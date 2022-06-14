https://tr.sputniknews.com/20220614/ethem-sancak-tank-palet-fabrikasi-almadik-ihaleyi-aldik-carpitiyorlar-1057429879.html

Ethem Sancak: Tank-Palet Fabrikası almadık, ihaleyi aldık, çarpıtıyorlar

Ethem Sancak: Tank-Palet Fabrikası almadık, ihaleyi aldık, çarpıtıyorlar

İş insanı Ethem Sancak, "Tank-palet fabrikası almadık biz. Onu dezenformasyonla çarpıtıyorlar. Koç'un takriben 10 milyon euro'luk girdiği ihaleyi yaklaşık 3.5... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T23:55+0300

2022-06-14T23:55+0300

2022-06-15T00:10+0300

türkiye

ethem sancak

nato

recep tayyip erdoğan

ak parti

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102972/58/1029725848_14:0:1586:884_1920x0_80_0_0_c2a57aabd0b8004be07e7e294c09d329.jpg

Tv100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum’a katılan Ethem Sancak, Sakarya'da bulunan tank-palet fabrikasıyla ilgili tartışmalarına ilişiklin konuştu."Tank-palet fabrikası almadık biz. Onu dezenformasyonla çarpıtıyorlar. Koç'un takriben 10 milyon euroluk girdiği ihaleyi yaklaşık 3.5 milyon euro'ya aldık" diyen Sancak, "Fabrika kuracaktık Karasu'da, o uzun sürüyordu, ordunun acil ihtiyaçları vardı. Bir an önce tank imalatına geçelim diye Savunma Bakanlığı bize Arifiye'yi 25 yıllığına kiraladı" ifadelerini kullandı.Sancak, "Savunma sanayi işine girdiğim zaman yatırdım para 50 milyon dolardı, çıktığımda 60 milyon dolar para aldım" diye ekledi.'Ben tank-palet fabrikasına bir kuruş para vermedim, kiraladım çünkü'"200 milyon dolara aldığınız tank palet fabrikasının yarısını 300 milyon dolara Katarlılara sattığınız söyleniyor" sorusuna Sancak şu yanıtı verdi:AK Parti'den istifa sürecine dair de konuşan Ethem Sancak, "İhraç edilmemek için istifa ettim. Fiili olarak AK Parti’nin üyesi değilim. İstifa ettim. ‘Ethem Sancak ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi’ haberini duyunca dedim ki bu onur kırıcı bir şey eğer partiye rahatsızlık verdiysem kendim istifa edeyim ve istifa dilekçemi yazdım gönderdim" dedi.'Bizim solculuğumuz milli bağımsızlıktı'"Bizim solculuğumuz milli bağımsızlıktı. Deniz Gezmiş idama giderken ‘Kahrolsun Amerikan emperyalizmi’ demiştir. Vatansever olmayanın solcu olmaya hakkı yoktur. Sol, kendi insanını ve emeği sevmektir" diyen Sancak, şunları söyledi:'NATO’nun önünde iki tane engel var'Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Sancak, “NATO, Sovyetler Birliği’ne karşı kurulmuştu. Sovyetler Birliği bitti niye dağıtmadılar? Bunu yeniden organize ettiler Çin’e saldıracaklar. Önünde iki tane engel var Türkiye ve Rusya, 15 Temmuz’da Erdoğan’ı indirmeye kalktılar beceremediler” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220304/ethem-sancak-rus-basinina-konustu-bayraktarlari-satarken-boyle-kullanilacagini-bilmiyorduk-1054442692.html

türkiye

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ethem sancak, nato, recep tayyip erdoğan, ak parti, rusya