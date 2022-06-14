https://tr.sputniknews.com/20220614/fetihtepelilerin-avukati-mahalleli-ilk-balyozu-kendileri-vurmaya-hazir-ama-amac-insan-degil-rant-1057421375.html

Fetihtepelilerin avukatı: Mahalleli ilk balyozu kendileri vurmaya hazır ama amaç insan değil, rant

Fetihtepelilerin avukatı: Mahalleli ilk balyozu kendileri vurmaya hazır ama amaç insan değil, rant

Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm süreci elektrik, su ve doğalgaz kesintilerine rağmen ikinci haftasını doldururken mahalledeki 200 ailenin... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T21:09+0300

2022-06-14T21:09+0300

2022-06-14T21:10+0300

akşam postasi

radyo

kentsel dönüşüm

avukat

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Avukat Onur Cingil, ‘’Fetihtepeliler kentsel dönüşüm istiyor ama buradaki projenin merkezinde insan değil para ve rant var. Yapılan hiçbir şey şeffaf değil” dedi.Sputnik Türkiye’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına konuk olan Cingil’in açıklamalarından satırbaşları:'Amaç sosyolojiyi değiştirmek'‘Buradaki insanlara ensesine vurur lokmasını alırız mantığıyla bakıyorlar. Nasıl olsa bana ses çıkartmaz, çıkartırsa da polisi çağırırım düşüncesindeler. Kentsel dönüşüm projesini istemiyorlar diye düşünüyorlar ama Fetihtepeliler istiyorlar hatta ilk balyozu kendileri de vursun isterler. Şehir hastanelerini, otoyol ihalelerini hep aynı şirket yaptı.. Kentsel dönüşüm projelerini de yapan aynı şirket. Kartal İmam Hatip de sıra arkadaşlarından çıkıyor genelde o müteahhitler. Buradaki zulmün sebebi bu. 8 gündür elektrik ve suları kesik burada yaşayan vatandaşların. Bir an önce defolup gitsinler mantığıyla bakıyorlar çünkü oraya bir müteahhit sokulacak ve oranın sosyolojisi değişecek.’'Taksitler memur maaşlarına endeksli'

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2022

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radyo, kentsel dönüşüm, avukat