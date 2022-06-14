https://tr.sputniknews.com/20220614/erzincan-afad-mudurlugu-binasina-dusen-yildirim-hasara-neden-oldu-1057425117.html
Erzincan AFAD Müdürlüğü binasına düşen yıldırım hasara neden oldu
Erzincan AFAD Müdürlüğü binasına düşen yıldırım hasara neden oldu
Erzincan AFAD İl Müdürlüğü'ne yıldırım isabet etti. Binadan duman çıkması üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede olayda... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T22:45+0300
2022-06-14T22:45+0300
2022-06-14T22:45+0300
türkiye
kocaeli il afet ve acil durum müdürlüğü
erzincan
yıldırım
itfaiye
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Erzincan'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) hizmet binasına yıldırım düşmesi sonucu binada küçük çaplı hasar oluştu.Kentte akşam saatlerinde etkili olan yağış sırasında Fatih Mahallesi'nde bulunan AFAD İl Müdürlüğü binasının çatısındaki paratonere yıldırım isabet etti.Binadan duman çıkması üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ve AFAD ekiplerince yapılan incelemede olayda binanın elektrik tesisatında küçük çaplı hasar oluştuğu belirlendi.Ekipler olay sonrasında binada çıkan dumanın tahliyesini yaptı.Erzincan Valisi Mehmet Makas da olay yerinde inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.
türkiye
erzincan
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kocaeli il afet ve acil durum müdürlüğü, erzincan, yıldırım, itfaiye
Erzincan AFAD Müdürlüğü binasına düşen yıldırım hasara neden oldu
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Erzincan AFAD İl Müdürlüğü'ne yıldırım isabet etti. Binadan duman çıkması üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede olayda binanın elektrik tesisatında küçük çaplı hasar oluştu
Erzincan'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) hizmet binasına yıldırım düşmesi sonucu binada küçük çaplı hasar oluştu.
Kentte akşam saatlerinde etkili olan yağış sırasında Fatih Mahallesi'nde bulunan AFAD İl Müdürlüğü binasının çatısındaki paratonere yıldırım isabet etti.
Binadan duman çıkması üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ve AFAD ekiplerince yapılan incelemede olayda binanın elektrik tesisatında küçük çaplı hasar oluştuğu belirlendi.
Ekipler olay sonrasında binada çıkan dumanın tahliyesini yaptı.
Erzincan Valisi Mehmet Makas da olay yerinde inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.