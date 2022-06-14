Fetihtepelilerin avukatı: Mahalleli ilk balyozu kendileri vurmaya hazır ama amaç insan değil, rant
21:09 14.06.2022 (güncellendi: 21:10 14.06.2022)
Akşam Postası
Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm süreci elektrik, su ve doğalgaz kesintilerine rağmen ikinci haftasını doldururken mahalledeki 200 ailenin avukatı Onur Cingil, Sputnik Türkiye’de Atilla Güner’le Akşam Postası programında vatandaşların taleplerini anlattı.
Avukat Onur Cingil, ‘’Fetihtepeliler kentsel dönüşüm istiyor ama buradaki projenin merkezinde insan değil para ve rant var. Yapılan hiçbir şey şeffaf değil” dedi.
Sputnik Türkiye’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına konuk olan Cingil’in açıklamalarından satırbaşları:
‘’Kentsel dönüşüme bakış açısı hiçbir zaman depremin riskini azaltmak ve insan odaklı bir yörünge üzerine yapılmadı. Buranın merkezinde para, amacında da rant görüyoruz. Kentsel dönüşüm mücadelelerinde hukuki güvence yok, sözleşme yok muvafakatname üzerinden gidiliyor. Muvafakatname, onay metnidir ve tek taraflıdır. Türkiye’de riskli alan ilan edilen hiçbir yer riskli değildir, rantı bol olandır. Burada da durum bu. Burası hazine arsası değil burası vatandaşların tapulu yerleri. Bizim 200’e yakın müvekkilimiz var ama burada bine yakın bağımsız bölümler var. Buraya rezidans mı, toplu konut mu yapılacak belli değil çünkü proje yok. Rant, tozunu, çamurunu yutmuş orada yaşayan vatandaşın mı olacak yoksa müteahhitlerin mi?’’
'Amaç sosyolojiyi değiştirmek'
‘Buradaki insanlara ensesine vurur lokmasını alırız mantığıyla bakıyorlar. Nasıl olsa bana ses çıkartmaz, çıkartırsa da polisi çağırırım düşüncesindeler. Kentsel dönüşüm projesini istemiyorlar diye düşünüyorlar ama Fetihtepeliler istiyorlar hatta ilk balyozu kendileri de vursun isterler. Şehir hastanelerini, otoyol ihalelerini hep aynı şirket yaptı.. Kentsel dönüşüm projelerini de yapan aynı şirket. Kartal İmam Hatip de sıra arkadaşlarından çıkıyor genelde o müteahhitler. Buradaki zulmün sebebi bu. 8 gündür elektrik ve suları kesik burada yaşayan vatandaşların. Bir an önce defolup gitsinler mantığıyla bakıyorlar çünkü oraya bir müteahhit sokulacak ve oranın sosyolojisi değişecek.’
'Taksitler memur maaşlarına endeksli'
‘Muvafakatname’de bin 500 lira kira yardımı verileceği yazıyor. İktidardaki partinin belediyesi olmasa Türkiye gerçeklerinden haberi yok derim ama bu ekonomiyi bu hale getirenler aynı insanlar. İstanbul’da 4 bin liranın altında kiralık yok. Hem metrekare kaybına uğruyorlar hem de kira desteği az. 8 farklı metrekare ve daire tipi var. Bugün bankadan 120 ay geri ödemeli kredi çekseniz 120’inci ayda dahil olmak üzere her ay ne kadar ödeyeceğinizi biliyorsunuz ama burada her 6 ayda bir memur maaşına yapılacak zam oranında taksitinize zam yapılacak denilirse siz artık son ödeyeceğiniz taksiti bilemezsiniz çünkü memur maaşına yapılacak zammı bilemiyorsunuz. Bu belirsizlik insanları tedirgin ediyor.’’