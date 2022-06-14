Elazığ'da sağanak yağış: Yollarda kalan araçları itfaiye ekipleri kurtardı
© İHA / KAMİL CANKILIÇ-Elazığ'da meteorolojinin uyardığı sağanak yağış yine etkili oldu. Biranda bastıran sağanak sonrasında yollarda kalan araçları itfaiye ekipleri kurtardı. Ekipler iş makineleriyle suyu tahliye etmek için canla başla çalıştı.
© İHA / KAMİL CANKILIÇ-
Elâzığ'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı, araç sürücüleri ise ilerlemekte güçlük çekti.
Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışa teslim oldu.
Kent merkezinde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Bir anda bastıran sağanakla birlikte birçok alt geçit sularla oldu.
© İHA / KAMİL CANKILIÇ-Elazığ'da meteorolojinin uyardığı sağanak yağış yine etkili oldu. Biranda bastıran sağanak sonrasında yollarda kalan araçları itfaiye ekipleri kurtardı. Ekipler iş makineleriyle suyu tahliye etmek için canla başla çalıştı.
Elazığ'da meteorolojinin uyardığı sağanak yağış yine etkili oldu. Biranda bastıran sağanak sonrasında yollarda kalan araçları itfaiye ekipleri kurtardı. Ekipler iş makineleriyle suyu tahliye etmek için canla başla çalıştı.
© İHA / KAMİL CANKILIÇ-
Ana caddelerin sular altında kaldığı kentte, araçlar mahsur kaldı. Mahsur kalan araçları itfaiye ekipleri kurtarırken, bazı yollar trafiğe kapatıldı. Elazığ Belediyesi ekipleri iş makineleriyle suyun tahliyesi için canla başla çalışmalarını yürütüyor.
© İHA / KAMİL CANKILIÇ-Elazığ'da meteorolojinin uyardığı sağanak yağış yine etkili oldu. Biranda bastıran sağanak sonrasında yollarda kalan araçları itfaiye ekipleri kurtardı. Ekipler iş makineleriyle suyu tahliye etmek için canla başla çalıştı.
Elazığ'da meteorolojinin uyardığı sağanak yağış yine etkili oldu. Biranda bastıran sağanak sonrasında yollarda kalan araçları itfaiye ekipleri kurtardı. Ekipler iş makineleriyle suyu tahliye etmek için canla başla çalıştı.
© İHA / KAMİL CANKILIÇ-