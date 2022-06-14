https://tr.sputniknews.com/20220614/dunyanin-en-buyuk-ataturk-portresi-erzincanda-600-ton-tasla-yapildi-uzaydan-gorulebiliyor-1057397029.html

Dünyanın en büyük Atatürk portresi Erzincan'da: 600 ton taşla yapıldı, uzaydan görülebiliyor

Dünyanın en büyük Atatürk portresi Erzincan'da: 600 ton taşla yapıldı, uzaydan görülebiliyor

Erzincan'da Keşiş Dağı'nın batı yamacında 600 ton taşla yapılan ve uzaydan da görülebilen Atatürk portresi, görenlerin ilgisini çekiyor. 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T13:15+0300

2022-06-14T13:15+0300

2022-06-14T13:24+0300

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Erzincan'ın kuzey kısmındaki tepede 1982 yılında 59. Topçu Er Eğitim Tugayı tarafından 7 bin 500 metrekarelik alanda gönüllü askeri personel tarafından Atatürk'ün bu güne kadar yapılmış en büyük portresi yer alıyor. Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük Atatürk portresi, uzaydan da görülebiliyor.Uzaydan görülebilen bu Atatürk portresi 1982 yılında Topçu Binbaşı Yılmaz Bahar komutasında ressam Mustafa Aydemir, 17 kişilik teknik ekip, 3 bin gönüllü askerin çalışması sonucu tam bir ay gibi çok kısa bir zamanda tamamlandı. Atatürk portresinin yapımında 210 ton harç, 600 ton taş ve 160 ton kum kullanıldı. Alınan bilgilere göre, Ressam Mustafa Aydemir, portreyi kısa dönem askerliği sırasında tasarladı. Daha önce hiç Atatürk resmi çizmeyen ressam, portreyi para harcamadan 29 günde tamamladı. Beyaz boya için boya atıklarını, siyah boya için ise bazı işlemlerden geçirdikten sonra motor yağı kullanarak, gerekli taşlar ve harç zeytinyağı tenekeleriyle taşınarak dağa çıkartıldı. Çalışmalar sırasında ayı ve kurt sürülerinin askerlerin yakınlarına kadar gediği rivayet edilirken, portrenin uzun süre dayanması ve yüzlerce yıl sonraya kalması için çeşitli teknikler kullanıldı. Ressam Mustafa Aydemir portre bittikten sonra komutanı altına imza atmasını söylediğinde, 'Bu portre Türk milletine aittir' diyerek kendi imzasını değil, dağın batı yamacına uzaydan da görülebilecek şekilde 'K. Atatürk' imzasını atarak eseri bitirdi.Uzaydan görülebilen Atatürk portresi, 2017 yılında Erzincan İl Özel İdaresinin katkılarıyla restorasyondan geçti.

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erzincan, portre, atatürk