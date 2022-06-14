https://tr.sputniknews.com/20220614/fda-pfizer-biontech-kovid-19-asisi-5-yas-alti-cocuklarda-etkili-1057380489.html

FDA: Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısı 5 yaş altı çocuklarda etkili

FDA: Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısı 5 yaş altı çocuklarda etkili

ABD sağlık yetkilileri, ilaç şirketi Pfizer-BioNtech tarafından üretilen Kovid-19 aşısının 5 yaş altı çocuklarda kuvvetli koruma sağladığına dair analiz... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T01:35+0300

2022-06-14T01:35+0300

2022-06-14T01:35+0300

koronavirüs

abd

biontech

pfizer

koronavirüs

koronavirüs aşısı

kovid-somnia

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ABD'li yetkililere, Pfizer-BioNTech yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 5 yaş altı çocuklarda etkili olduğunu belirtti.ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yetkilileri, Pfizer-BioNTech'in ürettiği Kovid-19 aşısının üzerinde yapılan analize göre, aşının ülkedeki 18 milyon bebek ve okul öncesi yaş grubu için yeterince güvenli ve etkili göründüğünü açıkladı.FDA, çarşamba gerçekleşecek panelde alınacak nihai karar öncesinde bu gelişmenin en küçük ABD'li grubu aşılamak için uzun zamandır beklenen onay için önemli bir adım olduğunu belirtti.ABD'deki Kovid-19 vakalarının sadece yüzde 3'ü 6 ay ila 4 yaş grubu çocuklardan oluşurken, belirti gösterdiği için hastaneye kaldırılan 5 yaşından küçük 30 bin civarında çocuktan yaklaşık 500'ünün hayatını kaybettiği bildirildi.Çarşamba bağımsız bilim adamlarının yapacağı panel sonrası FDA'den olumlu karar çıkması durumunda Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) de kendi kararı için ikinci bir panel düzenleyecek.Yapılan bir ankette ise 5 ABD'li ebeveynden sadece 1'inin 5 yaşından küçük çocuklarının aşılanmasına sıcak baktığı bilgisi paylaşıldı.Ülkede daha önce onayı alınan 5-11 yaş grubundaki çocuklarda aşılanmalar üçte bire ulaşamamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220613/abd-saglik-bakani-becerra-kovid-19a-yakalandi-1057375638.html

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abd, biontech , pfizer, koronavirüs, koronavirüs aşısı, kovid-somnia