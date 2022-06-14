https://tr.sputniknews.com/20220614/duvari-delip-900-bin-liralik-altin-calan-hirsiz-tutuklandi--1057428084.html
Duvarı delip 900 bin liralık altın çalan hırsız tutuklandı
Duvarı delip 900 bin liralık altın çalan hırsız tutuklandı
Ağrı’da eski bir dükkanın duvarını kırarak kuyumcuya giren ve 900 bin lira değerindeki altınları çalan şüphelilerden biri tutuklandı. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T23:13+0300
2022-06-14T23:13+0300
2022-06-14T23:13+0300
kuyumcu
türkiye
duvar
altın
hırsız
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1057428263_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_cb6b9b20d17787b4ea224c45a20638e2.jpg
Ağrı'da, bir kuyumcunun duvarını delerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Leylekpınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 16 Mayıs'ta, bir kuyumcudan hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olaya 3 kişinin karıştığını tespit etti.Kent merkezinde operasyon yapan polis, zanlılardan E.Y'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.Y, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Polis, diğer 2 zanlıyı da yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.Zanlıların kuyumcudan altınları çalıp bir çantaya koyarak olay yerinden kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.Leylekpınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 16 Mayıs'ta, bitişiğindeki kullanılmayan iş yerinin duvarı delinerek girilen kuyumcu dükkanından 110 altın yüzük ve 50 altın künye çalınmıştı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1057428263_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_d0e88529fb260303fba0655c1bed2b4f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kuyumcu, duvar, altın, hırsız
Duvarı delip 900 bin liralık altın çalan hırsız tutuklandı
Abone ol
Ağrı’da eski bir dükkanın duvarını kırarak kuyumcuya giren ve 900 bin lira değerindeki altınları çalan şüphelilerden biri tutuklandı.
Ağrı'da, bir kuyumcunun duvarını delerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Leylekpınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 16 Mayıs'ta, bir kuyumcudan hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olaya 3 kişinin karıştığını tespit etti.
Kent merkezinde operasyon yapan polis, zanlılardan E.Y'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.Y, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Polis, diğer 2 zanlıyı da yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Zanlıların kuyumcudan altınları çalıp bir çantaya koyarak olay yerinden kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.
Leylekpınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 16 Mayıs'ta, bitişiğindeki kullanılmayan iş yerinin duvarı delinerek girilen kuyumcu dükkanından 110 altın yüzük ve 50 altın künye çalınmıştı.