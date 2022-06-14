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İnternet fenomenlerine vergi istisnası için şartlar belli oldu
İnternet fenomenlerine vergi istisnası için şartlar belli oldu
Gelir İdaresi Başkanlığı, sosyal medyadan gelir elde eden içerik üreticileri için "Vergi istisnası" rehberi hazırladı. Fenomenlerin vergi istisnasından... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T08:40+0300
2022-06-14T08:40+0300
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Rehbere göre, sadece bir sosyal medya platformu üzerinden 15 bin içerik üreticisinin 5 milyar liraya yakın gelir elde ettiği hesaplandı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak gelir elde edenler 880 bin lirayı aşmayan kazançlarda yüzde 15 stopaj ödeyecek. İstisna kapsamındaki faaliyetler nedeniyle elde edilen kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek.Fenomenlerin bu istisnadan yararlanması için Türkiye'de kurulu bankalarda hesap açması gerekiyor. İnternet platformu üzerinden elde edilen reklam, abonelik, sponsorluk geliri, gelir vergisinden istisna olacak. İstisnadan yararlananlar başka ticari faaliyette bulunuyorsa ayrı ayrı hesap açacak.Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, istisnadan, sosyal sağlayıcılar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişilerle akıllı telefon, tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişiler yararlanabiliyor.Bankalar, aktarım tarihi itibarıyla gelir vergisi kesintisi yapacak. İstisna şartlarını ihlal edenler elde edilen kazançların tamamı için yıllık gelir vergisi beyannamesi verecek. İstisna uygulamasında tarifenin 4. gelir diliminde yer alan tutarın (Bu yıl için 880 bin lira) aşılıp aşılmadığı, takvim yılı sonu itibariyle her bir yıl için ayrı ayrı değerlendirecek.YouTube'da sistem farklı Youtube benzeri platformlardan yayınla ürün veya hizmeti alarak çıkar elde edenler için uygulama farklı işleyecek. Tahsilatta kullanılan mal veya hizmetin tahsil tarihindeki rayiç bedel gelirin elde edildiği ay içinde banka hesabına aktarılacak. Gelir ayın son 7 günü içinde elde edilmesi durumunda ise takip eden ay içinde rayiç bedel bankaya yatırılacak. İstisna kapsamındaki içerik üreticileri defter tutmayacak. Ancak yan faaliyette bulunup kazanç elde edenlerin defter tutması mecburi olacak.
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sosyal medya, fenomen, vergi, youtube

İnternet fenomenlerine vergi istisnası için şartlar belli oldu

08:40 14.06.2022
© AASosyal medya uygulamaları
Sosyal medya uygulamaları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© AA
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Gelir İdaresi Başkanlığı, sosyal medyadan gelir elde eden içerik üreticileri için "Vergi istisnası" rehberi hazırladı. Fenomenlerin vergi istisnasından yararlanması için Türkiye'de kurulu bankalarda hesap açması, bütün hasılatını bu hesap aracılığıyla tahsil etmesi gerekiyor.
Rehbere göre, sadece bir sosyal medya platformu üzerinden 15 bin içerik üreticisinin 5 milyar liraya yakın gelir elde ettiği hesaplandı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak gelir elde edenler 880 bin lirayı aşmayan kazançlarda yüzde 15 stopaj ödeyecek. İstisna kapsamındaki faaliyetler nedeniyle elde edilen kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek.
Fenomenlerin bu istisnadan yararlanması için Türkiye'de kurulu bankalarda hesap açması gerekiyor. İnternet platformu üzerinden elde edilen reklam, abonelik, sponsorluk geliri, gelir vergisinden istisna olacak. İstisnadan yararlananlar başka ticari faaliyette bulunuyorsa ayrı ayrı hesap açacak.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, istisnadan, sosyal sağlayıcılar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişilerle akıllı telefon, tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişiler yararlanabiliyor.
Bankalar, aktarım tarihi itibarıyla gelir vergisi kesintisi yapacak. İstisna şartlarını ihlal edenler elde edilen kazançların tamamı için yıllık gelir vergisi beyannamesi verecek. İstisna uygulamasında tarifenin 4. gelir diliminde yer alan tutarın (Bu yıl için 880 bin lira) aşılıp aşılmadığı, takvim yılı sonu itibariyle her bir yıl için ayrı ayrı değerlendirecek.

YouTube'da sistem farklı

Youtube benzeri platformlardan yayınla ürün veya hizmeti alarak çıkar elde edenler için uygulama farklı işleyecek. Tahsilatta kullanılan mal veya hizmetin tahsil tarihindeki rayiç bedel gelirin elde edildiği ay içinde banka hesabına aktarılacak. Gelir ayın son 7 günü içinde elde edilmesi durumunda ise takip eden ay içinde rayiç bedel bankaya yatırılacak. İstisna kapsamındaki içerik üreticileri defter tutmayacak. Ancak yan faaliyette bulunup kazanç elde edenlerin defter tutması mecburi olacak.
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