https://tr.sputniknews.com/20220614/dunya-kupasina-katilan-son-takim-kosta-rika-oldu-1057428549.html

Dünya Kupası'na katılan son takım Kosta Rika oldu

Dünya Kupası'na katılan son takım Kosta Rika oldu

Kosta Rika Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri kıtalararası play-off maçında Yeni Zelanda'yı 1-0 yenerek finallere katılma hakkı kazandı. 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T23:25+0300

2022-06-14T23:25+0300

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spor

kosta rika

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yeni zelanda

mağlubiyet

galibiyet

maç

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21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek FIFA 2022 Dünya Kupası'na play-off finalinden katılan ülkelerden biri de Kosta Rika oldu.Dünya Kupası Kuzey Amerika- Karayipler Elemeleri Grubu'nu 4. sırada tamamlayan Kosta Rika adını play-off finaline yazdırdı. Orta Amerika ülkesinin finaldeki rakibi Yeni Zelanda ise Okyanusya Elemeleri'nde rakiplerini geçerek finaller için Kıtalararası Play-off Finali oynama hakkı elde etti. Katar'ın Er-Reyyan şehrinde yer alan Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasında Kosta Rika, henüz 3. dakikada Joel Campbell'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelede son 20 dakikaya 10 kişi giren Yeni Zelanda aradığı golü bulamazken, Orta Amerika ülkesi üst üste 3. kez finallere gitmeyi başardı.Kosta Rika, 2022 Dünya Kupası E Grubu'nda İspanya, Almanya ve Japonya ile karşılaşacak. Kosta Rika'nın final biletini almasının ardından Katar'daki finallerde mücadele edecek 32 takım da belli oldu.FIFA 2022 Dünya Kupası grupları şöyle oluştu:A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, HollandaB Grubu: İngiltere, İran, ABD, GallerC Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, PolonyaD Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, TunusE Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, JaponyaF Grubu: Belçika, Kanada, Fas, HırvatistanG Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

https://tr.sputniknews.com/20220614/avustralya-dunya-kupasi-bileti-aldi-1057383551.html

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