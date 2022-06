İBB Meclisi'nde 'Haliç' tartışması

https://tr.sputniknews.com/20220614/ibb-meclisinde-halic-tartismasi-1057381065.html

İBB Haziran ayı olağan toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi. AK Parti Meclis Üyesi Hasanoğlu, "Haliç'te patlayan algler değil, CHP'li İBB yönetimi" dedi... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde haziran ayı birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı.Saraçhane'deki İBB Binası Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan oturumda söz alan İBB AK Parti Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu, İstanbul'un kalbi olacak, etrafında milyonlarca İstanbullunun yaşadığı, 1 milyondan fazla insanın aynı anda vakit geçirebileceği, Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk ağaç dikme töreninden sonra huzurlarda olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk çevre icraatının 25 Haziran'da çevre denetim teknesine el koymak olduğunu öne süren Hasanoğlu, çevreye katkı sağlayan projeler yapıldığında karbon kredisi elde edildiğini anlattı.Biriktirilen karbon kredilerinden ilave gelir elde edilebildiğini ifade eden Hasanoğlu, "Göreve gelince İBB'nin biriktirdiği karbon kredilerini Ekrem İmamoğlu ne yaptı? Sattı. Ne kadar? 8.5 milyon dolar değerinde karbon kredisi sattı, 145 milyon lira. Ekrem İmamoğlu'ndan böyle bir açıklama duyan var mı? Hani şeffaftı bunlar? Çatır çatır satıyor Ekrem Bey, sessiz sedasız" dedi.AK Partili Hasanoğlu: Haliç'e çöp suyu döküldüğünü tespit ettik'İBB Başkanı İmamoğlu'nun ikinci çevre icraatının Haliç'i simsiyah hale getirmek olduğunu ifade eden Hasanoğlu, şöyle devam etti:'Lale sayısı 3'te 1'in altına düştü'Hasanoğlu, AK Parti döneminde İstanbul'a 2018 yılında 25.5 milyon lale dikildiğini de aktararak, "Hani laleler nerede? Gören var mı? Bugünkü yönetim göreve geldi, İstanbul'un rengi soldu. Lale sayısı 3'te 1'in altına düştü. Gerekçe çok ilginç, lalenin değerini korumak için yaptıklarını söylüyorlar" dedi.Seçim öncesi çevre ve ulaşım konusunda verilen çok fazla vaadin yerine getirilmediğini kaydeden Hasanoğlu, AK Parti'nin ise 450 millet bahçesi yaptığını anımsatarak, "Bu millete, Recep Tayyip Erdoğan'ın armağanıdır bu" şeklinde konuştu.CHP'li Balyalı: Arkadaşlar zannediyor ki ormanı kesip ağaç diktiğinizde orada orman oluşuyorİBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise yaşanılan gerçeklikle Sadullah Hasanoğlu'nun gerçeklerinin farklı olduğunu söyledi.Balyalı, AK Parti döneminde çöp ithalatının yaşandığını iddia ederek, "AK Parti'de şöyle bir anlayış var: 'Ağaç dikiyoruz.' Arkadaşlar zannediyor ki ormanı kesip ağaç diktiğinizde orada orman oluşuyor. Siz bir bütünü yok ediyor, sonra ağaç diktik diyorsunuz" ifadelerini kullandı.AK Partili Gökku "İstanbul'a 3 yılda çivi çakmayanlar bu tür iftiralarla uğraşırlarş:AK Partili Gökkuşözcüsü Faruk Gökkuş da Balyalı'ya cevap vererek, "İstanbul'a 3 yılda çivi çakmayanlar bu tür iftiralarla uğraşırlar. Türkiye'ye çöp ithal edilmez. Organize sanayi bölgesindeki plastikçilerle, metalcilerle gidin bir konuşun. Çöp diye dışarıdan gelen malların ne olduğunu kendisi mali müşavir, iyi bilir. Gerçekleri çarpıtacak, yapılan bir şey yok. Bir şey söylemesi lazım. Gerçekler acı. İstanbul simgesi laleyle tanıştı, Kadir Topbaş zamanında. İş yapacaksınız, eleştiri yapmak kolay. Boş laflarla karın doymuyor. Vatandaş da size bunun bedelini ödetecek 2024'te" diye konuştu.MHP'li Yılmaz: Plajlara zabıta yollayıp engelleme yoluna giderseniz sonuçlarına katlanırsınızİBB MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, deniz mevsiminin açıldığını, İstanbul'un birçok ilçesinde halk plajlarında 600 kadar cankurtaranın görev yaptığını söyledi.Cankurtaranların maaşlarının ve standartlarının yüksek olması gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, "Cankurtaranların dertlerini dinledik. 6 bin 300 lira ücret alıyorlar. Yemek ve yol ücretleri ödenmiyor. Maaşlarının 7 bin 500 liraya çekilmesi gerekiyor" dedi.Kumluk ve Selimpaşa'da halk plajı yapacaklarını kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti:İYİ Partili Özkan: Haliç kirli falan değilİBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, bilim insanlarının verdiği bilgiye göre Haliç'teki renk değişiminin doğal olduğunu belirtti.Özkan, İSKİ'nin Haliç'teki çalışmalarının aralıksız sürdürdüğünü dile getirerek, "İBB çalışmalarını her fırsatta kötülemeye çalışanlara şunu söylemek isterim: 'Terörist çalıştırıyor, israf ediyorlar' diyorlar, tutmadı. Haliç kirli falan değil" ifadelerini kullandı.İBB CHP Meclis Üyesi Süleyman Solmaz, Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümde hak sahiplerinin mülkiyet haklarına saygı gösterilmediğini ve mağdur edildiklerini belirtti.Bunun üzerine söz alan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, deprem gerçeği olduğunu, CHP'nin afet riskini nasıl yönettiğini Ankara'da gördüklerini kaydederek, "CHP'nin İstanbul'daki afete karşı söylemi; 'Keyfine bak.' Okmeydanı havuz yapmak istediğimi çok iyi biliyor. Okmeydanı'ndaki kentsel dönüşüm 20 senelik bir olay. Fetihtepe'deki dönüşümde kimse başka mahalleye gitmeyecek. Kentsel dönüşüm yerinde yapılacak, tamamı hak sahiplerinden oluşacak. Bunu istemeyenleri, 'rant var, zulüm var' diyenleri proje kapsamı dışında bırakacağız" değerlendirmesini yaptı.Yıldız, 937 hak sahibi için 148 bin liraya ev yapacaklarını da aktararak, "Kiracılara daire verecek bir model varsa CHP yapsın, örnek olsun. Bu projede rant varsa, bir kişi hak kaybına uğruyorsa ben projeden vazgeçeceğim" dedi.- "Gezi ayaklanmasında Sevr Anlaşması'nı okuyanlardan biriymiş"AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da söz alarak İBB Başkanı İmamoğlu'nun her konuşmasında İstanbul için en büyük tehdidin deprem olduğunu söylediğini dile getirdi."İstanbul'a en büyük tehdit depremse alınması gereken önlem nedir?" diye soran Göksu, şu ifadeleri kullandı:Yeniden söz alan İBB CHP Meclis Üyesi Solmaz, Göksu'ya tepki göstererek, "Sevr Sözleşmesi'ni okudu' dedi, bunu ispat ederse meclis üyeliğinden istifa edeceğim. Eğer ispat edemezse kendisinin meclis huzurunda benden özür dilemesini istiyorum" diye konuştu.'Çıkışta istifa dilekçesini verebilir'Oylama sürerken dışarı çıkan Tevfik Göksu, meclis salonuna döndüğünde söz isteyerek "Az önce bir meclis üyesi arkadaş bir ifadede bulundu. Ben görüntüleri CHP grup sözcüsüne attım, çıkışta istifa dilekçesini verebilirler" dedi.Solmaz da ayağa kalkarak "Çıksın kürsüden açıklasın, Tarık Bey'e görüntülere vermesini kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Göksu'nun kendisine gönderdiği görüntünün Taksim Platformu'nun taleplerini içerdiğini aktararak, "Sevr olarak nitelendirdiği şey, Taksim Platformu'nun Gezi direnişi sırasında taleplerini içeren, Bülent Arınç'a ilettiği belgeyle ilişkin haber. Bu meselenin Süleyman Solmaz'la uzaktan yakından ilgisi yoktur. Sevr'e ilişkin de bir şey yok" dedi.Göksu ise "Arkadaş oradaki duruşundan rahatsız, iddiasını devam ettiremiyor. Görüntüleriyle her şey ortada. Görüntüler ortada, alsın dinlesin" cevabını verdi.Bu sırada mecliste gerginlik yaşanırken AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ayağa kalkarak tartıştı. Meclisi yöneten Zeynel Abidin Okul da meclis üyelerini uyararak, yerlerine oturmalarını istedi.Ardından gündem maddeleri oylandı.

