https://tr.sputniknews.com/20220614/irana-yonelik-suikastler-ile-nukleer-mesele-uzerinden-ortulu-savas-donemine-yeniden-donduk-1057484103.html

‘İran’a yönelik suikastlar ile nükleer mesele üzerinden örtülü savaş dönemine yeniden döndük’

‘İran’a yönelik suikastlar ile nükleer mesele üzerinden örtülü savaş dönemine yeniden döndük’

Alptekin Dursunoğlu’na göre, Kariş deniz sahası gaz potansiyeliyle ekonomik krizdeki Lübnan için hayati önemde ancak iç siyasi bölünmüşlük haklarını aramasına... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T21:44+0300

2022-06-14T21:44+0300

2022-06-16T01:57+0300

eksen

alptekin dursunoğlu

abd

israil

lübnan

mişel avn

hizbullah

hasan nasrallah

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ABD'nin 'kundakçılığı' yaptığı Ukrayna çatışması nedeniyle Rusya'yı hedef alan 'ekonomik savaş' küresel enerji krizini tetiklemişken, Ortadoğu'da yeni bir gerilim yükseliyor. İsrail ile Lübnan'ın Ekim 2020'de BM gözetiminde başlattığı müzakereler donmuşken, enerji kaynakları bakımından öne çıkan ihtilaflı Kariş deniz sahasına üzerinden yine 'savaş söylemleri' devreye sokuldu.Bir Yunan-Britanya firması İsrail için Karış bölgesine 5 Haziran'da gemi gönderdi. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah firmanın derhal çekilmesini talep edip "Aksi halde gemi mürettebatı ve meydana gelecek maddi zarardan (Yunanistan) sorumlu olacak” vurgusu yaptı. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Savunma Bakanı Benny Gantz ve Enerji Bakanı Karin Elharrar ‘Kariş’in ‘İsrail’in mülkü olduğunu’ ileri sürdü. İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, Lübnan'da imha edilecek binlerce hedefin belirlendiğini açıkladı.Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ise deniz sınırını çizilmesi için BM'den ABD arabuluculuğuna bırakılmış müzakerelerin yeniden başlatılması için harekete geçti. ABD Dışişleri'nin aynı zamanda İsrail vatandaşı da olan Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein bölge ziyaretine başlarken, Lübnan televizyonuyla söyleşisinde Lübnan'ın 'haklarını çok da fazla aramamasını' salık verdi.Gerilim ağır enerji krizi yaşayan iflastaki Lübnan'da seçimlere rağmen yine hükümetin de kurulamadığı bir ortamda uluslararası krediler peşinde koştuğu bir döneme denk geliyor. Yine İsrail'in İran ile örtülü savaşının etkileri de bölgede hissediliyor.ABD-İsrail ve Lübnan-İran eksenindeki gelişmeleri Yakın Doğu Haber sitesinin kurucusu ve araştırmacı yazar Alptekin Dursunoğlu ile konuştuk.'Lübnan kendi iç siyasi dengeleri nedeniyle Şeba Çiftlikleri’ni bir dönem neredeyse bize ait değildir noktasına getirmişti'Alptekin Dursunoğlu'na göre İsrail ile Lübnan arasında ihtilaflı Kariş deniz sahası üzerinden yaşanırken, kara sınırında da el Gacer ve Şeba çiftlikleri gibi işgal altında bölgeler bulunuyor. Dursunoğlu, Beyrut'un iç siyasi dengeleri yüzünden topraklarını savunamaz hale geldiğini belirtirken, Şeba çiftlikleri konusunda Nasrallah'ın 'alaycı konuşmasına' atıf yaptı:'Lübnan açısından sorun siyasi bir kararlılık ve bir devlet iradesinin sergilenmesi'Dursunoğlu, İsrail ve Lübnan arasında arabuluculuk yapan Hochstein'ın İsrail ordusunda askerlik yapmış bir isim olmasındaki ironiye vurgu yaptı. Dursunoğlu, Lübnan devletinin kendi ulusal servetine Hizbullah'ın burayı güç kullanarak koruması ihtimali nedeniyle sahip çıkamaz halde olduğunun da altını çizdi:'Kariş gaz sahasında gaz bulunursa bu, Lübnan için hayati öneme sahip bir kaynak olur'Lübnan’ın olağanüstü bir ekonomik kriz yaşadığını anımsatan Dursunoğlu, Kariş gaz sahasında gaz bulunursa hayati öneme sahip olacağını vurguladı. Lübnan tarafında da İsrail tarafında da 'kararlılık' görüntüsüne atıf yapan Dursunoğlu, sert retoriğe karşın İsrail'in yeni bir savaşta sıkıntılar yaşayabileceği değerlendirmesinde bulundu:'Yunanistan mahkemesi İran gemisine el koyma kararını iptal etti gemiyi ve petrolü İran’a iade etme kararı verdi'Dursunoğlu, Kariş’e gelen sondaj gemisinin Yunanistan’a ait olmasıyla doğrudan bağlantı bulunmasa da ABD ve İsrail'in denizlerde İran'a karşı petrol tankerlerine el koyma yoluyla adeta 'açık savaş başlattığını' anımsattı. Dursunoğlu, daha önce Britanya ile yaşanan gemi el koyma gerilimi yaşanmışken bu kez olayların Yunanistan'la bağlantılı geçmesine dikkat çekti:‘İran’a yönelik suikastlar ile nükleer mesele üzerinden örtülü savaş dönemine yeniden döndük’Dursunoğlu, ABD'nin tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmaya dönme konusu Devrim Muhafızlarının 'terör örgütü' listesinde bulunmasına takılmışken, gerilimi arttırıcı gelişmelere dikkat çekti. UAEK Başkanı Grossi'nin nükleer silahları olup denetime açmayan İsrail'i ziyaret ederken, Ajans'tan zorunlu olmadığı halde tesislerine kamera yerleştirmiş İran'la ilgili kınama kararı çıkarıldığını aktaran Dursunoğlu, Tahran'ın da bu baskıya kameraları sökerek yanıt verdiğini belirtti. Dursunoğlu, İsrail ve ABD ile İran arasında başta Suriye olmak üzere nükleer programla bütünleşik büyük bir savaş hali bulunduğunu vurguladı:'İran'a mesajlar gönderen Biden’ın yeni bir seçimde anlatacağı herhangi bir başarı öyküsü yok'Tahran'ın kendisine karşı hamlelere misliyle yanıt verme kararlılığında olduğunu aktaran Dursunoğlu, Biden yönetiminin ise UAEK kınama kararı sonrası Tahran'a 'yatıştırıcı' mesajlar gönderdiğini belirtti. Dursunoğlu'na göre, kasım ara seçimleri öncesinde Biden'ın herhangi bir başarı öyküsü yok, nükleer anlaşmaya da dönemediği ortamda İsrail ile Suudi Arabistan'ı 'normalleşmeye ikna' ile bunu yapmaya çalışacak:

https://tr.sputniknews.com/20220610/hizbullah-lideri-nasrallahtan-yunanistana-tepki-israil-icin-gaz-arayan-gemini-derhal-cek-1057214969.html

israil

lübnan

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2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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alptekin dursunoğlu, abd, israil, lübnan, mişel avn, hizbullah, hasan nasrallah