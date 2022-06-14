https://tr.sputniknews.com/20220614/fda-pfizer-biontech-kovid-19-asisi-5-yas-alti-cocuklarda-etkili-1057380489.html
FDA: Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısı 5 yaş altı çocuklarda etkili
FDA: Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısı 5 yaş altı çocuklarda etkili
ABD sağlık yetkilileri, ilaç şirketi Pfizer-BioNtech tarafından üretilen Kovid-19 aşısının 5 yaş altı çocuklarda kuvvetli koruma sağladığına dair analiz... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T01:35+0300
2022-06-14T01:35+0300
2022-06-14T01:35+0300
koronavirüs
abd
biontech
pfizer
koronavirüs
koronavirüs aşısı
kovid-somnia
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ABD'li yetkililere, Pfizer-BioNTech yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 5 yaş altı çocuklarda etkili olduğunu belirtti.ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yetkilileri, Pfizer-BioNTech'in ürettiği Kovid-19 aşısının üzerinde yapılan analize göre, aşının ülkedeki 18 milyon bebek ve okul öncesi yaş grubu için yeterince güvenli ve etkili göründüğünü açıkladı.FDA, çarşamba gerçekleşecek panelde alınacak nihai karar öncesinde bu gelişmenin en küçük ABD'li grubu aşılamak için uzun zamandır beklenen onay için önemli bir adım olduğunu belirtti.ABD'deki Kovid-19 vakalarının sadece yüzde 3'ü 6 ay ila 4 yaş grubu çocuklardan oluşurken, belirti gösterdiği için hastaneye kaldırılan 5 yaşından küçük 30 bin civarında çocuktan yaklaşık 500'ünün hayatını kaybettiği bildirildi.Çarşamba bağımsız bilim adamlarının yapacağı panel sonrası FDA'den olumlu karar çıkması durumunda Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) de kendi kararı için ikinci bir panel düzenleyecek.Yapılan bir ankette ise 5 ABD'li ebeveynden sadece 1'inin 5 yaşından küçük çocuklarının aşılanmasına sıcak baktığı bilgisi paylaşıldı.Ülkede daha önce onayı alınan 5-11 yaş grubundaki çocuklarda aşılanmalar üçte bire ulaşamamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220613/abd-saglik-bakani-becerra-kovid-19a-yakalandi-1057375638.html
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abd, biontech , pfizer, koronavirüs, koronavirüs aşısı, kovid-somnia
FDA: Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısı 5 yaş altı çocuklarda etkili
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ABD sağlık yetkilileri, ilaç şirketi Pfizer-BioNtech tarafından üretilen Kovid-19 aşısının 5 yaş altı çocuklarda kuvvetli koruma sağladığına dair analiz sonuçlarını paylaştı.
ABD'li yetkililere, Pfizer-BioNTech yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 5 yaş altı çocuklarda etkili olduğunu belirtti.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yetkilileri, Pfizer-BioNTech'in ürettiği Kovid-19 aşısının üzerinde yapılan analize göre, aşının ülkedeki 18 milyon bebek ve okul öncesi yaş grubu için yeterince güvenli ve etkili göründüğünü açıkladı.
FDA, çarşamba gerçekleşecek panelde alınacak nihai karar öncesinde bu gelişmenin en küçük ABD'li grubu aşılamak için uzun zamandır beklenen onay için önemli bir adım olduğunu belirtti.
ABD'deki Kovid-19 vakalarının sadece yüzde 3'ü 6 ay ila 4 yaş grubu çocuklardan oluşurken, belirti gösterdiği için hastaneye kaldırılan 5 yaşından küçük 30 bin civarında çocuktan yaklaşık 500'ünün hayatını kaybettiği bildirildi.
Çarşamba bağımsız bilim adamlarının yapacağı panel sonrası FDA'den olumlu karar çıkması durumunda Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) de kendi kararı için ikinci bir panel düzenleyecek.
Yapılan bir ankette ise 5 ABD'li ebeveynden sadece 1'inin 5 yaşından küçük çocuklarının aşılanmasına sıcak baktığı bilgisi paylaşıldı.
Ülkede daha önce onayı alınan 5-11 yaş grubundaki çocuklarda aşılanmalar üçte bire ulaşamamıştı.