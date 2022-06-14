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Erzincan'da 23 kilo 767 gram eroin ele geçirildi
Erzincan'da 23 kilo 767 gram eroin ele geçirildi
Erzincan'da 23 kilo 767 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T02:07+0300
2022-06-14T02:07+0300
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Erzincan'da kamyonun dorse kısmında 23 kilo 767 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 3 zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolunda polis kontrol noktasında batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.Çalışmalar esnasında şüphe üzerine durdurulan H.K. idaresindeki kamyonun dorse kısmında narkotik dedektör köpeği "Fırtına" ile arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, 46 paket halindeki 23 kilo 767 gram eroin maddesi ele geçirildi, H.K. gözaltına alındı.Ekipler, sürdürdükleri çalışmalarda suça karıştığı belirlenen A.Y'yi Tokat'ta, S.A'yı İstanbul'da yakaladı.Tokat'taki şüphelinin evinde yapılan aramada, uyuşturucu paketlemede kullanıldığı düşünülen ve üzerinde eroin kalıntıları bulan 1 pres makinası ele geçirildi.Gözaltına alınan H.K, A.Y. ve S.A. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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erzincan, eroin

Erzincan'da 23 kilo 767 gram eroin ele geçirildi

02:07 14.06.2022
© AHMET AKBUĞA-AW644653Erzincan'da 23 kilo 767 gram eroin ele geçirildi. 3 kişi tutuklandı.
Erzincan'da 23 kilo 767 gram eroin ele geçirildi. 3 kişi tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© AHMET AKBUĞA-AW644653
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Erzincan'da 23 kilo 767 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.
Erzincan'da kamyonun dorse kısmında 23 kilo 767 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolunda polis kontrol noktasında batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Çalışmalar esnasında şüphe üzerine durdurulan H.K. idaresindeki kamyonun dorse kısmında narkotik dedektör köpeği "Fırtına" ile arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, 46 paket halindeki 23 kilo 767 gram eroin maddesi ele geçirildi, H.K. gözaltına alındı.
Ekipler, sürdürdükleri çalışmalarda suça karıştığı belirlenen A.Y'yi Tokat'ta, S.A'yı İstanbul'da yakaladı.
Tokat'taki şüphelinin evinde yapılan aramada, uyuşturucu paketlemede kullanıldığı düşünülen ve üzerinde eroin kalıntıları bulan 1 pres makinası ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.K, A.Y. ve S.A. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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