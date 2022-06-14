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https://tr.sputniknews.com/20220614/finlandiyada-kalan-son-lenin-aniti-da-sokulecek-1057403563.html
Finlandiya'da kalan son Lenin anıtı da sökülecek
Finlandiya'da kalan son Lenin anıtı da sökülecek
Finlandiya'da Kotka kentinin belediye meclisi, Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin'in ülkede kalan son anıtının da sökülerek müzeye taşınacağını... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T14:37+0300
2022-06-14T14:37+0300
dünya
vladimir lenin
anıt
finlandiya
müze
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Finlandiya'da Kotka kenti belediye meclisinin Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin'in ülkede kalan son anıtının sökülmesi yönünde karar kıldığı açıklandı.YLE kanalına konuşan belediye yetkilileri, anıtı kaldırma ve müzeye taşıma teklifinin aynı anda hem belediye meclisinden hem de kent sakinlerinden geldiğin öne sürdü.Estonyalı heykeltıraş Matti Varik tarafından inşa edilen anıt, Kotka'nın o dönemki kardeş kenti ve bugün Estonya'nın başkenti olan Tallinn'den hediye olarak alınmıştı.Son yıllarda defalarca kez tahrip edilen ve hasar gören anıtın, şimdi Kymenlaakso müzesine taşınması planlanıyor.Daha önce Finlandiya'nın Turku kentinde yer alan Lenin anıtı da 'insanlarda olumsuz duygulara sebep olduğu' gerekçesiyle sökülerek müzeye taşınmıştı.
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vladimir lenin, anıt, finlandiya, müze

Finlandiya'da kalan son Lenin anıtı da sökülecek

14:37 14.06.2022
© WikipediaFinlandiya - Kotka - Lenin anıtı
Finlandiya - Kotka - Lenin anıtı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© Wikipedia
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Finlandiya'da Kotka kentinin belediye meclisi, Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin'in ülkede kalan son anıtının da sökülerek müzeye taşınacağını duyurdu.
Finlandiya'da Kotka kenti belediye meclisinin Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin'in ülkede kalan son anıtının sökülmesi yönünde karar kıldığı açıklandı.
YLE kanalına konuşan belediye yetkilileri, anıtı kaldırma ve müzeye taşıma teklifinin aynı anda hem belediye meclisinden hem de kent sakinlerinden geldiğin öne sürdü.
Estonyalı heykeltıraş Matti Varik tarafından inşa edilen anıt, Kotka'nın o dönemki kardeş kenti ve bugün Estonya'nın başkenti olan Tallinn'den hediye olarak alınmıştı.
Son yıllarda defalarca kez tahrip edilen ve hasar gören anıtın, şimdi Kymenlaakso müzesine taşınması planlanıyor.
Daha önce Finlandiya'nın Turku kentinde yer alan Lenin anıtı da 'insanlarda olumsuz duygulara sebep olduğu' gerekçesiyle sökülerek müzeye taşınmıştı.
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