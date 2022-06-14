https://tr.sputniknews.com/20220614/icisleri-bakani-soylu-afrinde-amanoslara-sizmak-isteyen-teroristler-yakalandi-1057395843.html
Bakan Soylu: Amanoslara sızmak isteyen teröristleri silahlarıyla beraber arkadaşlarımız ele geçirdi
Bakan Soylu: Amanoslara sızmak isteyen teröristleri silahlarıyla beraber arkadaşlarımız ele geçirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda Afrin'de, Amanoslara sızmak isteyen teröristleri silahlarıyla beraber arkadaşlarımız ele geçirdi" açıklamasında... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T12:52+0300
2022-06-14T12:52+0300
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süleyman soylu
Bakan Soylu: Amanoslara sızmak isteyen teröristleri silahlarıyla beraber arkadaşlarımız ele geçirdi
12:52 14.06.2022 (güncellendi: 13:05 14.06.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda Afrin'de, Amanoslara sızmak isteyen teröristleri silahlarıyla beraber arkadaşlarımız ele geçirdi" açıklamasında bulundu.