistanG Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun
https://tr.sputniknews.com/20220614/avustralya-dunya-kupasi-bileti-aldi-1057383551.html
kosta rika
yeni zelanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1057428650_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_e259f15dffe6fac4a14ed9da445b5b6c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kosta rika, 2022 dünya kupası, yeni zelanda, mağlubiyet, galibiyet, maç
Dünya Kupası'na katılan son takım Kosta Rika oldu
23:25 14.06.2022 (güncellendi: 23:34 14.06.2022) Abone ol
Kosta Rika Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri kıtalararası play-off maçında Yeni Zelanda'yı 1-0 yenerek finallere katılma hakkı kazandı.
21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek FIFA 2022 Dünya Kupası'na play-off finalinden katılan ülkelerden biri de Kosta Rika oldu.
Dünya Kupası Kuzey Amerika- Karayipler Elemeleri Grubu'nu 4. sırada tamamlayan Kosta Rika adını play-off finaline yazdırdı. Orta Amerika ülkesinin finaldeki rakibi Yeni Zelanda ise Okyanusya Elemeleri'nde rakiplerini geçerek finaller için Kıtalararası Play-off Finali oynama hakkı elde etti.
Katar'ın Er-Reyyan şehrinde yer alan Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasında Kosta Rika, henüz 3. dakikada Joel Campbell'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
Mücadelede son 20 dakikaya 10 kişi giren Yeni Zelanda aradığı golü bulamazken, Orta Amerika ülkesi üst üste 3. kez finallere gitmeyi başardı.
Kosta Rika, 2022 Dünya Kupası E Grubu'nda İspanya, Almanya ve Japonya ile karşılaşacak. Kosta Rika'nın final biletini almasının ardından Katar'daki finallerde mücadele edecek 32 takım da belli oldu.
FIFA 2022 Dünya Kupası grupları şöyle oluştu:
A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda
B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler
C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya
D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus
E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya
F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan
G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun