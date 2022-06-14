https://tr.sputniknews.com/20220614/fransiz-porno-sitesi-sahibi-tecavuz-ve-fuhus-suclamasiyla-tutuklandi-1057400060.html
Fransız porno sitesinin sahibi, tecavüz ve fuhuş suçlamasıyla tutuklandı
Fransız porno sitesinin sahibi, tecavüz ve fuhuş suçlamasıyla tutuklandı
Fransa merkezli bir yetişkin içerik sağlayıcı internet sitesinin sahibi Michel Piron, hakkındaki tecavüz ve fuhuş yaptırma suçlamalarının incelendiği bir... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T13:57+0300
2022-06-14T13:57+0300
2022-06-14T13:57+0300
dünya
fransa
porno
tecavüz
tutuklama
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Paris Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, kendisini 'amatör pornı videoları için bir merkez' olarak tanımlayan 'Jacquie et Michel' isimli internet sitesinin sahibi Michel Piron ve eşinin de aralarında olduğu 5 kişinin tutuklandığı belirtildi.'2009 ve 2015 yılları arasında fuhuş yaptırma, tecavüzde suç ortaklığı ve cinsel saldırıda suç ortaklığı iddiasıyla' suçlanan Piron, daha önce sette şiddet gördüğünü söyleyen kadınların taciz iddialarının hedefi olmuştu.Feminis gruplar, siteye içerik sağlayan setlerde kadın oyuncuların rıza dışı, 'sıradışı ve acı verici bir şekilde' cinsel faaliyetlere zorlandıklarını açıklamış, iddialar üzerine Temmuz 2020'de soruşturma başlatılmıştı.Geçtiğimiz ay Jacquie et Michel sitesi ve Fransa'nın bir diğer ünlü porno sitesi Dorcel'in temsilcileri, çok sayıda kadının taciz ve tecavüz iddiaları nedeniyle sektördeki uygulamalar konusunda senatörler huzurunda ifade vermişti.Ekim mayında ise dört erkek porno oyuncusu, 'Fransız Bukkake' isimli internet sitesinde yayınlanan videolardaki eylemleri nedeniyle ilk kez tecavüzle suçlanmıştı.Fransa'daki feministler, uzun süredir kadın porno oyuncularının bu tür eylemlere rıza gösteriyormuş gibi gösterildiği bir sektörde şiddet üzerindeki tabuların kaldırılması için kampanya yürütüyor.Konu yalnızca Fransa'da değil, ABD'de de tartışılıyor. Porno yıldızı Ron Jeremy, 21 kadın ve kız çocuğuna tecavüz ve cinsel saldırı suçlamasıyla ABD'de mahkeme huzuruna çıkarılacak.
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fransa, porno, tecavüz, tutuklama
Fransız porno sitesinin sahibi, tecavüz ve fuhuş suçlamasıyla tutuklandı
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Fransa merkezli bir yetişkin içerik sağlayıcı internet sitesinin sahibi Michel Piron, hakkındaki tecavüz ve fuhuş yaptırma suçlamalarının incelendiği bir soruşturma kapsamında tutuklandı. Çok sayıda kadın, siteye içerik üretilen setlerde şiddete maruz kaldığını açıklamıştı.
Paris Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, kendisini 'amatör pornı videoları için bir merkez' olarak tanımlayan 'Jacquie et Michel' isimli internet sitesinin sahibi Michel Piron ve eşinin de aralarında olduğu 5 kişinin tutuklandığı belirtildi.
'2009 ve 2015 yılları arasında fuhuş yaptırma, tecavüzde suç ortaklığı ve cinsel saldırıda suç ortaklığı iddiasıyla' suçlanan Piron, daha önce sette şiddet gördüğünü söyleyen kadınların taciz iddialarının hedefi olmuştu.
Feminis gruplar, siteye içerik sağlayan setlerde kadın oyuncuların rıza dışı, 'sıradışı ve acı verici bir şekilde' cinsel faaliyetlere zorlandıklarını açıklamış, iddialar üzerine Temmuz 2020'de soruşturma başlatılmıştı.
Geçtiğimiz ay Jacquie et Michel sitesi ve Fransa'nın bir diğer ünlü porno sitesi Dorcel'in temsilcileri, çok sayıda kadının taciz ve tecavüz iddiaları nedeniyle sektördeki uygulamalar konusunda senatörler huzurunda ifade vermişti.
Ekim mayında ise dört erkek porno oyuncusu, 'Fransız Bukkake' isimli internet sitesinde yayınlanan videolardaki eylemleri nedeniyle ilk kez tecavüzle suçlanmıştı.
Fransa'daki feministler, uzun süredir kadın porno oyuncularının bu tür eylemlere rıza gösteriyormuş gibi gösterildiği bir sektörde şiddet üzerindeki tabuların kaldırılması için kampanya yürütüyor.
Konu yalnızca Fransa'da değil, ABD'de de tartışılıyor. Porno yıldızı Ron Jeremy, 21 kadın ve kız çocuğuna tecavüz ve cinsel saldırı suçlamasıyla ABD'de mahkeme huzuruna çıkarılacak.