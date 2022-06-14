Hong Kong'un simgelerinden yüzen restoran, 50 yıl aradan sonra limandan ayrıldı
Çin'e bağlı Hong Kong Özerk Yönetim Bölgesi'nin simgelerinden biri haline gelen Jumbo Yüzen Restoran, koronavirüs salgınının sektörde yarattığı etkiyle mücadele edemeyince 50 yıldır bulunduğu limandan bugün görkemli bir törenle ayrıldı.
Hong Kong'un en popüler turistik cazibe merkezlerinden biri olan, ancak özellikle son yıllarda koronavirüs salgınının da etkisiyle sektörde tutunmakta zorluk çeken Jumbo Yüzen Restoran, bir başka limana yelken açtı.
© AFP 2022 / DANIEL SUENÇin imparatorluk mimarisine sahip, yerli ve yabancı pek çok filmin çekildiği 76 metre uzunluğundaki Jumbo Yüzen Restoran, aynı anda 2 bin 300 misafir ağırlama kapasitesine sahip dev bir gemi restoran olarak ün kazandı.
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© AFP 2022 / DANIEL SUEN
Çin imparatorluk mimarisine sahip, yerli ve yabancı pek çok filmin çekildiği 76 metre uzunluğundaki Jumbo Yüzen Restoran, aynı anda 2 bin 300 misafir ağırlama kapasitesine sahip dev bir gemi restoran olarak ün kazandı.
© AFP 2022 / BERTHA WANGSalı günü Hong Kong Adası tayfun sığınağından görkemli bir törenle ayrılan restoran, bir zamanlar İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten Tom Cruise'a çok sayıda ünlü ismi ağırlamıştı. Ölümcül küresel bir salgını konu edinen 2011 yapımı Steven Soderbergh imzalı 'Contagion' filminin de çekildiği Jumbo Yüzen Restoran, en nihayetinde koronavirüs salgını yüzünden kapanmak zorunda kaldı. Restoran yönetimi, Jumbo'nun yaklaşık 10 yıldır ekonomik zorluk çektiğini, ancak Mart 2020'de koronavirüs salgınından aldığı darbe nedeniyle kapanmanın kaçınılmaz hale geldiğini belirtti. Restoranın sahibi olan Melco Uluslararası Kalkınma şirketi Haziran ayında gemi restoranın lisansının sona ereceğini, bu sebeple Hong Kong'dan ayrılarak yeni bir yerde yeni bir operatörü bekleyeceğini duyurdu.
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© AFP 2022 / BERTHA WANG
Salı günü Hong Kong Adası tayfun sığınağından görkemli bir törenle ayrılan restoran, bir zamanlar İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten Tom Cruise'a çok sayıda ünlü ismi ağırlamıştı. Ölümcül küresel bir salgını konu edinen 2011 yapımı Steven Soderbergh imzalı 'Contagion' filminin de çekildiği Jumbo Yüzen Restoran, en nihayetinde koronavirüs salgını yüzünden kapanmak zorunda kaldı. Restoran yönetimi, Jumbo'nun yaklaşık 10 yıldır ekonomik zorluk çektiğini, ancak Mart 2020'de koronavirüs salgınından aldığı darbe nedeniyle kapanmanın kaçınılmaz hale geldiğini belirtti. Restoranın sahibi olan Melco Uluslararası Kalkınma şirketi Haziran ayında gemi restoranın lisansının sona ereceğini, bu sebeple Hong Kong'dan ayrılarak yeni bir yerde yeni bir operatörü bekleyeceğini duyurdu.
© AFP 2022 / YAN ZHAO1976'da kumarhane kralı Stanley Ho tarafından açılan Jumbo Yüzen Restoran, şehirdeki lüks restoran standartlarını hayli yükseltmişti. Ming hanedanının sembolleri arasında yer alan bir 'ejderha tahtı' ve zengin bir duvar süslemeleriyle limanın çehresini değiştiren restoranın inşa edilmesi 30 milyon Hong Kong dolarından (3.8 milyon ABD doları) fazlaya mal olmuştu. Ejderha tahtının çocukluk anılarında büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen 24 yaşındaki bir Hong Kong sakini, çocukken Çin mantısı yemek için restorana gittiklerinde tahta oturmak için hep yalvardığını anlatarak, "Buraya ona veda etmeye geldim" dedi.
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© AFP 2022 / YAN ZHAO
1976'da kumarhane kralı Stanley Ho tarafından açılan Jumbo Yüzen Restoran, şehirdeki lüks restoran standartlarını hayli yükseltmişti. Ming hanedanının sembolleri arasında yer alan bir 'ejderha tahtı' ve zengin bir duvar süslemeleriyle limanın çehresini değiştiren restoranın inşa edilmesi 30 milyon Hong Kong dolarından (3.8 milyon ABD doları) fazlaya mal olmuştu. Ejderha tahtının çocukluk anılarında büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen 24 yaşındaki bir Hong Kong sakini, çocukken Çin mantısı yemek için restorana gittiklerinde tahta oturmak için hep yalvardığını anlatarak, "Buraya ona veda etmeye geldim" dedi.
© AFP 2022 / YAN ZHAOAberdeen limanı deniz ürünleri lokantalarıyla ünlü bir turistik alan olarak biliniyor. Ancak Jumbo'nun gördüğü rağbet, en büyük rakibi Tai Pak Yüzen Restoran'ın 1980'lerde satın alınmasıyla büyük oranda azalmıştı. Hong Kong lideri Carrie Lam, 2020 yılı için yaptığı politika planları konuşmasında, Jumbo'ya yönelik ilgiyi canlandırmak için yerel tema parkı Ocean Park'a devredilmesi projesini duyurdu. Ancak uygun bir işletmeci bulunamaması nedeniyle proje gerçekleştirilemedi.
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© AFP 2022 / YAN ZHAO
Aberdeen limanı deniz ürünleri lokantalarıyla ünlü bir turistik alan olarak biliniyor. Ancak Jumbo'nun gördüğü rağbet, en büyük rakibi Tai Pak Yüzen Restoran'ın 1980'lerde satın alınmasıyla büyük oranda azalmıştı. Hong Kong lideri Carrie Lam, 2020 yılı için yaptığı politika planları konuşmasında, Jumbo'ya yönelik ilgiyi canlandırmak için yerel tema parkı Ocean Park'a devredilmesi projesini duyurdu. Ancak uygun bir işletmeci bulunamaması nedeniyle proje gerçekleştirilemedi.
© AFP 2022 / PETER PARKSJumbo Yüzen Restoran'a veda etmek isteyen Hong Kong sakinleri, Aberdeen sahilinde toplandı. Tarihi ana tanıklık eden 60 yaşındaki Wong isimli bir Hong Kong sakini, 20 yıl önce restoranda bir kez yemek yediğini söyleyerek, "Restoranın dış cephesi uzun yıllar Hong Kong'un bir simgesiydi. Geri geleceğine inanıyorum ve sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Adını Chan olarak veren bir başka Hong Kong sakini, Jumbo'nun limandan ayrılacağı haberini duyunca, restoranın yanında son bir kez fotoğraf çekmeye geldiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Bence gitmesi çok üzücü. Jumbo'nun uzun bir geçmişi var ve birçok yerli ve turisti kendine çekti. Bu, tüm dünyanın tanıdığı bir restoran."
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© AFP 2022 / PETER PARKS
Jumbo Yüzen Restoran'a veda etmek isteyen Hong Kong sakinleri, Aberdeen sahilinde toplandı. Tarihi ana tanıklık eden 60 yaşındaki Wong isimli bir Hong Kong sakini, 20 yıl önce restoranda bir kez yemek yediğini söyleyerek, "Restoranın dış cephesi uzun yıllar Hong Kong'un bir simgesiydi. Geri geleceğine inanıyorum ve sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Adını Chan olarak veren bir başka Hong Kong sakini, Jumbo'nun limandan ayrılacağı haberini duyunca, restoranın yanında son bir kez fotoğraf çekmeye geldiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Bence gitmesi çok üzücü. Jumbo'nun uzun bir geçmişi var ve birçok yerli ve turisti kendine çekti. Bu, tüm dünyanın tanıdığı bir restoran."