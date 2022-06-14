https://tr.sputniknews.com/20220614/elazigda-saganak-yagis-yollarda-kalan-araclari-itfaiye-ekipleri-kurtardi-1057427964.html

Elazığ'da sağanak yağış: Yollarda kalan araçları itfaiye ekipleri kurtardı

Elazığ'da sağanak yağış: Yollarda kalan araçları itfaiye ekipleri kurtardı

Elâzığ'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı, araç sürücüleri... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T23:08+0300

2022-06-14T23:08+0300

2022-06-14T23:08+0300

türkiye

elazığ

sağanak

yağmur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1057427570_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_d997d07a6c8c66fad75c8d14a9b854a4.jpg

Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışa teslim oldu.Kent merkezinde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.Bir anda bastıran sağanakla birlikte birçok alt geçit sularla oldu.Ana caddelerin sular altında kaldığı kentte, araçlar mahsur kaldı. Mahsur kalan araçları itfaiye ekipleri kurtarırken, bazı yollar trafiğe kapatıldı. Elazığ Belediyesi ekipleri iş makineleriyle suyun tahliyesi için canla başla çalışmalarını yürütüyor.

türkiye

elazığ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

elazığ, sağanak, yağmur