https://tr.sputniknews.com/20220614/iddia-jokerin-devam-filmi-muzikal-olacak-harley-quinni-lady-gaga-canlandiracak-1057388522.html
İddia: Joker'in devam filmi müzikal olacak, 'Harley Quinn'i Lady Gaga canlandıracak
İddia: Joker'in devam filmi müzikal olacak, 'Harley Quinn'i Lady Gaga canlandıracak
ABD'li yönetmen Todd Phillips'in 2019'da vizyona giren, büyük gişe başarısı yakalayan ve başrolü Joaquin Phoenix'e Oscar getiren 'Joker' filminin devamını... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T11:16+0300
2022-06-14T11:16+0300
2022-06-14T11:16+0300
joker
lady gaga
joaquin phoenix
yaşam
todd phillips
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Hollywood Reporter sitesinin özel haberine göre adı 'Joker: Folie a Deux' adı verilen devam filmi bir müzikal olacak, filmde DC Comics'teki kötü kahramanlardan biri olan ve genelde Joker'e eşlik eden Harley Quinn karakteri de yer alacak ve bu karaktere Lady Gaga hayat verecek. 'Joker: Folie a Deux' ismi kelime anlamıyla Fransızcada 'iki kişilik delilik' anlamına geliyor ve aile bireyleri arasında görülen bir akıl hastalığına atıfta bulunuyor. Lady Gaga, 2018'de kendisine iki Oscar ödülü getiren 'Bir Yıldız Doğuyor' (A Star Is Born) filminde de Phillips ile çalışmıştı. Harley Quinn karakterine üç keredir Margot Robbie canlandırıyor: 2016 ve 2021 yapımı 'Suicide Squad' ve 2020 yapımı 'Yırtıcı Kuşlar' (Birds of Prey).
https://tr.sputniknews.com/20220608/jokerin-devam-filmi-geliyor-joaquin-phoenix-fotografiyla-duyuruldu-1057122725.html
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joker, lady gaga, joaquin phoenix, todd phillips
İddia: Joker'in devam filmi müzikal olacak, 'Harley Quinn'i Lady Gaga canlandıracak
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ABD'li yönetmen Todd Phillips'in 2019'da vizyona giren, büyük gişe başarısı yakalayan ve başrolü Joaquin Phoenix'e Oscar getiren 'Joker' filminin devamını duyurmasından kısa süre sonra yeni bir iddia ortaya atıldı.
Hollywood Reporter sitesinin özel haberine göre adı 'Joker: Folie a Deux' adı verilen devam filmi bir müzikal olacak, filmde DC Comics'teki kötü kahramanlardan biri olan ve genelde Joker'e eşlik eden Harley Quinn karakteri de yer alacak ve bu karaktere Lady Gaga hayat verecek.
'Joker: Folie a Deux' ismi kelime anlamıyla Fransızcada 'iki kişilik delilik' anlamına geliyor ve aile bireyleri arasında görülen bir akıl hastalığına atıfta bulunuyor.
Lady Gaga, 2018'de kendisine iki Oscar ödülü getiren 'Bir Yıldız Doğuyor' (A Star Is Born) filminde de Phillips ile çalışmıştı.
Harley Quinn karakterine üç keredir Margot Robbie canlandırıyor: 2016 ve 2021 yapımı 'Suicide Squad' ve 2020 yapımı 'Yırtıcı Kuşlar' (Birds of Prey).