https://tr.sputniknews.com/20220614/esenyurtta-genc-kiz-tartistigi-annesini-bicakladi-1057386770.html

Esenyurt'ta genç kız tartıştığı annesini bıçakladı

Esenyurt'ta genç kız tartıştığı annesini bıçakladı

Esenyurt’ta bir anne ile kızı arasında çıkan tartışma bıçaklı saldırıya dönüşürken, yaralı kadın kendini sokağa atarak kurtardı. Kanlar içerisinde yere yığılan... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T10:02+0300

2022-06-14T10:02+0300

2022-06-14T10:02+0300

türkiye

türkiye

esenyurt

bıçaklama

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İstanbul Esenyurt'ta genç kız tartıştığı annesini bıçaklayarak yaraladı.İddiaya göre annesinin kendisini dövmesine öfkelenen genç kız, mutfaktan aldığı bıçakla annesini bıçakladı. Aldığı darbeler sonucunda kanlar içinde kalan kadın, evden çıkarak kendini sokağa attı. Apartmanın kapısının önüne kanlar içinde yığılan kadın, yardım çığlıkları atmaya başladı.Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklı saldırgan polisler tarafından gözaltına alınırken, ağır yaralanan Hamide G. isimli vatandaş hastaneye kaldırıldı.Daha önceden de 3 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilirken Esra G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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türkiye, esenyurt, bıçaklama