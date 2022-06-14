https://tr.sputniknews.com/20220614/icisleri-bakanligi-sozlesmeli-9-bilisim-personeli-alacak-1057379716.html

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak

İçişleri Bakanlığına yazılı ve sözlü sınav başarı sıralamasına göre sözleşmeli 9 bilişim personeli alınacak. 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T01:20+0300

2022-06-14T01:20+0300

2022-06-14T01:20+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

resmi gazete

bilişim

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere kıdemli yazılım ve yazılım geliştirme uzmanları ile yazılım geliştirme uzmanı ve iş zekası uzmanı alımı gerçekleştirilecek.Adaylar başvurularını 24-30 Haziran'da e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapabilecek.Personel alımıyla ilgili başvuru şartlarına İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasından ulaşılabilecek.

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içişleri bakanlığı, resmi gazete, bilişim