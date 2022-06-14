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https://tr.sputniknews.com/20220614/general-motors-ayda-kiralik-otomobil-hizmeti-verecek-1057393312.html
General Motors, Ay'da kiralık otomobil hizmeti verecek
General Motors, Ay'da kiralık otomobil hizmeti verecek
ABD'nin en büyük otomobil üreticilerinden General Motors, Ay'daki insanlı görevlere ulaşım hizmeti vermeye hazırlanıyor. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T12:21+0300
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yaşam
ay
uzay
general motors
kiralık araç
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Havacılık şirketi Lockheed Martin ile anlaşan General Motors, Ay'da gerçekleştirilecek insanlı görevlere ulaşım hizmeti sağlayacak otomobil serisi geliştiriyor.Proje kapsamında tasarlanan otomobillerin, 2025'te gerçekleştirilmesi beklenen, 21. yüzyılın ilk insanlı Ay görevlerinden önce hazır olması planlanıyor.Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Artemis programından bağımsız olarak yürütülen proje herhangi bir devlet desteği olmadan hayata geçirilecek.Otonom sürüş kabiliyetine sahip olacak araçlar, Ay yüzeyinde insan veya teçhizat taşıma hizmeti sağlayacak güçte olacak. Ay yüzeyinin bir bölümündeki koşulları temel alan simulatörle tasarlanan otomobil sistemi, Dünya'daki yerçekiminin altıda birine programlandı. General Motors'da gelişmiş araç dinamiği baş mühendisi olarak görev alan Jeff Vogt, "Dünya'da arazi ortamında iyi bir performans sergileyen bir araç tasarlamak için için yapacağınız şeyler, Ay'da yapacaklarınızla aynı. Yalnızca sayılarda bir değişiklik yapmanız gerekiyor" dedi. Fox Business'e konuşan bir General Motors sözcüsü, hali hazırda yürütülen projenin amacının, otomobillerin insanlı görevlerden önce Ay'a gönderilmesi ve Ay'daki herhangi bir keşif gezisine kiralanması için hazır hale getirilmesi olduğunu kaydetti.Güneş enerjisiyle şarj olacak olan otomobiller, kolay kullanım ve bakım özelliği sayesinde yaklaşık 10 yıllık bir kullanım ömrüne sahip olacak.
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ay, uzay, general motors, kiralık araç

General Motors, Ay'da kiralık otomobil hizmeti verecek

12:21 14.06.2022 (güncellendi: 12:22 14.06.2022)
© Çin Ulusal Uzay İdaresiChang'e 4, Çin, Ay görevi
Chang'e 4, Çin, Ay görevi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© Çin Ulusal Uzay İdaresi
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ABD'nin en büyük otomobil üreticilerinden General Motors, Ay'daki insanlı görevlere ulaşım hizmeti vermeye hazırlanıyor.
Havacılık şirketi Lockheed Martin ile anlaşan General Motors, Ay'da gerçekleştirilecek insanlı görevlere ulaşım hizmeti sağlayacak otomobil serisi geliştiriyor.
Proje kapsamında tasarlanan otomobillerin, 2025'te gerçekleştirilmesi beklenen, 21. yüzyılın ilk insanlı Ay görevlerinden önce hazır olması planlanıyor.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Artemis programından bağımsız olarak yürütülen proje herhangi bir devlet desteği olmadan hayata geçirilecek.
Otonom sürüş kabiliyetine sahip olacak araçlar, Ay yüzeyinde insan veya teçhizat taşıma hizmeti sağlayacak güçte olacak. Ay yüzeyinin bir bölümündeki koşulları temel alan simulatörle tasarlanan otomobil sistemi, Dünya'daki yerçekiminin altıda birine programlandı.
General Motors'da gelişmiş araç dinamiği baş mühendisi olarak görev alan Jeff Vogt, "Dünya'da arazi ortamında iyi bir performans sergileyen bir araç tasarlamak için için yapacağınız şeyler, Ay'da yapacaklarınızla aynı. Yalnızca sayılarda bir değişiklik yapmanız gerekiyor" dedi.
Fox Business'e konuşan bir General Motors sözcüsü, hali hazırda yürütülen projenin amacının, otomobillerin insanlı görevlerden önce Ay'a gönderilmesi ve Ay'daki herhangi bir keşif gezisine kiralanması için hazır hale getirilmesi olduğunu kaydetti.
Güneş enerjisiyle şarj olacak olan otomobiller, kolay kullanım ve bakım özelliği sayesinde yaklaşık 10 yıllık bir kullanım ömrüne sahip olacak.
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