https://tr.sputniknews.com/20220614/duvari-delip-900-bin-liralik-altin-calan-hirsiz-tutuklandi--1057428084.html

Duvarı delip 900 bin liralık altın çalan hırsız tutuklandı

Duvarı delip 900 bin liralık altın çalan hırsız tutuklandı

Ağrı’da eski bir dükkanın duvarını kırarak kuyumcuya giren ve 900 bin lira değerindeki altınları çalan şüphelilerden biri tutuklandı. 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T23:13+0300

2022-06-14T23:13+0300

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kuyumcu

türkiye

duvar

altın

hırsız

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Ağrı'da, bir kuyumcunun duvarını delerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Leylekpınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 16 Mayıs'ta, bir kuyumcudan hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olaya 3 kişinin karıştığını tespit etti.Kent merkezinde operasyon yapan polis, zanlılardan E.Y'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.Y, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Polis, diğer 2 zanlıyı da yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.Zanlıların kuyumcudan altınları çalıp bir çantaya koyarak olay yerinden kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.Leylekpınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 16 Mayıs'ta, bitişiğindeki kullanılmayan iş yerinin duvarı delinerek girilen kuyumcu dükkanından 110 altın yüzük ve 50 altın künye çalınmıştı.

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kuyumcu, duvar, altın, hırsız