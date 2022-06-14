https://tr.sputniknews.com/20220614/ethem-sancak-tank-palet-fabrikasi-almadik-ihaleyi-aldik-carpitiyorlar-1057429879.html
Ethem Sancak: Tank-Palet Fabrikası almadık, ihaleyi aldık, çarpıtıyorlar
Ethem Sancak: Tank-Palet Fabrikası almadık, ihaleyi aldık, çarpıtıyorlar
İş insanı Ethem Sancak, "Tank-palet fabrikası almadık biz. Onu dezenformasyonla çarpıtıyorlar. Koç'un takriben 10 milyon euro'luk girdiği ihaleyi yaklaşık 3.5... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T23:55+0300
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Tv100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum’a katılan Ethem Sancak, Sakarya'da bulunan tank-palet fabrikasıyla ilgili tartışmalarına ilişiklin konuştu."Tank-palet fabrikası almadık biz. Onu dezenformasyonla çarpıtıyorlar. Koç'un takriben 10 milyon euroluk girdiği ihaleyi yaklaşık 3.5 milyon euro'ya aldık" diyen Sancak, "Fabrika kuracaktık Karasu'da, o uzun sürüyordu, ordunun acil ihtiyaçları vardı. Bir an önce tank imalatına geçelim diye Savunma Bakanlığı bize Arifiye'yi 25 yıllığına kiraladı" ifadelerini kullandı.Sancak, "Savunma sanayi işine girdiğim zaman yatırdım para 50 milyon dolardı, çıktığımda 60 milyon dolar para aldım" diye ekledi.'Ben tank-palet fabrikasına bir kuruş para vermedim, kiraladım çünkü'"200 milyon dolara aldığınız tank palet fabrikasının yarısını 300 milyon dolara Katarlılara sattığınız söyleniyor" sorusuna Sancak şu yanıtı verdi:AK Parti'den istifa sürecine dair de konuşan Ethem Sancak, "İhraç edilmemek için istifa ettim. Fiili olarak AK Parti’nin üyesi değilim. İstifa ettim. ‘Ethem Sancak ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi’ haberini duyunca dedim ki bu onur kırıcı bir şey eğer partiye rahatsızlık verdiysem kendim istifa edeyim ve istifa dilekçemi yazdım gönderdim" dedi.'Bizim solculuğumuz milli bağımsızlıktı'"Bizim solculuğumuz milli bağımsızlıktı. Deniz Gezmiş idama giderken ‘Kahrolsun Amerikan emperyalizmi’ demiştir. Vatansever olmayanın solcu olmaya hakkı yoktur. Sol, kendi insanını ve emeği sevmektir" diyen Sancak, şunları söyledi:'NATO’nun önünde iki tane engel var'Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Sancak, “NATO, Sovyetler Birliği’ne karşı kurulmuştu. Sovyetler Birliği bitti niye dağıtmadılar? Bunu yeniden organize ettiler Çin’e saldıracaklar. Önünde iki tane engel var Türkiye ve Rusya, 15 Temmuz’da Erdoğan’ı indirmeye kalktılar beceremediler” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220304/ethem-sancak-rus-basinina-konustu-bayraktarlari-satarken-boyle-kullanilacagini-bilmiyorduk-1054442692.html
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Ethem Sancak: Tank-Palet Fabrikası almadık, ihaleyi aldık, çarpıtıyorlar
23:55 14.06.2022 (güncellendi: 00:10 15.06.2022) Abone ol
İş insanı Ethem Sancak, "Tank-palet fabrikası almadık biz. Onu dezenformasyonla çarpıtıyorlar. Koç'un takriben 10 milyon euro'luk girdiği ihaleyi yaklaşık 3.5 milyon euro'ya aldık. Tankları yapacak yer arıyorduk. Fabrika kuracaktık Karasu'da, o uzun sürüyordu, ordunun acil ihtiyaçları vardı." dedi.
Tv100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum
’a katılan Ethem Sancak, Sakarya'da bulunan tank-palet fabrikasıyla ilgili tartışmalarına ilişiklin konuştu.
"Tank-palet fabrikası almadık biz. Onu dezenformasyonla çarpıtıyorlar. Koç'un takriben 10 milyon euroluk girdiği ihaleyi yaklaşık 3.5 milyon euro'ya aldık" diyen Sancak, "Fabrika kuracaktık Karasu'da, o uzun sürüyordu, ordunun acil ihtiyaçları vardı. Bir an önce tank imalatına geçelim diye Savunma Bakanlığı bize Arifiye'yi 25 yıllığına kiraladı" ifadelerini kullandı.
Sancak, "Savunma sanayi işine girdiğim zaman yatırdım para 50 milyon dolardı, çıktığımda 60 milyon dolar para aldım" diye ekledi.
'Ben tank-palet fabrikasına bir kuruş para vermedim, kiraladım çünkü'
"200 milyon dolara aldığınız tank palet fabrikasının yarısını 300 milyon dolara Katarlılara sattığınız söyleniyor" sorusuna Sancak şu yanıtı verdi:
"Yalan kardeşim. Ben tank-palet fabrikasına bir kuruş para vermedim, kiraladım çünkü. 50 milyon dolar yatırım yapacaktım. Şirket yapacaktı bunları. Katarlılarla ortaktım, bir de yerli ortağım vardı. Ben aldım, 1 milyar euro'ya kadar ciroyu çıkarttım. İlk 100'e girdi, dünya savunma sanayi sıralamasında. Dağılmış bir şirketi 4 bin çalışana çıkarttım. Sonra görevim bitti, bayrağı bir vatansever adama devrettim.
AK Parti'den istifa sürecine dair de konuşan Ethem Sancak, "İhraç edilmemek için istifa ettim. Fiili olarak AK Parti’nin üyesi değilim. İstifa ettim. ‘Ethem Sancak ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi’ haberini duyunca dedim ki bu onur kırıcı bir şey eğer partiye rahatsızlık verdiysem kendim istifa edeyim ve istifa dilekçemi yazdım gönderdim" dedi.
'Bizim solculuğumuz milli bağımsızlıktı'
"Bizim solculuğumuz milli bağımsızlıktı. Deniz Gezmiş idama giderken ‘Kahrolsun Amerikan emperyalizmi’ demiştir. Vatansever olmayanın solcu olmaya hakkı yoktur. Sol, kendi insanını ve emeği sevmektir" diyen Sancak, şunları söyledi:
"Toplumsal bir fenomen haline gelince AK Parti ve iktidarı alınca, Amerika her yerde yaptığı gibi o partilerin içine sızmaya çalışır, teslim almaya çalışır ve köleleştirmeye çalışır. Kimisi buna direnmez kölesi olur kimisi de direnir onları da darbelerle devirirler."
'NATO’nun önünde iki tane engel var'
Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Sancak, “NATO, Sovyetler Birliği’ne karşı kurulmuştu. Sovyetler Birliği bitti niye dağıtmadılar? Bunu yeniden organize ettiler Çin’e saldıracaklar. Önünde iki tane engel var Türkiye ve Rusya, 15 Temmuz’da Erdoğan’ı indirmeye kalktılar beceremediler” ifadelerini kullandı.