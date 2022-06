https://tr.sputniknews.com/20220614/guney-kore-first-ladysi-kun-hee-ulkedeki-kopek-eti-tuketimini-elestirdi-1057377873.html

Güney Kore First Lady'si Kun-hee, ülkedeki 'köpek eti' tüketimini eleştirdi

Güney Kore First Lady'si Kun-hee, ülkedeki 'köpek eti' tüketimini eleştirdi

Güney Kore First Lady’si Kim Kun-hee, ülkedeki köpek eti tüketimini eleştirdi. Kun-hee, köpek eti yemekten kaçınmanın 'yaşama saygı' olduğunu belirtti. 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T00:55+0300

2022-06-14T00:55+0300

2022-06-14T00:59+0300

dünya

köpek

güney kore

köpek eti

asya

hayvan hakları

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1057378960_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_0e90992276987f635810cd53ace534c9.jpg

Güney Kore First Lady’si Kim Kun-hee Güney Kore'deki 'köpek eti' tüketimini eleştirdi.Güney Kore'de her yıl köpek eti tüketimi için yaklaşık 1 milyon köpeğin öldürüldüğü tahmin edilirken, köpek etine olan talep özellikle gençler arasında son yıllarda önemli ölçüde azaldı. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un eşi First Lady Kim Kun-hee, Güney Kore basınına verdiği demeçte, köpek eti tüketimini eleştirdi.Güney Kore ve Çin'in şu anda büyük ekonomiler arasında insanların köpek eti tükettiği tek ülkeler olduğunu belirten Kim, "Köpek eti yememek, nihayetinde insanın en iyi arkadaşına saygının bir ifadesidir ve aynı zamanda hayata saygı anlamına gelir" dedi.Güney Kore'nin gelişmiş ülkeler arasında "en zayıf hayvan koruma yasalarına" sahip olmasından şikayet eden Kim, hayvan istismarcılarına ceza verilmesi çağrısında bulunarak, "Ülkemizde yaklaşık 15 milyon insanın evcil hayvanı var. İstismarcılara verilen cezalar güçlendirilerek düzen sağlanırsa olgun bir toplum olabileceğimize inanıyorum. Sonuçta, hayvan istismarı ve aile içi şiddet aynı kökten sadece farklı dallardır" dedi.Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, daha önce seçim kampanyasında hayvan istismarına yönelik cezaların artırılacağını ve köpek eti tüketiminin yasaklanması yönünde çalışma yapacağını açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211125/guney-kore-kopek-etini-yasaklamaya-hazirlaniyor-incelemeler-icin-gorev-grubu-kuruldu-1051135672.html

güney kore

asya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

köpek, güney kore, köpek eti, asya, hayvan hakları