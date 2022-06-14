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Esenyurt'ta genç kız tartıştığı annesini bıçakladı
Esenyurt'ta genç kız tartıştığı annesini bıçakladı
Esenyurt’ta bir anne ile kızı arasında çıkan tartışma bıçaklı saldırıya dönüşürken, yaralı kadın kendini sokağa atarak kurtardı. Kanlar içerisinde yere yığılan... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T10:02+0300
2022-06-14T10:02+0300
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bıçaklama
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İstanbul Esenyurt'ta genç kız tartıştığı annesini bıçaklayarak yaraladı.İddiaya göre annesinin kendisini dövmesine öfkelenen genç kız, mutfaktan aldığı bıçakla annesini bıçakladı. Aldığı darbeler sonucunda kanlar içinde kalan kadın, evden çıkarak kendini sokağa attı. Apartmanın kapısının önüne kanlar içinde yığılan kadın, yardım çığlıkları atmaya başladı.Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklı saldırgan polisler tarafından gözaltına alınırken, ağır yaralanan Hamide G. isimli vatandaş hastaneye kaldırıldı.Daha önceden de 3 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilirken Esra G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220613/istanbulda-bir-ev-sahibi-kavga-ettigi-kiracisini-silahla-oldurdu--1057369741.html
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türkiye, esenyurt, bıçaklama

Esenyurt'ta genç kız tartıştığı annesini bıçakladı

10:02 14.06.2022
© İHA / ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLAT - MERT YILDIRIMEsenyurt'ta genç kız tartıştığı annesini bıçakladı
Esenyurt'ta genç kız tartıştığı annesini bıçakladı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© İHA / ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLAT - MERT YILDIRIM
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Esenyurt’ta bir anne ile kızı arasında çıkan tartışma bıçaklı saldırıya dönüşürken, yaralı kadın kendini sokağa atarak kurtardı. Kanlar içerisinde yere yığılan anne çevredekilere yardım çağrısında bulundu.
İstanbul Esenyurt'ta genç kız tartıştığı annesini bıçaklayarak yaraladı.
İddiaya göre annesinin kendisini dövmesine öfkelenen genç kız, mutfaktan aldığı bıçakla annesini bıçakladı. Aldığı darbeler sonucunda kanlar içinde kalan kadın, evden çıkarak kendini sokağa attı. Apartmanın kapısının önüne kanlar içinde yığılan kadın, yardım çığlıkları atmaya başladı.
Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklı saldırgan polisler tarafından gözaltına alınırken, ağır yaralanan Hamide G. isimli vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Daha önceden de 3 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilirken Esra G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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