İletişim Başkanı Altun: Türkiye'nin itibarını koruyacağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye aleyhindeki kampanyaların sayısının her geçen gün arttığını söyleyerek "Hep birlikte ülkemizin atılımlarını... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Uluslararası Medya Akademisi Sertifika Programı'nda konuştu.Akademi programını hayata geçirdiği için UMED'i ve yöneticilerini kutlayan Altun, "Medya Akademisine katkı veren sektör ve akademi temsilcilerine teşekkür ediyorum. Genç iletişimcilerin mesleki bilgi ve donanımlarını artırmaya dönük imkan ve ortamların her biri çok kıymetli. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak her daim bu tür proje ve programlara destek vermeyi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürmeyi bir borç biliyoruz" diye konuştu.'İletişim alanındaki gelişmeleri yönetmek son derece kıymetli'Teknolojik gelişmeler neticesinde konvansiyonel ve dijital medya alanında büyük dönüşüm yaşandığını ifaden Altun, bu noktada, iletişim alanındaki gelişmelere sadece ayak uydurulmasının değil, aynı zamanda onları hem içerik hem teknoloji olarak yönetmenin son derece kıymetli olduğunu söyledi.Medya gibi dinamik bir alanda, ülke ve dünya gündemini doğru okuyabilecek bakış açısına sahip, bu süreçleri doğru yöntemlerle yönetebilecek aktörlerin, teknolojilerin yetkinlik içerisinde hareket etmesinin önemine işaret eden Altun, şöyle devam etti:'Bugün siyasette, medyada dezenformasyon ve yalanla mücadele en büyük meselelerden biri'Demokrasiyi zehirleyen, toplumsal düzeni bozan, kişilik haklarını hedef alan bu kuralsızlığa hem konvansiyonel hem de dijital medya mecralarında şahitlik edildiğini belirten Altun, "El birliğiyle mesleğin önemli isimleriyle, etkili meslek örgütleriyle bu kuralsızlığa, bu dalgaya karşı koymalıyız, direnmeliyiz. Bu dalgaya karşı haberciliği, gazeteciliği korumalıyız" dedi.Kasıtlı ve sistematik dezenformasyon ve yalan kampanyalarına da şahitlik edildiğini aktaran Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "iletişim seferberliği" çağrısının muhatapları arasında hiç kuşkusuz medya kurumlarının, medya mensuplarının bulunduğunu ifade eden Altun, "Ülkemizin karşı karşıya kaldığı yıpratma savaşının konvansiyonel ve dijital medya mecraları üzerinden de gerçekleştirildiği hepimizin malumudur. Bu mücadelede her birimizin ortaya koyacağı gayret ülkemiz için, milletimiz için hayati önemdedir" diye konuştu.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, yerli ve milli bir çizgide yürüyen medya kurumlarını ve medya mensuplarını hakikat mücadelelerinde en önemli paydaşlardan biri olarak gördüklerini belirten Altun, "Hep birlikte omuz omuza, bir yandan ülkemizin atılımlarını, itibarını, marka değerini pozitif iletişim kampanyalarıyla korumaya çalışmalı ve yükseltmeliyiz. Öte yandan da Türkiye karşıtlarının, terör örgütlerinin algı operasyonlarını, çarpıtmalarını, tezviratlarını ifşa edecek, yalanlarını ortaya dökecek ve dezenformasyonlarıyla mücadele edecek bir dinamizm içerisinde olmak durumundayız" dedi.'Dijitalleşme belki de en çok iletişim alanında çığır açtı'İletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmenin, sosyal ilişkilerden habere ulaşmaya birçok yeniliği beraberinde getirdiğini söyleyen Altun, şöyle konuştu:İletişim altyapısını her geçen gün güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla uzaya gönderilen Türksat 5B uydusunun da bugün hizmete alınacağını söyledi."Ülkemizin her alanda altyapısını yenileyerek geliştirirken diğer yandan, farklı imtihanlarla, saldırılarla, meydan okumalarla da karşılaşıyoruz." diyen Altun, Türkiye'nin yükselen güç olarak kendini göstermesiyle dijital mecralar kullanılarak Türkiye aleyhindeki kampanyaların sayısının da her geçen gün attığına dikkati çekti. Bu durumun da dijitalleşmenin olumsuz etkisi olarak görülebileceğini söyleyen Altun, sözlerine şöyle devam etti:Enformasyon alanındaki küresel adaletsizliğe karşı mücadele etmek için de yeni nesil iletişimcilerimize önemli görevler düşüyor. Doğru ile yanlışın, gerçek ile yalanın arasındaki çizginin önemini idrak ederek yapacağınız çalışmalar, kendinize meslekte hem saygın bir yer kazandıracak hem ülkemizin marka değerine katkı sunacak hem de uluslararası alandaki adaletsiz enformasyon düzeninin ortadan kaldırılmasına yönelik önemli bir katkı sunacaktır."'Mesleki donanım ve yetkinlikle varlık göstermeniz son derece hayatidir'Haberciliğin, tıklama sayılarına ve okunma sürelerine indirgendiğini, bu durumun da dijitalleşmenin sektöre olumsuz etkilerinden biri olarak söylenebileceğini anlatan Altun, bu türden kaygılar güdülerek yapılan habercilikte hakikatin yerini asparagas habere, sahte bilgiye bırakabildiğini, hedefin, hakikate hizmet değil, sansasyon yaratmak, reyting üretmek olduğunu ifade etti. Altun, şöyle konuştu:Dezenformasyonla mücadele yasasıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak Türkiye'ye karşı yürütülen dezenformasyona karşı büyük bir mücadele verdiklerine dikkati çeken Altun, şunları söyledi:"Kendisini siyaset üstü konumlandıran, birey ve toplumun iradesini ipotek altına almak için büyük bir sistem kuran sosyal medya mecralarıyla mücadele ediyoruz. Türkiye markasına, Türkiye'nin itibarına zarar vermek için her fırsatı değerlendiren mecra ve kesimler için de hukuki düzenlemelerimizi yapıyor, sektörün beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda mevzuat çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hiç kuşkusuz yalan haber ve dezenformasyonla kamu düzenini bozmak, kişilik haklarına saldırmak, tüm demokrasilerde suç olarak kabul edilir ve cezai süreçlere tabidir. Bu doğrultuda hazırlanan bir kanun teklifi de bugünlerde Meclisimizde görüşülüyor.Türkiye aleyhinde dezenformasyon yapan, yalan haber üreten kesimlerin rahatını bozan bu yasal düzenlemenin, demokrasinin, basın özgürlüğünün, kişilik haklarının temellerini güçlendireceğine inanıyoruz. Yapılacak düzenlemelerle daha özgürlükçü bir basın mecrası, ifade hürriyetinin ve kişilik haklarının daha güçlü korunduğu bir medya iklimi yaratılacağını düşünüyoruz."Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak ortaya koydukları "Türkiye İletişim Modeli"ni genç iletişimcilerle, yeni nesil iletişimcilerle güçlendirmek istediklerini vurgulayan Altun, "İletişim modelimizi halkla ilişkilerden kamu diplomasisine, dezenformasyonla mücadeleden kriz yönetimine kadar pek çok alanda kamu çıkarını gözeterek yürüteceğimiz mücadeleyle taçlandırıyoruz ve geniş bir zeminde bu gayreti koyuyoruz. Bu kadar geniş bir ölçekte inşa ettiğimiz iletişim modelimizin gençlerimizin katkılarıyla ülkemizin 2023 hedef ve 2053 vizyonlarına ulaşmasını hızlandıracağına inanıyorum" dedi.Altun, konuşmasının ardından UMED Başkanı Aslan Değirmenci ile birlikte Uluslararası Medya Akademisi'ni tamamlayanlara sertifikalarını verdi.

