Hong Kong'un simgelerinden yüzen restoran, 50 yıl aradan sonra limandan ayrıldı

© AFP 2022 / PETER PARKS Jumbo Yüzen Restoran'a veda etmek isteyen Hong Kong sakinleri, Aberdeen sahilinde toplandı. Tarihi ana tanıklık eden 60 yaşındaki Wong isimli bir Hong Kong sakini, 20 yıl önce restoranda bir kez yemek yediğini söyleyerek, "Restoranın dış cephesi uzun yıllar Hong Kong'un bir simgesiydi. Geri geleceğine inanıyorum ve sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Adını Chan olarak veren bir başka Hong Kong sakini, Jumbo'nun limandan ayrılacağı haberini duyunca, restoranın yanında son bir kez fotoğraf çekmeye geldiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Bence gitmesi çok üzücü. Jumbo'nun uzun bir geçmişi var ve birçok yerli ve turisti kendine çekti. Bu, tüm dünyanın tanıdığı bir restoran."