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https://tr.sputniknews.com/20220614/iran-calisma-bakani-abdulmeleki-istifa-etti-1057388010.html
İran Çalışma Bakanı Abdulmeleki istifa etti
İran Çalışma Bakanı Abdulmeleki istifa etti
İran Kooperatifler, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Hüccetullah Abdulmeleki, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye istifasını sundu. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T10:42+0300
2022-06-14T10:43+0300
dünya
iran
çalışma bakanlığı
istifa
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İran Kooperatifler, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Hüccetullah Abdulmeleki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini ve istifasını Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye sunduğunu duyurdu.Abdulmeleki, Reisi’ye sunduğu istifa mektubunda, kendisine Çalışma Bakanlığı görevi verildiği için teşekkürlerini ileterek, “Hükümet içerisinde işbirliğinin güçlendirilmesi için görevimden istifamı sunuyorum” ifadelerini kullandı.İran Hükümet Sözcüsü Ali Behadri Çehromi ise düzenlediği basın toplantısında, Abdulmeleki’nin yeni görevini açıkladı. Çehromi, “Abdulmeleki iki kez istifasını Cumhurbaşkanına sundu. İkinci istifası Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Ancak Abdulmeleki ile hükümet olarak işbirliğimiz devam edecek. Kendisi bugünden itibaren Cumhurbaşkanı danışmanı olarak görev yapacak” dedi.Hüccetullah Abdulmeleki, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kabinesinde istifa eden ilk bakan oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220606/iranda-maaslarina-zam-isteyen-emekliler-sokaklara-dokuldu-1057047538.html
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iran, çalışma bakanlığı, istifa, ibrahim reisi

İran Çalışma Bakanı Abdulmeleki istifa etti

10:42 14.06.2022 (güncellendi: 10:43 14.06.2022)
© AFP 2022 / JOE KLAMARİran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© AFP 2022 / JOE KLAMAR
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İran Kooperatifler, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Hüccetullah Abdulmeleki, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye istifasını sundu.
İran Kooperatifler, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Hüccetullah Abdulmeleki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini ve istifasını Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye sunduğunu duyurdu.
Abdulmeleki, Reisi’ye sunduğu istifa mektubunda, kendisine Çalışma Bakanlığı görevi verildiği için teşekkürlerini ileterek, “Hükümet içerisinde işbirliğinin güçlendirilmesi için görevimden istifamı sunuyorum” ifadelerini kullandı.
İran Hükümet Sözcüsü Ali Behadri Çehromi ise düzenlediği basın toplantısında, Abdulmeleki’nin yeni görevini açıkladı. Çehromi, “Abdulmeleki iki kez istifasını Cumhurbaşkanına sundu. İkinci istifası Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Ancak Abdulmeleki ile hükümet olarak işbirliğimiz devam edecek. Kendisi bugünden itibaren Cumhurbaşkanı danışmanı olarak görev yapacak” dedi.
Hüccetullah Abdulmeleki, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kabinesinde istifa eden ilk bakan oldu.
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