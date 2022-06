‘İran’a yönelik suikastlar ile nükleer mesele üzerinden örtülü savaş dönemine yeniden döndük’

"Geçenlerde İran televizyonunda bu olaylarla ilgili bir uzmanı dinliyordum. Söz konusu uzman, Yunanistan’ın İran gemisine el koymasına karşılık İran’ın iki Yunan gemisine el koymasının, uranyum zenginleştirme tesislerine iki yeni santrifüj eklemesinin “bize karşı atacağınız her adıma iki katıyla karşılık vereceğiz” mesajı vermek için yapıldığını söyledi. Ayrıca Amerikalılar, medya önünde her şey kontrollerindeymiş gibi kibirli laflar etse de İran’a gönderdikleri özel mesajlarda ne kadar sefil durumda olduklarını ortaya koyuyorlar. Örneğin İran basınına da yandığı üzere ABD Başkanı Joe Biden, UAEK kararından sonra İran’a mesaj gönderiyor, ‘Ben Kongre’nin baskısı altındayım, ajansın üslubunu da yumuşak tuttuk, siz gerilimi yükseltecek adımlar atmayın’ şeklinde çok yapıcı; ama medya önündeki havalarıyla bağdaşmayan sefil mesajlar gönderiyor. Çünkü önümüzdeki dönemde ara seçim var. Biden’ın yeni bir seçimde anlatacağı herhangi bir başarı öyküsü yok. Ne Rusya Ukrayna meselesinde ne de Çin veya Kuzey Kore ile ilgili olarak kendi kamuoyuna anlatabileceği bir başarı öyküsü yok. İran’la nükleer anlaşmaya yeniden dönebilirlerse bunu bir başarı öyküsü olarak anlatabilecekti. Biden’in şu an elinde sadece Suudi Arabistan’ı ırkçı İsrail rejimi ile ilişkilerini normalleştirmeye ikna etme projesi kaldı. Zaten Ortadoğu ziyaretinin amacının İsrail rejimin güvenliğiyle ilgili olduğunu açıkça da söyledi. Eğer Suudileri ırkçı İsrail rejimi ile ilişkilerini normalleştirmeye ikna edebilirse bunu ara seçimlerde bir başarı hikayesi olarak anlatabilir. Amerika, Suudi Arabistan’dan Ukrayna meselesinden dolayı petrol üretimini arttırmasını istiyordu, Suudiler ise Yemen savaşında destek talep ederek bu isteği geri çevirdiler. Yani Amerika, Suudileri bile Rusya’nın karşısına dikmeyi başaramadı.”