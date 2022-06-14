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Finlandiya Cumhurbaşkanı: NATO üyeliği süreci sıkıştı, günde birkaç kez temas halindeyiz
Finlandiya Cumhurbaşkanı: NATO üyeliği süreci sıkıştı, günde birkaç kez temas halindeyiz
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO'ya üyelik sürecinin tıkandığını belirterek, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında 'günde birkaç kez... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T15:36+0300
2022-06-14T15:36+0300
nato
finlandiya
isveç
türkiye
sauli niinistö
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesi ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ve Türkiye'nin bu konudaki tutumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.YLE televizyonuna mülakat veren Niinistö, "Süreç o kadar sıkıştı ki ilerleme hakkında hiçbir şey söylenmemiş olmasına şaşmamalı, çünkü hiçbir şey olmadı. Fakat bu kötü bir haber olarak da görülmemeli" dedi.Helsinki, Stockholm ve Ankara arasında toplantı yapıldığını, fakat bir sonraki görüşmenin Finlandiya'nın istekli olmasına rağmen düzenlenemediğini belirten Niinistö, "Günde birkaç kez sürekli temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.Görüşmelerin devam edeceğinden emin olduğunu vurgulayan Finlandiya Cumhurbaşkanı "Türkiye'nin hedeflerinden biri, kendisine karşı terörizmi gerçekten aydınlatmak, dünyanın görmesini ve ciddiye almasını sağlamak olabilir. Ancak biz zaten tüm terör eylemlerini kınıyoruz" diye konuştu.Niinistö, Helsinki'nin terörle mücadele konusunda ortalam bir NATO ülkesi standardında olduğunu, konuya ilişkin yasasını yakın zamanda güncellediğini ve dolayısıyla bu çabayı geliştirmek için 'yapabileceği fazla bir şey olmadığını' savundu.
https://tr.sputniknews.com/20220613/wsj-nato-arktikada-rusyaya-karsi-isvec-ve-finlandiyayi-kullaniyor-1057366176.html
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nato, finlandiya, isveç, türkiye, sauli niinistö

Finlandiya Cumhurbaşkanı: NATO üyeliği süreci sıkıştı, günde birkaç kez temas halindeyiz

15:36 14.06.2022
© AFP 2022 / MARKKU ULANDERSauli Niinistö
Sauli Niinistö - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© AFP 2022 / MARKKU ULANDER
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO'ya üyelik sürecinin tıkandığını belirterek, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında 'günde birkaç kez temas kurulduğunu' söyledi.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesi ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ve Türkiye'nin bu konudaki tutumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
YLE televizyonuna mülakat veren Niinistö, "Süreç o kadar sıkıştı ki ilerleme hakkında hiçbir şey söylenmemiş olmasına şaşmamalı, çünkü hiçbir şey olmadı. Fakat bu kötü bir haber olarak da görülmemeli" dedi.
Helsinki, Stockholm ve Ankara arasında toplantı yapıldığını, fakat bir sonraki görüşmenin Finlandiya'nın istekli olmasına rağmen düzenlenemediğini belirten Niinistö, "Günde birkaç kez sürekli temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.
Görüşmelerin devam edeceğinden emin olduğunu vurgulayan Finlandiya Cumhurbaşkanı "Türkiye'nin hedeflerinden biri, kendisine karşı terörizmi gerçekten aydınlatmak, dünyanın görmesini ve ciddiye almasını sağlamak olabilir. Ancak biz zaten tüm terör eylemlerini kınıyoruz" diye konuştu.
Niinistö, Helsinki'nin terörle mücadele konusunda ortalam bir NATO ülkesi standardında olduğunu, konuya ilişkin yasasını yakın zamanda güncellediğini ve dolayısıyla bu çabayı geliştirmek için 'yapabileceği fazla bir şey olmadığını' savundu.
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