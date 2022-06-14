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https://tr.sputniknews.com/20220614/hindistanda-yasli-kadini-olduren-fil-cenazeyi-de-birbirine-katti-1057401503.html
Hindistan'da yaşlı kadını öldüren fil cenazeyi de birbirine kattı
Hindistan'da yaşlı kadını öldüren fil cenazeyi de birbirine kattı
Doğal yaşam alanlarının yok edilmesi ve iklim değişikliği nedeniyle filler ile insanların karşı karşıya geldiği bir diğer olay Hindistan'da yaşandı. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T14:56+0300
2022-06-14T14:56+0300
fil
dünya
hindistan
cenaze
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Hindistan'da yayın yapan haber sitesi The Print'in aktardığına göre 70 yaşındaki Maya Murmu adında bir kadın evine su taşımak için Mayurbhanj bölgesine gitti. Ancak yaşlı kadın, bölge yakınlarındaki Dalma Doğal Yaşamı Koruma Alanı'ndan uzaklaşan bir filin hedefi oldu. Murmu hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Fakat olay bununla da bitmedi. Cenazede de bir anda ortaya çıkan fil, yaşlı kadının yakılmak üzere odunların arasına yerleştirilen cansız bedenini sürükledi, çiğnedi, ardından alanı terk etti.'Save The Asian Elephants' (Asya Fillerini Koruyun) sivil toplum örgütünden Duncan McNair, Newsweek'e verdiği demeçte, bu olayın fillerin tehlikeli ve ölümcül olabileceklerini hatırlattı ama bu tür şeylerin fil bir şekilde kışkırtılmadığı müddetçe çok nadiren görüldüğünün de altını çizdi.Turizm endüstrisi yüzünden özellikle Asya'daki fillerin işkenceye maruz kaldığını söyleyen McNair, "Filler genelde kötücül değildi pasiftirler... Bir anda ortaya çıkıp da kendi güvenliklerine, yavrularına tehdit oluşturmayan insanlara saldırmazlar. Bu olay şaşırtıcı çünkü bilindiği kadarıyla fili kışkırtma gibi bir durum olmamış" ifadelerini kullandı.Filin cenazeyi bulmasını da 'olağanüstü bilişsel kabiliyetleri' olmasına bağlayan McNair, cenaze töreni yapılırken muhtemelen filin yakınlarda olduğu, bir şey gördüğünü ya da bir koku aldığı ve kadını bir tür felaketle ilişkilendirmiş olabileceği yorumu yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20210701/taylandin-yaramaz-fili-pirinc-ugruna-mutfak-duvarini-yiktiktan-sonra-bu-kez-kedi-mamasi-icin-1044866230.html
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fil, hindistan, cenaze

Hindistan'da yaşlı kadını öldüren fil cenazeyi de birbirine kattı

14:56 14.06.2022
© Sputnik / Екатерина Лызлова / Fotoğraf bankasına girFil
Fil - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© Sputnik / Екатерина Лызлова
/
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Doğal yaşam alanlarının yok edilmesi ve iklim değişikliği nedeniyle filler ile insanların karşı karşıya geldiği bir diğer olay Hindistan'da yaşandı.
Hindistan'da yayın yapan haber sitesi The Print'in aktardığına göre 70 yaşındaki Maya Murmu adında bir kadın evine su taşımak için Mayurbhanj bölgesine gitti. Ancak yaşlı kadın, bölge yakınlarındaki Dalma Doğal Yaşamı Koruma Alanı'ndan uzaklaşan bir filin hedefi oldu. Murmu hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Fakat olay bununla da bitmedi. Cenazede de bir anda ortaya çıkan fil, yaşlı kadının yakılmak üzere odunların arasına yerleştirilen cansız bedenini sürükledi, çiğnedi, ardından alanı terk etti.
'Save The Asian Elephants' (Asya Fillerini Koruyun) sivil toplum örgütünden Duncan McNair, Newsweek'e verdiği demeçte, bu olayın fillerin tehlikeli ve ölümcül olabileceklerini hatırlattı ama bu tür şeylerin fil bir şekilde kışkırtılmadığı müddetçe çok nadiren görüldüğünün de altını çizdi.
Turizm endüstrisi yüzünden özellikle Asya'daki fillerin işkenceye maruz kaldığını söyleyen McNair, "Filler genelde kötücül değildi pasiftirler... Bir anda ortaya çıkıp da kendi güvenliklerine, yavrularına tehdit oluşturmayan insanlara saldırmazlar. Bu olay şaşırtıcı çünkü bilindiği kadarıyla fili kışkırtma gibi bir durum olmamış" ifadelerini kullandı.
Filin cenazeyi bulmasını da 'olağanüstü bilişsel kabiliyetleri' olmasına bağlayan McNair, cenaze töreni yapılırken muhtemelen filin yakınlarda olduğu, bir şey gördüğünü ya da bir koku aldığı ve kadını bir tür felaketle ilişkilendirmiş olabileceği yorumu yaptı.
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