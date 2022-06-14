https://tr.sputniknews.com/20220614/guney-kore-first-ladysi-kun-hee-ulkedeki-kopek-eti-tuketimini-elestirdi-1057377873.html
Güney Kore First Lady'si Kun-hee, ülkedeki 'köpek eti' tüketimini eleştirdi
Güney Kore First Lady'si Kun-hee, ülkedeki 'köpek eti' tüketimini eleştirdi
Güney Kore First Lady’si Kim Kun-hee, ülkedeki köpek eti tüketimini eleştirdi. Kun-hee, köpek eti yemekten kaçınmanın 'yaşama saygı' olduğunu belirtti. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T00:55+0300
2022-06-14T00:55+0300
2022-06-14T00:59+0300
dünya
köpek
güney kore
köpek eti
asya
hayvan hakları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1057378960_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_0e90992276987f635810cd53ace534c9.jpg
Güney Kore First Lady’si Kim Kun-hee Güney Kore'deki 'köpek eti' tüketimini eleştirdi.Güney Kore'de her yıl köpek eti tüketimi için yaklaşık 1 milyon köpeğin öldürüldüğü tahmin edilirken, köpek etine olan talep özellikle gençler arasında son yıllarda önemli ölçüde azaldı. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un eşi First Lady Kim Kun-hee, Güney Kore basınına verdiği demeçte, köpek eti tüketimini eleştirdi.Güney Kore ve Çin'in şu anda büyük ekonomiler arasında insanların köpek eti tükettiği tek ülkeler olduğunu belirten Kim, "Köpek eti yememek, nihayetinde insanın en iyi arkadaşına saygının bir ifadesidir ve aynı zamanda hayata saygı anlamına gelir" dedi.Güney Kore'nin gelişmiş ülkeler arasında "en zayıf hayvan koruma yasalarına" sahip olmasından şikayet eden Kim, hayvan istismarcılarına ceza verilmesi çağrısında bulunarak, "Ülkemizde yaklaşık 15 milyon insanın evcil hayvanı var. İstismarcılara verilen cezalar güçlendirilerek düzen sağlanırsa olgun bir toplum olabileceğimize inanıyorum. Sonuçta, hayvan istismarı ve aile içi şiddet aynı kökten sadece farklı dallardır" dedi.Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, daha önce seçim kampanyasında hayvan istismarına yönelik cezaların artırılacağını ve köpek eti tüketiminin yasaklanması yönünde çalışma yapacağını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211125/guney-kore-kopek-etini-yasaklamaya-hazirlaniyor-incelemeler-icin-gorev-grubu-kuruldu-1051135672.html
güney kore
asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1057378960_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3dca40702ca7556ab1abaa040cd75713.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
köpek, güney kore, köpek eti, asya, hayvan hakları
Güney Kore First Lady'si Kun-hee, ülkedeki 'köpek eti' tüketimini eleştirdi
00:55 14.06.2022 (güncellendi: 00:59 14.06.2022) Abone ol
Güney Kore First Lady’si Kim Kun-hee, ülkedeki köpek eti tüketimini eleştirdi. Kun-hee, köpek eti yemekten kaçınmanın 'yaşama saygı' olduğunu belirtti.
Güney Kore First Lady’si Kim Kun-hee Güney Kore'deki 'köpek eti' tüketimini eleştirdi.
Güney Kore'de her yıl köpek eti tüketimi için yaklaşık 1 milyon köpeğin öldürüldüğü tahmin edilirken, köpek etine olan talep özellikle gençler arasında son yıllarda önemli ölçüde azaldı. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un eşi First Lady Kim Kun-hee, Güney Kore basınına verdiği demeçte, köpek eti tüketimini eleştirdi.
Güney Kore ve Çin'in şu anda büyük ekonomiler arasında insanların köpek eti tükettiği tek ülkeler olduğunu belirten Kim, "Köpek eti yememek, nihayetinde insanın en iyi arkadaşına saygının bir ifadesidir ve aynı zamanda hayata saygı anlamına gelir" dedi.
Güney Kore'nin gelişmiş ülkeler arasında "en zayıf hayvan koruma yasalarına" sahip olmasından şikayet eden Kim, hayvan istismarcılarına ceza verilmesi çağrısında bulunarak, "Ülkemizde yaklaşık 15 milyon insanın evcil hayvanı var. İstismarcılara verilen cezalar güçlendirilerek düzen sağlanırsa olgun bir toplum olabileceğimize inanıyorum. Sonuçta, hayvan istismarı ve aile içi şiddet aynı kökten sadece farklı dallardır" dedi.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, daha önce seçim kampanyasında hayvan istismarına yönelik cezaların artırılacağını ve köpek eti tüketiminin yasaklanması yönünde çalışma yapacağını açıklamıştı.